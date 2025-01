Le novità nei televisori del 2025: l'impatto dell'intelligenza artificiale sui dispositivi di intrattenimento

Nel 2025, il mondo della tecnologia presenta rilevanti innovazioni nel settore dei televisori, con un focus particolare sulle capacità offerte dall'intelligenza artificiale. Durante il CES 2025, la fiera dedicata all'elettronica di consumo, i nuovi televisori si distinguono per dimensioni sempre più ampie e per design accattivanti che ricordano vere e proprie opere d'arte. Questi apparecchi non solo offrono un'esperienza visiva ampliata, ma integrano anche funzionalità avanzate grazie all'AI, rendendo l'interazione con i contenuti multimediali più fluida e intuitiva.

I televisori si evolvono: intelligenza artificiale al centro