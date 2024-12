Kena Mobile rilancia l'offerta Kena 4,99 Smart 100 in un momento strategico dell'anno

Kena Mobile ha deciso di chiudere l’anno in modo entusiasmante, riproponendo una delle sue tariffe più amate. La nuova offerta, Kena 4,99 Smart 100, si distingue per la convenienza e la semplicità, permettendo agli utenti di accedere a numerosi servizi a meno di 5 euro al mese sulla rete 4G di TIM. Approfondiamo i dettagli di questa proposta vantaggiosa e le modalità per attivarla.

Dettagli dell'offerta Kena 4,99 Smart 100

La proposta Kena 4,99 Smart 100 rappresenta un’occasione imperdibile per chi desidera un piano telefonico ricco di vantaggi a un prezzo contenuto. Questa offerta include minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e 100 gigabyte di Internet 4G. Questo pacchetto di dati è ulteriormente arricchito dalla possibilità di utilizzare 7 gigabyte anche in Europa, grazie alla modalità roaming-like-at-home. Gli utenti possono godere di tutto questo al costo di soli 4,99 euro al mese.

Un aspetto interessante è che il primo rinnovo dell'offerta è completamente gratuito. Al momento dell'attivazione, il costo iniziale di 5 euro per il primo mese viene ridotto a 4,99 euro, lasciando così un centesimo di credito residuo. Il secondo mese risulta gratuito, garantendo così un forte incentivo per chi sceglie di passare a Kena Mobile.

Inoltre, l'offerta è disponibile esclusivamente fino alle 10:00 del 2 gennaio 2025, il che la rende un’opzione limitata nel tempo che richiede una decisione rapida da parte degli interessati.

Requisiti e portabilità

Per attivare Kena 4,99 Smart 100, gli utenti devono richiedere la portabilità del numero da alcuni operatori. Sono inclusi operatori virtuali come Fastweb, PosteMobile, Tiscali e non solo, ma l'offerta non è valida per chi proviene da ho. Mobile o Very Mobile, entrambi gestiti da Vodafone e WINDTRE.

Questa specifica restrizione si rende necessaria per controllare il flusso di utenti e mantenere elevati standard di qualità e servizio. I nuovi clienti possono così usufruire della rete TIM, che include sia il 2G sia il 4G, con velocità massime di download che raggiungono i 60 Mbps e di upload che si attestano a 30 Mbps.

Come attivare l'offerta online

Attivare la Kena 4,99 Smart 100 è un processo semplice e veloce. Gli interessati possono visitare il sito ufficiale di Kena Mobile e seguire la procedura guidata. Basterà cliccare sul link dedicato all’offerta e completare i passaggi indicati per la registrazione. Tenendo conto del termine fissato alle 10:00 del 2 gennaio 2025, è importante non perdere tempo e affrettarsi a finalizzare l'attivazione.

La chiarezza del sito e la facilità di navigazione permettono anche agli utenti meno esperti di completare il processo senza difficoltà. È un'opportunità veramente interessante per chi cerca un pacchetto telefonico conveniente e ricco di servizi utili nel 2024.