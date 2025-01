Innovazioni nel settore della salute: Oview Sperm Test Pro 2 e U-Scan al CES di Las Vegas

La fiera CES di Las Vegas 2025 ha messo in luce alcuni innovativi dispositivi per il monitoraggio della salute, fra cui l'Oview Sperm Test Pro 2 e il dispositivo U-Scan di Withings. Entrambi si propongono di rendere l'autoanalisi della salute più accessibile e immediata per gli utenti.

Oview Sperm Test Pro 2: l’analisi dello sperma a casa

L'Oview Sperm Test Pro 2 è un dispositivo pensato per l'analisi del liquido seminale, progettato da un'azienda coreana. La sua presentazione al CES di Las Vegas ha catturato l'attenzione per la sua capacità di offrire risultati rapidi riguardo a parametri essenziali come motilità, concentrazione e volume degli spermatozoi. Questi aspetti sono cruciali per le coppie che cercano di concepire, poiché forniscono indicazioni sulla fertilità maschile.

Il funzionamento del dispositivo è intuitivo: dopo aver raccolto un campione in una coppa apposita, l'utente deve inserirlo nel test e posizionare la fotocamera dello smartphone sopra il dispositivo. L'apposita applicazione, sviluppata per questo scopo, utilizza le lenti dello smartphone per eseguire un’analisi microscopica del campione tramite sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale. L'immediatezza dei risultati, visualizzabili in pochi secondi, rappresenta un notevole passo avanti rispetto ai metodi tradizionali.

Diversi studi, tra cui uno pubblicato nel 2022 sulla rivista "Plos One", hanno dimostrato che l'affidabilità del test è in linea con quella dei controlli effettuati in laboratorio. Questo è un aspetto che potrebbe rivoluzionare l'approccio alla fertilità, consentendo agli uomini di monitorare la loro salute riproduttiva in modo più autonomo e discreto.

Naturalmente, non sostituisce un consulto medico. Il dispositivo è progettato per essere un complemento a esami professionali, infatti gli utenti possono inviare i risultati ai medici per valutare possibili interventi o modifiche allo stile di vita. Tuttavia, in Europa, il riconoscimento di questo tipo di dispositivi come apparecchi medici richiederebbe ulteriori certificazioni.

U-Scan: un’analisi urgente dell'urina

Introdotto al CES 2023, il dispositivo U-Scan di Withings è un altro esempio di tecnologia sanitaria innovativa ora pronta a debuttare in Italia. Questo apparecchio è progettato per analizzare le urine direttamente nel bagno, semplificando enormemente il processo di analisi. L'utente deve urinare direttamente sul dispositivo, che funziona in maniera simile a un igienizzante per il water, e attraverso una cartuccia interna può rilevare diversi parametri relativi alla salute.

Le cartucce sono specifiche per vari tipi di analisi: una di queste, la Cycle Sync, misura i livelli dell'ormone luteinizzante , facilitando il monitoraggio dell’ovulazione e dei livelli di testosterone. Un'altra, chiamata Nutri Balance, esamina vari parametri, incluso il pH, per fornire informazioni sulla qualità della dieta dell'utente.

La sicurezza igienica è assicurata, in quanto il semplice utilizzo dello sciacquone contribuisce a mantenere il dispositivo pulito. Periodicamente, l'utente dovrà aprirlo per cambiare la cartuccia; questo è un aspetto fondamentale per garantire l'accuratezza delle analisi nel tempo.

Il costo del dispositivo è di 499,95 euro, e si prevede che venga reso disponibile a breve nei negozi italiani, ampliando così la gamma di opzioni per chi è interessato a monitorare la propria salute in modo pratico.

Cortisolo e nuove tendenze in salute

In un'epoca in cui la salute mentale e fisica è diventata centrale nel dibattito pubblico, il cortisolo, noto come "ormone dello stress", è al centro delle attenzioni. Recentemente, la tendenza "Cortisol Face" sta spopolando sui social, affrontando i cambiamenti visibili provocati dall’aumento dei livelli di cortisolo. Seppur la veridicità di tale affermazione sia stata messa in discussione da esperti, il monitoraggio di questo ormone rimane cruciale.

A Chicago, è stato presentato un test innovativo che permette di dosare il cortisolo utilizzando un dispositivo collegato allo smartphone e una semplice striscia reattiva. A differenza dell'esame del sangue tradizionale, che richiede tempo e spese elevate, questo test fornisce risultati in meno di dieci minuti direttamente a casa.

Oltre ai test ormonali, il panorama della salute digitale include anche gli smartwatch, in grado di monitorare attività vitali come la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca e persino l'elettrocardiogramma. Questa crescente integrazione della tecnologia nei dispositivi di consumo sottolinea l'innovazione in atto nel campo della salute e del benessere, ponendo a disposizione degli utenti strumenti sempre più sofisticati per prendersi cura della propria salute.