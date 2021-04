Migliori forum con link ed2k verificati per scaricare con eMule file sicuri

Con eMule è capitato a tutti di cercare un file, completarne il download e trovarne all’interno un file completamente diverso da quello cercato. Questo problema si presenta perché tante persone condividono musica, film, libri o programmi con nome dei file errati, con file incompleti, non funzionanti o in alcuni casi addirittura dannosi perché infettati da virus e malware.

Per evitare problemi vi consigliamo innanzitutto di dotarvi di un buon antivirus e successivamente di fare attenzione ai portali che usatte. È di vitale importanza scegliere solo i migliori siti per i file ed2k con link per eMule e i portali più affidabili per scaricare i vostri file torrent.

Al fine di evitare problemi e di essere sicuri di ciò che si scarica da eMule abbiamo deciso di stilare una lista dei migliori forum e siti con link ed2k per eMule dove vengono condivisi file sicuri e catalogati. Tutti i file segnalati in questi forum contengono dei link ed2k che ci riportano a materiale presente nella rete P2P da scaricare con eMule.

Per la gran parte dei migliori forum con link ed2k verificati per fare il download con eMule file sicuri è necessario iscriversi gratuitamente e successivamente navigare fra le varie categorie alla ricerca del file che si vuole scaricare.

Chi non avesse molta familiarità con questa app può senz’altro fare affidamento alla nostra guida sull’installazione di eMule, per poi ritornare su questo articolo.

Cos’è eMule e come si installa

Abbiamo spiegato recentemente nella guida come installare eMule tutti i passaggi per farlo funzionare. Va specificato che eMule è un programma di P2P che da la possibilità di cercare e scaricare ogni tipo di file. Sulla rete eMule si possono scaricare film, serie TV, videogame per PC e console da utilizzare anche con gli emulatori, software di vario genere, ebook e molti altri file.

La difficoltà di eMule è quella di trovare file sicuri e verificati da scaricare onde evitare di scaricare file falsi, fake o pericolosi. Le vie per cercare i file per eMule sono principalmente due:

Usare il motore di ricerca integrato in eMule con il forte rischio di scaricare file spazzatura e pericolosi rinominati in maniera errata

Utilizzare siti e forum eMule che verificano e catalogano le varie tipologie di file e che contengono dei link ed2k da utilizzare per scaricare i file

Migliori siti e forum eMule per scaricare link ed2k

Una volta installata l’app, possiamo metterci alla ricerca del file ed2k eMule da scaricare del materiale che ci interessa. Una volta trovato il link ed2k sicuro del file che vogliamo scaricare ci basterà cliccare sopra di esso per fare partire il download automaticamente. È davvero semplice quindi scaricare file con eMule, basta trovare il link ed2k di quello che vogliamo scaricare, cliccarci sopra ed attendere la fine del download.

Vi segnaliamo che quasi tutti i siti e i migliori forum con link ed2k per scaricare con eMule file verificati e richiedono la creazione di un account per poter accedervi e per navigare fra le varie pagine e categorie di file che si possono scaricare.

DDUnlimited

Il più grande forum in termini di numeri e di materiale con link ed2k è sicuramente DDUnlimited. Un portale enorme e molto frequentato dove è possibile scaricare ogni tipologia di link ed2k per eMule: troverai link a film, giochi, libri, ebook, musica, documentari, programmi e materiale sportivo. Il materiale è aggiornato spesso e tutto verificato, non si rischia quindi di scaricare fake. L’iscrizione al portale è veloce e gratuita a garantisce l’accesso solo agli utenti registrati.

Peerates

Peerates è il sito di riferimento per monitorare lo stato della rete su cui poggia eMule. Oltre a interessanti statistiche troverai anche la lista dei nuovi server. Molto utile e consigliato per chi utilizza eMule a più non posso.

BrothersRevolution

Brothers Revolution è un altro ottimo forum pieno di materiale puntigliosamente raccolto e scaricare grazie ai link ed2k verificati da usare con eMule. Le sezioni presenti sul sito sono parecchie e ci aiutano a navigare in scioltezza fra le varie categorie. Bella anche la pagina iniziale che ci propone tutte le ultime release della giornata.

EmulePlanet

Altra valida comunità di eMule dove trovare file ed2k da scaricare gratuitamente è EmulePlanet. In homepage è possibile trovare tutti gli ultimi link caricati riportanti il dettaglio delle ultime release. All’interno del forum si trova una lista completa di tutti i post e le varie categorie.

