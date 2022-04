iPhone 12 mini vs iPhone SE: quali sono le reali differenze?

La maggior parte dei telefoni che vedi sugli scaffali dei negozi al giorno d’oggi sono da sei pollici e oltre, Apple sembra essere unico dei pochi brand che non ha dimenticato che a molte persone piacciono i dispositivi di dimensioni più contenute.

In tal senso, il colosso di Cupertino offre due soluzioni. Da una parte vi è l’iPhone SE, che ha ottenuto un interessante restyling nel 2020 e un sostanzioso aggiornamento ad inizio 2022. Dall’altra invece, vi sono gli iPhone mini (sia il 12 che il 13). Per chi è intenzionato ad acquistare un telefono Apple poco ingombrante, il dubbio su quale modello optare è più che lecito.

In questo articolo andreamo a confrontare iPhone 12 mini e iPhone SE, cercando di capire quale sia la scelta potenzialmente migliore.

iPhone 12 mini vs SE: caratteristiche e specifiche tecniche

Ecco le differenze principali nelle caratteristiche e nelle specifiche tra i due, escludendo alcune sottigliezze che non influenzano più di tanto la scelta:

Dimensioni schermo – iPhone SE 2022 4,7″ , iPhone 12 mini 5,4″ ;

– iPhone SE 2022 , iPhone 12 mini ; Peso – iPhone SE 2022 148 grammi , iPhone 12 mini 135 grammi ;

– iPhone SE 2022 , iPhone 12 mini ; Display – iPhone SE 2022 LCD (326 ppi) , iPhone 12 mini OLED HDR (476 ppi) ;

– iPhone SE 2022 , iPhone 12 mini ; Processore – iPhone SE 2022 A15 Bionic , iPhone 12 mini A14 Bionic ;

– iPhone SE 2022 , iPhone 12 mini ; Autenticazione – iPhone SE 2022 Touch ID , iPhone 12 mini ID Face ID ;

– iPhone SE 2022 , iPhone 12 mini ; Fotocamera posteriore – iPhone SE 2022 grandangolare da 12MP f/1.8 , iPhone 12 mini grandangolare da 12MP f/1.6 ;

– iPhone SE 2022 , iPhone 12 mini ; Fotocamera anteriore – iPhone SE 2022 7 MP f/2.2 , iPhone 12 mini 12 MP f/2.2 ;

iPhone SE 2022 , iPhone 12 mini ; Capacità batteria – iPhone SE 2022 2.018 mAh, iPhone 12 mini 2227 mAh.

È abbastanza ovvio quale sia l’iPhone “migliore” in termini assoluti. Sebbene l’iPhone 12 mini abbia un processore più vecchio, è ancora molto veloce e offre anche altre garanzie: un display OLED HDR edge-to-edge, una fotocamera posteriore ultra ampia, una fotocamera frontale migliore e Face ID possono risultare determinanti.

Quindi, se vuoi solo ottenere un telefono piccolo ma potente, a prescindere dal costo, puoi smettere di leggere ora: l’iPhone 12 mini è ciò che fa per te. Ma devi tenere conto che l’iPhone SE non è il tipico telefono economico: tale modello ha un suo perché. I lettori esperti esamineranno la grande differenza di prezzo e considereranno quante di queste funzionalità hanno davvero bisogno.

Andiamo dunque un po’ più a fondo su questo confronto.

Design e display

L’iPhone SE porta avanti il ​​design dell’ormai “antico” iPhone 8, mentre l’iPhone 12 mini presenta il nuovo design a tutto schermo, con lati piatti e un display edge-to-edge. È inoltre disponibile in cinque colori: nero, bianco, rosso, verde, viola e blu, rispetto ai soli tre con SE midnight (nero), Stellar light (bianco) e rosso. Non c’è dubbio che il 12 mini sia un telefono dall’aspetto migliore, oltre che un po’ più piccolo e leggero, il che lo rende l’iPhone più piccolo che puoi acquistare. Ma non è che l’iPhone SE sia enorme a confronto, quindi questo discorso vale solo fino a un certo punto.

Il display è molto migliore su iPhone 12 mini, però. Il fatto che non abbia grandi cornici sopra e sotto il display significa che, nonostante sia un telefono tecnicamente più piccolo, l’iPhone 12 mini ha in realtà più area dello schermo rispetto all’iPhone SE (5,4 pollici contro 4,7 pollici). Non è solo la dimensione, tuttavia. L’iPhone mini utilizza anche la migliore tecnologia di visualizzazione di Apple, OLED, che offre un contrasto eccezionale con neri profondi e una risoluzione più elevata (476 pixel per pollice contro 326 pixel per pollice).

