La chiusura del Kiwi Browser per Android: quali sono le implicazioni per gli utenti

Il mondo delle applicazioni per dispositivi mobili sta vivendo una notevole trasformazione, e un recentissimo cambiamento ha coinvolto il ben noto Kiwi Browser per Android. Sviluppato per offrire un'esperienza di navigazione unica, l'app ha realizzato un forte seguito tra gli utenti grazie al supporto per le estensioni di Chrome. Tuttavia, è stato annunciato che l'app verrà ritirata e non verrà più aggiornata a partire dal prossimo gennaio.

Ritiro dell'app e supporto futuro

Il Kiwi Browser, molto apprezzato nel panorama delle applicazioni di navigazione, è stato rimosso dallo Store di Google e non sarà più mantenuto dal suo sviluppatore, Arnaud42. Questa notizia è stata confermata attraverso il canale Discord dedicato all'app, dove è stato evidenziato che il browser è stato "archiviato". Per gli affezionati di Kiwi, c'è la possibilità di scaricare ancora l'app attraverso un link GitHub indicato dallo sviluppatore, anche se è stato consigliato di diffidare da fonti non ufficiali.

La chiusura del Kiwi Browser segna la fine di un'era per gli utenti che hanno beneficiato della sua capacità di supportare estensioni di Chrome, una funzionalità non sempre disponibile in altri browser Android. La scelta di ritirare l'app si deve, secondo lo sviluppatore, alla complessità nella manutenzione di un browser, che richiede un impegno a lungo termine. Ha rivelato che la nascita del progetto è stata dettata dal suo desiderio personale di utilizzare estensioni su dispositivi mobili.

Integrazione delle estensioni in Microsoft Edge Canary

Una notizia inaspettata è che la funzionalità di supporto per le estensioni del Kiwi Browser continua a vivere, ma ora in Microsoft Edge Canary per Android. Questo sviluppo ha suscitato un certo interesse tra gli utenti, in quanto permette di utilizzare estensioni anche su questo browser. Tuttavia, l'implementazione non è così semplice come quella offerta da Kiwi.

Per poter accedere a questa funzione, è necessario attivare le opzioni per sviluppatori in Edge e inserire manualmente l'ID dell'estensione desiderata. Ad esempio, per installare Grammarly, bisogna incollare il codice "cnlefmmeadmemmdciolhbnfeacpdfbkd". A differenza di Kiwi, che consentiva un'installazione diretta dalle Chrome Web Store, il processo con Edge risulta essere un po' più macchinoso, generando potenziali difficoltà per gli utenti meno esperti.

Le alternative esistenti nel panorama dei browser Android

Sebbene la scomparsa del Kiwi Browser rappresenti una perdita per molti, gli utenti non si trovano senza opzioni. Infatti, browser come Firefox e Samsung Internet continuano a supportare le estensioni, offrendo così delle valide alternative a coloro che cercano funzionalità simili a quelle che offriva Kiwi. La varietà di browser disponibili permette agli utenti di scegliere un'app che meglio si adatta alle proprie esigenze di navigazione.

La questione del supporto alle estensioni rimane una tematica di crescente interesse nel settore della navigazione per dispositivi mobili. La speranza è che altri sviluppatori possano seguire l'esempio di Kiwi e investire nel miglioramento delle funzionalità offerte dai browser Android, contribuendo a un'esperienza più ricca e personalizzabile.

Con lo sviluppo costante della tecnologia mobile, c’è il desiderio che l’industria continui a evolversi, permettendo agli utenti di trarre il massimo beneficio dalle funzionalità offerte, senza dover sacrificare il comfort e l'efficacia nella navigazione web.