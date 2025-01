La rinascita di TikTok: storie di app vendute a cifre stratosferiche

Nel panorama delle applicazioni mobili, una storia affascinante si ripete: TikTok, l'app di video brevi che ha conquistato milioni di utenti, sta riservando sorprese simili a quelle vissute con Flappy Bird nel 2014. Entrambi i casi mostrano il potere del mercato digitale e la frenesia che può scatenarsi attorno a un'app di successo. A gennaio 2024, TikTok si trova di fronte a sfide legislativa e commerciale significative, a causa di decisioni che potrebbero mettere a rischio la sua presenza negli Stati Uniti.

L'esplosione di Flappy Bird e le sue conseguenze

Nel 2014, Flappy Bird ha conquistato il mercato grazie alla sua semplicità e a un gameplay avvincente. I giocatori dovevano navigare piccoli uccelli tra una serie di tubi, con una meccanica di gioco che sembrava implacabile e irresistibile. Durante il suo apice, il gioco generava un fatturato di circa 50.000 dollari al giorno, grazie alla pubblicità e alle vendite in-app.

Entro gennaio 2014, Flappy Bird era diventato il gioco gratuito più scaricato nell'App Store. Tuttavia, in un sorprendente colpo di scena, il suo sviluppatore, Dong Nguyen, decise di rimuovere l'app da tutte le piattaforme, creando una situazione senza precedenti. I dispositivi mobili pre-caricati con il gioco cominciarono a registrare prezzi stratosferici. Un iPhone 5 con Flappy Bird pre-installato veniva venduto su eBay per cifre esorbitanti, che potevano superare anche i 50.000 dollari.

Questa dinamica ha stupito molti, dimostrando come la rarità possa aumentare il valore di un prodotto digitale. Nonostante la rimozione dell'app, l'interesse per Flappy Bird non accennava a diminuire, anzi, cresceva, rendendo quei dispositivi oggetti da collezione.

TikTok: un'era di incertezze e strategie legali

Oggi, TikTok funge da catalizzatore di eventi simili. Dopo che l'ex presidente Joe Biden ha firmato una legge che imponeva ai proprietari, ByteDance, di trovare un acquirente americano o subire la chiusura dell'app negli Stati Uniti, la situazione è diventata precaria. Sabato scorso, TikTok ha iniziato a scomparire dai telefoni e dai negozi online americani, tra cui l'App Store di Apple e Google Play.

Tuttavia, la situazione ha preso una piega inaspettata. Il nuovo presidente, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo che ha bloccato temporaneamente il divieto, concedendo 75 giorni al suo governo per trovare una soluzione che garantisca la sicurezza nazionale, evitando una chiusura repentina dell'app. Questo scenario ha fatto pensare a un déjà-vu con Flappy Bird: gli utenti che non avevano precedentemente installato TikTok sui loro dispositivi ora si trovano in difficoltà.

Un nuovo mercato per i dispositivi pre-caricati di TikTok

Così come in passato, chi desidera avere accesso a TikTok ora deve cercare alternative che possono risultare costose. Gli smartphone con TikTok già installato vengono messi in vendita a prezzi che variano da 340 a 50.000 dollari, in una corsa speculativa per avere accesso a un'app sempre più rara. Questa situazione non fa altro che ribadire quanto possa essere volatile e influenzato dalla domanda il mercato delle applicazioni.

La sfida rimane: quali sviluppi avverranno nei prossimi giorni? Con il destino di TikTok in bilico, gli utenti e i collezionisti stanno seguendo da vicino gli sviluppi, sperando che la controversia si risolva senza l'interruzione della popolare piattaforma. In un mercato che sembra sempre più simile a una giungla, le opportunità e i rischi si affacciano periodicamente, lasciando tutti con il fiato sospeso.