La nostra scelta: quando si tratta del display, ottieni davvero quello per cui paghi. Dal momento che guarderai le ore dello schermo del tuo telefono ogni giorno, vale sicuramente la pena spendere gli euro di differenza. Tuttavia, l’iPhone SE ha ancora un ottimo LCD, quindi se hai ancora un debole per il pulsante Home e il design classico, ne sarai sicuramente felice.

Prestazioni e durata della batteria

L’iPhone 12 mini ha il processore A14, che è un po’ più lento dell’A15 dell’iPhone SE. Se siamo onesti, tuttavia, i moderni processori per iPhone sono così veloci che è improbabile notare la differenza nell’uso quotidiano. A meno che tu non sia il tipo di persona che pretende sempre e comunque il massimo, l’iPhone 12 sarà abbastanza veloce per tutto ciò che devi fare.

Lo stesso vale per la durata della batteria. Mentre il precedente iPhone SE ha faticato a tenere il passo con l’iPhone 12 mini, il processore A15 più efficiente e una capacità leggermente superiore significano che l’iPhone SE ha all’incirca la stessa durata della batteria dell’iPhone 12 mini. Nessuno dei due è eccezionale in termini assoluti.

Chi ha necessità di una longevità elevata, potrebbe avere problemi con entrambi i telefoni. Dunque, dovresti armarti di un caricabatterie adeguato o di un power bank sempre a portata di mano.

iPhone 12 mini vs iPhone SE: 5G, MagSafe e UWB

Andiamo ora su tematiche che prima non abbiamo trattato. L’iPhone 12 mini ha già grandi vantaggi con il suo display e il suo design, e quel vantaggio continua se ti focalizzi su altre funzionalità.

La differenza più ovvia è che l’iPhone 12 mini supporta il 5G “pieno” (sia sub-6Ghz che mmWave), mentre l’iPhone SE supporta solo il più lento sub-6Ghz. In questo preciso momento, non è un grosso problema per la maggior parte delle persone. Anche se il tuo operatore ha aggiornato i ripetitori nelle tue vicinanze affinché supportino il 5G, probabilmente non vedrai un miglioramento della velocità sostanziale.

MagSafe è un’altra funzionalità che guarda al futuro, così come Ultra-Wideband (UWB). Oggi puoi acquistare alcuni caricabatterie e custodie che supportano MagSafe, ma non c’è ancora molto sul mercato. In prospettiva però, nei prossimi anni, questo ecosistema crescerà sicuramente. Lo stesso vale per il chip wireless UWB di Apple, che consente la trasmissione di dati a larghezza di banda elevata e a corto raggio, nonché un rilevamento della posizione molto preciso.

È un po’ come un GPS su scala ridotta: oggi può essere utilizzato per trasferire senza problemi l’audio tra il tuo iPhone e HomePod mini, ma è ancora qualcosa di poco concreto al momento. Funzioni come MagSafe e mmWave 5G sono sicuramente un plus, ma la loro introduzione reale può costare parecchi anni: di fatto, molto probabilmente, per quel momento avrai già cambiato telefono (e magari più di uno).

Touch ID e Face ID

La più grande differenza tra iPhone 12 e iPhone SE oltre al design e al display è il metodo di sblocco e autenticazione. Su iPhone SE, utilizzerai il pulsante Home ed è uno degli ultimi dispositivi Apple ad averne uno, insieme all’iPad di nona generazione. Apple afferma che c’è una possibilità su 50.000 che qualcuno che l’impronta digitale di qualcun altro sia in grado di sbloccare correttamente il sensore Touch ID. È veloce e conveniente, ma ovviamente non funziona se stai usando dei guanti.

Face ID, d’altra parte, utilizza la tecnologia della fotocamera 3D per creare una scansione facciale che secondo Apple è molto più sicura (1 su 1.000.000). Il sensore deve vedere il tuo viso, quindi dovrai tenere il telefono in modo preciso e quindi scorrere verso l’alto per accedere alla schermata Home, ma è comunque estremamente veloce.

