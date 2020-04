Nuovo iPhone SE è ufficiale: chip Apple A13 Bionic, fino a 256 GB

Immagina il chip Apple più potente, racchiuso in un design amatissimo, a un prezzo eccezionale. È il nuovo iPhone SE. Proprio quello che stavi aspettando.

Così Apple presenta il suo nuovo iPhone SE, un dispositivo entry-level ma all’avanguardia. Alcuni lo chiamavano iPhone 9 altri iPhone SE 2, questo smartphone è stato a lungo atteso, ed ora è ufficiale. Il nuovo modello viene venduto a partire da € 499 ed è disponibile in tre colori e diverse opzioni di archiviazione. A differenza degli ultimi smartphone Apple, con funzionalità di riconoscimento facciale Face ID, queto nuovo modello presenta il riconoscimento delle impronte digitali tramite Touch ID integrato nel tasto Home.

Nuovo iPhone SE

Il nuovo iPhone SE ha un display da 4,7 pollici (come l’iPhone 8 che sostituisce) LCD widescreen Multi‑Touch. Al suo interno racchiude un chip Apple A13 Bionic, corrispondente a quello presente nell’iPhone 11 e iPhone 11 Pro. La sua fotocamera principale è dotata di un singolo sensore da 12 MP. Ecco le caratteristiche:

Diaframma con apertura ƒ/1.8

Zoom digitale fino a 5x

Modalità Ritratto e Controllo profondità

Illuminazione ritratto con sei effetti (naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n)

Stabilizzazione ottica dell’immagine

Smart HDR di nuova generazione per le foto

Correzione occhi rossi migliorata

Stabilizzazione automatica dell’immagine

Modalità scatto in sequenza

Geo-tagging delle foto

Registrazione video 4K a 24 fps, 30 fps o 60 fps

La fotocamera frontale con un sensore da 7 MP offre la registrazione video 1080p a 30 fps. Ecco le caratteristiche:

Diaframma con apertura ƒ/2.2

Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità

Illuminazione ritratto con sei effetti (naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n)

Retina Flash

Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica

HDR automatico per le foto

La durata della batteria è paragonabile a iPhone 8 ed è presente la funzione di ricarica veloce: fino al 50% della carica in 30 minuti. Il telefono avrà il sistema operativo iOS 13. Il nuovo melafonino promuove anche la registrazione audio stereo e il supporto della doppia SIM (nano‑SIM + eSIM) come l’iPhone XS e versioni successive. Anche il Wi-Fi 6 è supportato come gli ultimi iPhone di punta. In dotazione all’interno della scatola: Auricolari EarPods con connettore Lightning, Cavo da Lightning a USB, Alimentatore USB

Prezzi, colori e disponibilità

I preordini iniziano venerdì 17 aprile alle 14:00

Le consegne iniziano venerdì 24 aprile

64 GB, 128 GB e 256 GB opzioni di archiviazione

Prezzi € 499 , € 549, € 669

, € Disponibile in nero, bianco o rosso con vetro frontale nero

Per maggiori informazioni: www.apple.com

Fonte Apple