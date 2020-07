iPhone SE 2020 vs. iPhone 11: le principali funzionalità e le differenze

Come sequel del primo iPhone SE uscito nel 2016, iPhone SE 2020, lo smartphone di fascia “bassa” lanciato da Apple qualche mese fa, parte da un prezzo base di €499. Con questo dispositivo, Apple mira a corteggiare tutti gli utenti più attenti al budget e più in generale tutti coloro che non vogliono o non possono spendere quasi €1000 per uno smartphone, come l‘iPhone 11 Pro o il Galaxy S20. Il telefono non ha le caratteristiche tecniche di un top di gamma, il display è da 4,7 pollici ed è inclusa una singola fotocamera posteriore, ma presenta comunque specifiche interessanti. Tra queste, il processore A13, lo stesso presente anche negli iPhone 11.

iPhone SE 2020 vs iPhone 11

Con un divario di quattro anni tra il nuovo iPhone SE e il precedente dobbiamo dire che Apple ha apportato numerosi aggiornamenti. Tra questi dobbiamo citare la ricarica wireless, migliori specifiche della fotocamera e la resistenza all’acqua. Allo stesso tempo, però, dobbiamo evidenziare che il nuovo iPhone SE non ha un jack per cuffie e questo potrebbe essere uno svantaggio per gli utenti che amano le cuffie cablate. Se stai cercando un nuovo iPhone ma non sei disposto a spendere cifre astronomiche l’iPhone SE potrebbe essere la soluzione adatta.

L’iPhone 11 di base parte dal prezzo di € 839 il che significa che c’è una bella differenza di prezzo rispetto all’iPhone SE che parte da €499. Nonostante abbiano in comune alcune specifiche, i principali vantaggi dell’iPhone 11 sono molteplici: ha uno schermo più grande (6,1 pollici contro 4,7, misurato in diagonale) e presenta migliori specifiche della fotocamera (un secondo obiettivo grandangolare e un selfie migliore). Se queste per te sono caratteristiche fondamentali allora ti consigliamo di acquistare l’iPhone 11; se, invece, non ti interessano ti suggeriamo di valutare l’iPhone SE. Entrambi i telefoni sono disponibili nei colori nero, bianco e rosso, ma l’iPhone 11 è disponibile anche in giallo pastello, verde e viola.

Dimensioni e design: iPhone SE 2020 è piccolo e compatto

La differenza più evidente tra i due telefoni è che l’iPhone 11 è più grande: come abbiamo già detto ha uno schermo da 6,1 pollici mentre l‘iPhone SE ha un display da 4,7 pollici.

Mentre l’iPhone 11 ha uno schermo più pratico per guardare video e film, l’iPhone SE attira gli utenti per la sua portabilità e la presa compatta. Entrambi gli iPhone hanno display LCD, ma l’iPhone 11 ha un “display Liquid Retina HD”, invece l‘iPhone SE ha uno schermo “Retina HD“. Questi sono termini che Apple utilizza per differenziare la sua tecnologia, ma quello che l’utente finale deve sapere è che, sebbene entrambi abbiano lo stesso numero di pixel per pollice, lo schermo dell’iPhone 11 risulta più nitido.

Un’altra grande differenza tra i due dispositivi è il pulsante Home presente nell’iPhone SE 2020.

Ora che Apple sta interrompendo la vendita dell’iPhone 8, l’iPhone SE rimane l’unico iPhone che Apple venderà ancora con un pulsante Home fisico. Oltre ad essere intuitivo da usare, il pulsante permette di evitare di utilizzare i gesti di scorrimento per tornare alla schermata principale o per riaprire le app recenti. Il pulsante Home ospita anche il lettore di impronte digitali del dispositivo per sbloccare il telefono e autorizzare i pagamenti digitali (ciò che Apple chiama Touch ID). L’iPhone 11, invece, utilizza sensori di mappatura facciale sulla fotocamera frontale per la sicurezza biometrica, vale a dire quello che comunemente viene chiamato Face ID.

I dispositivi sono entrambi certificati IP (la certificazione che indica la resistenza a schizzi, gocce e polvere) ma mentre l’iPhone 11 ha un grado di protezione IP68, iPhone SE ha un grado di protezione IP67. Sulla carta, un livello di certificazione IP67 significa che l’iPhone SE può resistere fino a un metro (3,3 piedi) di profondità per circa 30 minuti, mentre l’iPhone 11 è un po’ più resistente: è possibile l’immersione fino a 2 metri di profondità per massimo 30 minuti.

Comparto fotografico

Se non sei un utente esperto, la singola fotocamera posteriore da 12 MP presente nell’iPhone SE dovrebbe essere sufficiente per scattare foto da pubblicare sui social network e registrare video in 4K. Ma se ti interessa la fotografia o desideri un comparto fotografico migliore, l‘iPhone 11 ha una configurazione della fotocamera decisamente superiore rispetto all’iPhone SE. L’iPhone 11, ad esempio, ha una seconda fotocamera grandangolare con la quale puoi ampliare il campo visivo di quattro volte e scattare ampie foto di paesaggi e presenta uno zoom ottico 2x e uno zoom digitale fino a 5x.

L’iPhone 11 ha anche la modalità notturna che risulta sicuramente utile se vuoi scattare foto in condizioni di scarsa luminosità. La modalità Notte si attiva in automatico e non richiede il flash. Quando, in una situazione con poca luce, tocchi il pulsante di scatto la fotocamera cattura una sequenza di immagini mentre la stabilizzazione ottica mantiene ferma l’inquadratura restituendo come risultato una foto con più dettagli, meno rumore e un’atmosfera davvero realistica. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, l’iPhone 11 non ha solo una fotocamera selfie migliore perché ha più megapixel (12 MP rispetto ai 7 MP di iPhone SE), ma può catturare sia video in 4K che video al rallentatore, mentre l’iPhone SE registra solamente video da 1080p.

Processore e batteria

Come telefono di fascia economica, ci aspettavamo che Apple avrebbe equipaggiato il nuovo iPhone SE 2020 con un processore vecchio. Invece la casa di Cupertino ha deciso di dotare il dispositivo dell’ultimo chip A13 Bionic, lo stesso che si trova all’interno dell’iPhone 11. Quando è stata eseguita l’elaborazione delle velocità delle prestazioni su 3DMark e Geekbench 5, entrambi i telefoni hanno registrato risultati simili. Questo significa che l’iPhone SE ha una performance comparabile, e talvolta anche migliore, di smartphone come il Galaxy S20, il Pixel 4 e l’OnePlus 8 Pro. Tutti e due gli smartphone si presentano con tre possibilità di storage: 64 GB, 128 GB, 256 GB.

Come sempre, anche in questo caso Apple non ha rivelato la capacità della batteria dell’iPhone SE. Secondo i tempi di esecuzione elencati sul sito di Apple, la batteria dell’iPhone SE è simile a quella dell’iPhone 8. Test non ufficiali di terze parti sostengono che l’iPhone 11 ha un batteria da 3.110 mAh mentre l’iPhone 8 ha una batteria da 1.821 mAh. Quando abbiamo eseguito la riproduzione video continua in modalità aereo, tuttavia, entrambi i telefoni sono durati allo stesso modo: circa 15 ore e mezza, più o meno.

Ecco quindi una tabella riassuntiva delle principali caratteristiche dei due smartphone Apple. Se eravate indecisi sul dispositivo da acquistare speriamo che questo articolo vi abbia aiutato a compiere la vostra scelta.