Le novità in arrivo per Google Messaggi: aggiornamenti estetici e funzionalità in fase di sviluppo

Google Messaggi, l'app principale per SMS, MMS e chat RCS su molti smartphone Android, inclusi i modelli della serie Pixel e i Galaxy S25, sta per introdurre nuovi aggiornamenti volti a migliorare la sua interfaccia e le funzionalità. Questa evoluzione del servizio potrebbe apportare cambiamenti significativi nell'esperienza utente, con modifiche al design e potenzialmente nuove opzioni nella gestione delle conversazioni.

Modifiche estetiche in vista per l'interfaccia di Google Messaggi

Recentemente, è stato comunicato che il team di sviluppo di Google Messaggi sta esaminando nuove modifiche al design dell'app per rendere più agevole l'interazione con gli utenti. Come riportato da AssembleDebug in un post su X, le modifiche in arrivo puntano a rendere la schermata iniziale e le schede delle chat più accattivanti e intuitive, nel tentativo di migliorare l'esperienza complessiva degli utenti.

Una delle modifiche più sottili ma significative riguarda il "contenitore" dei messaggi, che si trova nella parte inferiore della schermata iniziale dell'app. Questo elemento ora presenta una separazione più morbida rispetto al resto dell'interfaccia, abbandonando la precedente linea netta per adottare una curvatura che si mantiene più in basso. Non ci sono stati cambiamenti nei colori utilizzati, lasciando intatti sia il tema chiaro che quello scuro.

A differenza della schermata iniziale, i cambiamenti della pagina informativa delle chat sono più marcati. Qui, gli elementi come gli avatar, i nomi dei contatti e i pulsanti delle azioni rapide appaiono più grandi e, quindi, più facili da riconoscere e utilizzare. In particolare, i pulsanti che consentono di avviare videochiamate o di gestire membri della chat hanno di recente cambiato aspetto, ora seguendo una palette di colori che si adatta dinamicamente al tema impostato sul dispositivo.

Gli aggiornamenti potrebbero non essere accessibili a breve

Per gli utenti che desiderano anticipare le novità, è bene chiarire che attualmente queste funzionalità si trovano dietro a flag sperimentali riservati agli sviluppatori. La tempistica di rilascio per una distribuzione al pubblico resta incerta e, anzi, il team di Google potrebbe decidere di testare e abbandonare alcune di queste opzioni prima che vengano implementate nella versione stabile dell'app. Ciò è abbastanza comune nella fase di sviluppo di app così ampie, dove molte idee potrebbero non vedere mai la luce.

Come ottenere e aggiornare Google Messaggi

Per tutti coloro che desiderano provare Google Messaggi o semplicemente aggiornare l'applicazione sul proprio dispositivo Android, l'accesso al Google Play Store è fondamentale. Gli utenti possono facilmente scaricare o aggiornare l'app toccando l'apposito badge di installazione o aggiornamento. Una volta aperta la pagina, basterà cliccare su “Installa” per i nuovi utenti o su “Aggiorna” per chi possiede già l'app sul proprio smartphone.

Inoltre, per chi volesse avere un’anteprima delle funzionalità che saranno disponibili in futuro, l’iscrizione al Programma Beta di Google Messaggi è un’opzione da considerare. Tuttavia, se il Programma Beta risulta completo, gli utenti possono anche ricorrere all'installazione manuale dei file APK, disponibili su piattaforme di terze parti come APK Mirror. In questo modo, non solo sarà possibile assaporare le novità più fresche dello sviluppo, ma anche capire a fondo come l'applicazione stia evolvendo nel tempo.