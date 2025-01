La nuova Skoda Enyaq: un restyling mirato per il SUV elettrico del marchio ceco

Il mercato dell'automobile continua a evolversi rapidamente, specialmente nel settore dei veicoli elettrici. In questo contesto, Skoda ha recentemente svelato il restyling di metà carriera della sua Enyaq, un SUV elettrico che si rinnova esteticamente seguendo il nuovo linguaggio di design "Modern Solid" del marchio. Questo aggiornamento non si limita a un semplice rinnovamento estetico; presenta importanti miglioramenti dal punto di vista del design, dell'aerodinamica e delle dotazioni, senza modificare sostanzialmente la meccanica.

Design esterno rinnovato con attenzione ai dettagli

La Skoda ha focalizzato i suoi sforzi di aggiornamento sul design esterno, apportando modifiche significative al frontale del veicolo. La nuova mascherina Tech-Deck è ora incorporata nella parte anteriore, camuffando i sensori di assistenza alla guida e donando un tocco più contemporaneo al SUV. Inoltre, una fascia LED attraversa l'intera calandra, collegando i fari ridisegnati, che possono essere equipaggiati anche con tecnologia Matrix, migliorando così l'illuminazione e la visibilità notturna.

Le novità non si fermano qui: i gruppi ottici inferiori sono stati rivisti, mentre le prese d'aria hanno subito un redesign per migliorare non solo l'estetica, ma anche la funzionalità del veicolo. Ancora, il lettering "Skoda" sul cofano sostituisce il logo tradizionale, conferendo un aspetto più moderno e minimalista. Questo intervento stilistico ha contribuito a ridurre il coefficiente di resistenza aerodinamica, portandolo a 0,245 per la versione SUV e a 0,225 per la versione Coupé.

Motorizzazioni e capacità delle batterie

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Skoda Enyaq offre una gamma di opzioni che la rende accessibile a diversi tipi di utenti. La versione 60, con trazione posteriore, produce 204 CV, mentre la versione 85 offre una potenza di 286 CV. Per coloro che cercano una maggiore aderenza e prestazioni, è disponibile anche la versione 85x, dotata di trazione integrale.

La Skoda ha anche previsto diverse opzioni di batterie, con capacità di 63 kWh o 83 kWh, in grado di garantire un'autonomia dichiarata che raggiunge quasi 600 km nella variante più capiente. Nonostante i dettagli sulla versione ad alte prestazioni RS non siano ancora stati rilasciati, è attesa da molti appassionati e promette di portare la Enyaq a un nuovo livello in termini di prestazioni.

Interni e dotazioni "Simply Clever"

All'interno, l'Enyaq si arricchisce di nuove funzionalità, pensate per migliorare l'esperienza utente. Tra queste, spicca un codice QR situato nel bagagliaio, che permette di accedere a informazioni pratiche per l'uso quotidiano. La funzione Heater, che permette di riscaldare l'abitacolo, è stata potenziata, rendendo il viaggio ancora più confortevole.

L'infotainment ha subito un miglioramento significativo, con un'interfaccia più intuitiva e funzionalità potenziate. Gli equipaggiamenti di serie comprendono ora sedili anteriori e un volante riscaldati, offrendo comfort aggiuntivo nei freddi mesi invernali.

La gamma di allestimenti per la nuova Enyaq comprende sei opzioni, partendo dalla versione Lodge, dotata di rivestimenti in TechnoFil, fino alla più sportiva Sportline. Ciò offre ai clienti un'ampia varietà di scelte, permettendo di personalizzare l'auto in base alle proprie esigenze e preferenze.

In definitiva, il restyling della Skoda Enyaq rappresenta un passo importante nella strategia elettrica del marchio, mettendo l'accento su un design più moderno e su una serie di miglioramenti pratici, mirando a soddisfare le aspettative di una clientela sempre più attenta alla sostenibilità e all'innovazione.