LG introduce Google Cast nei suoi televisori da hotel: ecco come funziona

Il settore alberghiero è in continua evoluzione e LG si propone come innovatore con l'inclusione del supporto Google Cast nei suoi televisori da hotel. Questa novità consentirà agli ospiti di trasmettere contenuti dai propri dispositivi direttamente sullo schermo della TV in camera, semplificando notevolmente l'esperienza di intrattenimento. LG è l'unico produttore a offrire sia Google Cast che Apple AirPlay nelle sue TV da hotel, aprendo a nuove possibilità per gli utenti in viaggio.

Streaming facilitato per gli ospiti degli hotel

Grazie all'integrazione di Google Cast, gli ospiti di un hotel che dispone di un televisore LG compatibile potranno godere di un'esperienza di streaming semplice e sicura. Utilizzando un QR code, sarà possibile collegare il proprio smartphone alla TV senza dover inserire informazioni personali o dettagli di accesso. Un vantaggio significativo è rappresentato dalla privacy: LG garantisce che il sistema utilizzi l'isolamento di rete, in modo da mantenere riservate le connessioni tra le diverse stanze. Al termine del soggiorno, la connessione si interromperà automaticamente, proteggendo ulteriormente i dati degli utenti.

Questa funzionalità si affianca a quella già presente di Apple AirPlay, offrendo agli ospiti la flessibilità di scegliere quale metodo di streaming preferire. La comodità di accedere ai propri contenuti preferiti attraverso un'interfaccia familiare rappresenta un passo importante per migliorare l'esperienza degli ospiti in hotel, che sempre più cercano di ricreare a livello di fruizione quello che hanno a casa.

L'approccio di LG rispetto alla concorrenza

Diversi alberghi, tra cui catene rinomate come Hyatt, offrono già la funzionalità di streaming attraverso dispositivi chromecast personalizzati. Tuttavia, LG ha scelto un metodo differente: l'inclusione del casting direttamente all'interno delle TV stesse, senza la necessità di hardware aggiuntivo. Questa scelta riduce i costi e semplifica l'integrazione della tecnologia nei sistemi già esistenti negli hotel. L'introduzione di Google Cast nelle TV da hotel di LG rappresenta dunque non solo un vantaggio per gli ospiti, ma anche una possibilità per gli albergatori di modernizzare rapidamente e in modo efficiente la propria offerta.

I funzionari di LG, come Paik Ki-mun, responsabile della divisione display informatica dell'azienda, sottolineano l'importanza di soddisfare le esigenze dei clienti nel settore dell'ospitalità. Molti viaggiatori oggi desiderano poter trasmettere contenuti dal proprio dispositivo al televisore della camera e questa nuova funzionalità di casting si allinea perfettamente con quelle aspettative.

Requisiti tecnici e compatibilità

Per utilizzare Google Cast sui televisori LG da hotel, il modello deve essere dotato del sistema operativo webOS 23 o superiore. Ciò significa che non solo i modelli nuovi del 2023 saranno compatibili, ma anche alcuni modelli selezionati del 2022, grazie ad aggiornamenti del software. Tuttavia, gli ospiti devono sperare che le strutture in cui soggiornano abbiano recentemente aggiornato i propri dispositivi TV per sfruttare queste nuove funzionalità.

L'integrazione di Google Cast nei televisori da hotel LG rappresenta un miglioramento significativo per coloro che vogliono continuare a godere dei propri programmi e film preferiti anche durante un soggiorno in hotel, rendendo l'esperienza complessiva più fluida e personalizzata. Questo passo riflette la tendenza più ampia nel settore dell'ospitalità di adattarsi alle esigenze e alle preferenze dei clienti moderni.