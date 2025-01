La digitalizzazione dei documenti: il governo del Regno Unito lancia una nuova app

Il governo britannico ha annunciato l'imminente lancio di un'app che consentirà ai cittadini di digitalizzare le proprie patenti di guida. Il Segretario alla Scienza, Peter Kyle, ha rivelato martedì che il nuovo servizio, chiamato GOV.UK Wallet, sarà disponibile su dispositivi Android e iOS entro la fine dell’anno. Questa applicazione permetterà agli utenti di memorizzare in modo sicuro i documenti emessi dal governo direttamente sui loro smartphone, semplificando l'accesso a tali documenti senza dover attendere l'arrivo delle versioni cartacee per posta.

L'importanza della sicurezza nell'app GOV.UK Wallet

La sicurezza dei dati personali è una priorità per il nuovo wallet digitale. L'app sfrutterà le funzionalità di sicurezza dei moderni smartphone, tra cui il riconoscimento facciale, per garantire che le informazioni degli utenti rimangano riservate. Inizialmente, i documenti supportati comprenderanno le carte veterane per i militari, mentre l'introduzione delle patenti di guida digitali avverrà attraverso un progetto pilota previsto per la fine del 2025. Entro il 2027, il governo del Regno Unito prevede che tutte le amministrazioni che attualmente forniscono documenti cartacei o in formato plastico offrano anche alternative digitali. Tuttavia, resterà la possibilità di ottenere i documenti fisici per chi ne avesse bisogno.

Un cambiamento epocale nei rapporti con la burocrazia

Peter Kyle ha definito questo sviluppo come un passo importante verso la modernizzazione del rapporto tra cittadini e burocrazia. In un commento, ha dichiarato che l'incessante accumulo di lettere governative e le lunghe attese per ottenere un semplice appuntamento diventeranno presto un ricordo del passato: “Con l'arrivo di GOV.UK Wallet, ogni comunicazione o documento d’identità ricevuti dal governo potrebbero essere emessi in forma virtuale". Questo approccio mira a ridurre significativamente il peso delle pratiche burocratiche tradizionali.

Maggiore controllo sui dati personali per i cittadini britannici

Un altro aspetto fondamentale di questa iniziativa è il potenziamento del controllo da parte dei cittadini sui propri dati. L’applicazione consentirà infatti di dimostrare in modo più facile ed immediato l'idoneità per ricevere benefici sociali o l'età per acquistare prodotti soggetti a restrizioni in negozio. Attualmente, nel Regno Unito è necessario presentare documenti d’identità fisici per accedere ai locali notturni o acquistare bevande alcoliche, comportando il rischio di smarrimento o furto di tali documenti.

Introduzione della nuova app GOV.UK nel 2025

Oltre a GOV.UK Wallet, il governo britannico presenta anche una nuova app GOV.UK, in arrivo nell'estate del 2025. Questa applicazione offrirà l'accesso a informazioni governative, con l'intento di permettere agli utenti di completare operazioni come annullare passaporti rubati o richiedere benefici sociali direttamente dai propri smartphone. Questo sviluppo è un importante passo verso un servizio pubblico più efficiente e accessibile, pronto a rispondere alle esigenze dei cittadini in un'era sempre più digitalizzata.