Inoltre, Apple ha ideato una funzione di blocco schermo che nasconde le notifiche a meno che non ti autentichi utilizzando Face ID, quindi se qualcuno scorre il tuo telefono non sarà in grado di vedere alcuna informazione sensibile. C’è anche una nuova funzione Face ID con mascherina in iOS 15.4 che ti consente ancora di utilizzare la funzione anche mentre indossi una mascherina, cosa che non era possibile fare in precedenza senza indossare un Apple Watch.

In un confronto diretto, Face ID è di gran lunga superiore a Touch ID, soprattutto ora che è disponibile la funzione per la mascherina. In inverno, coloro che hanno iPhone Touch ID si lamentano sempre di togliersi i guanti per usarli e Face ID è una tecnologia molto più sicura.

Fotocamere

Dal momento che questi sono entrambi iPhone, nel momento stesso dell’acquisto sai che stai ottenendo un’ottima fotocamera. Sebbene entrambi abbiano obiettivi principali da 12 MP che Apple utilizza dall’iPhone 6, sono leggermente diversi nel modo in cui scattano ed elaborano le foto. L’iPhone 12 mini ha la stessa fotocamera grandangolare dei modelli più grandi, con un’apertura f/1.6 per scatti fantastici in condizioni di scarsa illuminazione insieme alla modalità notturna, che non è disponibile su SE senza passare a un’app di terze parti. La fotocamera dell’SE ha un’apertura f/1.8, quindi anche gli scatti saranno leggermente più scuri.

Su iPhone 12 mini hai anche una seconda fotocamera ultra-wide da 12 MP, f/2.4 in grado di catturare un campo visivo di 120 gradi, che è anche potenziato dalla modalità notturna. E mentre entrambe le fotocamere girano in 4K a 60 fps, solo la 12 mini può catturare video in Dolby Vision HDR. Anche se l’SE ha una singola fotocamera, supporta la modalità ritratto e l’illuminazione ritratto come il 12 mini, nonché gli stili fotografici, la tecnologia Deep Fusion e Smart HDR.

Anche la fotocamera frontale è superiore su iPhone 12 mini. Ottieni una fotocamera da 12 MP in grado di girare video 4K rispetto a una HD da 7 MP su SE. L’iPhone 12 mini ha anche la modalità notturna sulla fotocamera frontale, che manca sull’SE.

Sistema operativo

L’iPhone 12 e l’iPhone SE supportano entrambi l’ultima versione di iOS 15 (15.4) e probabilmente supporteranno gli aggiornamenti molto tempo dopo che sarai passato a un nuovo dispositivo. L’iPhone SE ha un leggero vantaggio qui in quanto ha un processore più recente, quindi potrebbe supportare anche una versione aggiuntiva di iOS, ma si parla comunque di tempi molto lunghi.

Entrambi i telefoni supporteranno iOS e gli aggiornamenti di sicurezza per gli anni a venire, quindi dovresti sentirti a tuo agio, indipendentemente da quale scegli.

iPhone 12 mini o iPhone SE: quale modello dovresti acquistare?

Stai per acquistare un telefono di dimensioni contenute e sei indeciso? Vale la pena spendere qualcosa in più per iPhone 12 mini o ti conviene risparmiare con iPhone SE?

Tutto dipende da come consideri tre ambiti legati al tuo telefono

La qualità e il design del display;

L’importanza di tecnologie all’avanguardia come mmWave 5G, Ultra Wideband e Face ID;

Le foto in condizioni di scarsa illuminazione e funzioni avanzate della fotocamera.

Se tieni in grande considerazione una di questi fattori, il consiglio è di optare per l’iPhone 12 mini. Semplicemente non c’è concorrenza rispetto all’iPhone SE quando si tratta di display, design e funzionalità avanzate, e vale la pena spendere i soldi in più per l’iPhone 12.

Tuttavia, se ti manca il vecchio design di Apple e odi la tacca, l’iPhone SE è ancora un telefono eccellente, anche visto il prezzo contenuto. Non è solo l’iPhone più economico che puoi acquistare, ma offre anche alcune funzionalità di fascia alta come la ricarica wireless e la modalità ritratto. Verrà aggiornato anche per anni, probabilmente più a lungo dell’iPhone 12 mini, quindi se sostituirai il tuo iPhone tra un anno o due, questa soluzione potrebbe essere il giusto compromesso tra spesa e funzioni.

Fonte macworld.com