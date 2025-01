JBL Tour ONE M3: le nuove cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore presentate al CES 2024

Le JBL Tour ONE M3 hanno recentemente fatto il loro ingresso alla fiera CES 2024 di Las Vegas, proponendo un mix intrigante di tecnologia avanzata e design ergonomico. Queste cuffie over-ear sono pensate per soddisfare le esigenze sia degli audiofili sia di chi utilizza l'audio per scopi professionali o di intrattenimento. Equipaggiate con funzioni pensate per ottimizzare l'esperienza di ascolto, le nuove cuffie rappresentano un passo avanti nel mondo della tecnologia audio.

Un accessorio innovativo: il trasmettitore JBL SMART Tx

Le cuffie JBL Tour ONE M3 si distinguono per l'innovativo JBL SMART Tx, un trasmettitore wireless che integra la tecnologia Auracast. Questo dispositivo consente di connettere le cuffie a sorgenti audio cablate in modo semplice e senza alcun cavo, risolvendo così il problema della latenza e delle interferenze. Grazie a questo accessorio, gli utenti possono godere dell'audio proveniente da lettori MP3, sistemi di intrattenimento a bordo degli aerei e altro ancora, liberandosi dei fili ingombranti.

La funzionalità del trasmettitore non si limita alla connessione a un singolo dispositivo; può anche trasmettere audio a più cuffie compatibili, consentendo a più utenti di condividere l'esperienza di ascolto. Inoltre, lo schermo touch integrato rende facile il controllo delle funzioni delle cuffie, dalla musica alle chiamate, fino alle impostazioni di equalizzazione. Questo rappresenta un significativo passo avanti nella versatilità delle cuffie wireless.

Tecnologie audio all'avanguardia per un'esperienza unica

Dal punto di vista audio, le JBL Tour ONE M3 non deludono. Utilizzano driver a cupola in mica da 40 mm, capaci di restituire un suono bilanciato che unisce bassi profondi, medi chiari e alti nitidi. Supportano anche la connettività Bluetooth Hi-Res, con la possibilità di collegarsi ai dispositivi tramite USB-C per una trasmissione audio lossless.

Un'altra caratteristica interessante è rappresentata dalla tecnologia JBL Personi-Fi 3.0, che permette di creare un profilo audio personalizzato basato su test dell'udito, perfezionando così l'esperienza di ascolto per ciascun utente. Questa personalizzazione si estende anche all'ascolto di contenuti audiovisivi, grazie alla tecnologia JBL Spatial 360, che trasforma film, serie TV e videogiochi in un'esperienza sonora tridimensionale. L'head tracking, d'altro canto, garantisce la stabilità del suono, replicando così un'esperienza di ascolto avvolgente.

La cancellazione attiva del rumore è altresì avanzata: la tecnologia True ANC 2.0 utilizza ben otto microfoni per monitorare l'ambiente circostante, riducendo al minimo i rumori esterni. Per chi desidera mantenere un certo grado di consapevolezza dell'ambiente, funzioni come Ambient Aware e TalkThru permettono di regolare il livello di isolamento, offrendo la massima flessibilità d'uso. Infine, la tecnologia di beamforming adattivo assicura telefonate chiare anche in situazioni rumorose.

Comfort e autonomia: cuffie pensate per l'uso prolungato

Le JBL Tour ONE M3 non solo offrono performance audio di alta qualità, ma sono anche progettate per il comfort. Sono dotate di cuscinetti in schiuma speciale e di una struttura leggera, permettendo di indossarle per periodi prolungati senza fastidi. Inoltre, con una sola carica, sono in grado di garantire fino a 70 ore di riproduzione continua, rivelandosi ideali per viaggi lunghi o per sessioni di ascolto prolungate.

Un’altra comodità delle cuffie è la ricarica rapida: bastano solo 5 minuti per ottenere 5 ore di autonomia, il che rappresenta un grande vantaggio per chi è sempre in movimento e ha bisogno di una soluzione veloce per ricaricare le cuffie.

Disponibilità e prezzi delle JBL Tour ONE M3

Le cuffie JBL Tour ONE M3 saranno disponibili a partire dal 15 aprile 2024 in tre diverse colorazioni: nero, mocha e blu. Gli utenti potranno scegliere tra due versioni: una con il trasmettitore JBL SMART Tx al costo di 399,99 euro e una senza telecomando, venduta al prezzo di 349,99 euro. Con queste proposte, JBL punta a catturare sia i professionisti del suono che gli appassionati di musica, offrendo una gamma di opzioni adatta a diverse esigenze e budget.

Queste cuffie rappresentano solo una parte delle novità presentate al CES 2024. Gli appassionati di tecnologia e di innovazioni nel settore audio possono continuare a seguire gli articoli dedicati per rimanere aggiornati sulle ultime tendenze e prodotti.