Importanti novità per OnePlus 12R: aggiornamento OxygenOS 15 porta il supporto a BeaconLink

Arriva una novità attesa dagli utenti OnePlus 12R: il nuovo aggiornamento OxygenOS 15 introduce finalmente il supporto per la app BeaconLink, e insieme ad essa anche vari miglioramenti del sistema operativo. Questo aggiornamento si rivela particolarmente interessante per coloro che utilizzano il dispositivo quotidianamente, poiché offre funzionalità innovative per le chiamate anche senza una connessione di rete mobile o internet.

BeaconLink: chiamate senza connessione mobile

Una delle funzionalità principali del nuovo aggiornamento è l'introduzione della app BeaconLink, la quale consente agli utenti del OnePlus 12R di effettuare chiamate a persone nelle vicinanze, anche quando non è presente un segnale cellulare o una connessione internet. Questa funzione è attivabile tra dispositivi che supportano la stessa app, e la loro interazione è limitata a una distanza massima di circa 500 metri.

Sebbene la funzionalità presentata dalla BeaconLink possa sembrare limitata, l'idea di effettuare chiamate in situazioni in cui non è disponibile una rete tradizionale rappresenta un passo innovativo nel settore delle telecomunicazioni. Gli utenti si possono aspettare sviluppi futuri che potrebbero ampliare il numero di dispositivi compatibili e aumentare la portata delle chiamate, rendendo BeaconLink un'opzione ancora più interessante per chi vive in aree con scarsa copertura di rete.

Miglioramenti del sistema e nuove funzionalità

Oltre all’integrazione della app BeaconLink, l'aggiornamento a OxygenOS 15.0.0.500 porta anche altre novità. Tra queste emerge l'introduzione della funzione "Touch to Share," che permette di condividere facilmente foto e file con dispositivi iOS semplicemente toccandoli. Questa funzionalità migliora l'interoperabilità tra diversi sistemi operativi, evidenziando l'impegno di OnePlus nel rendere l'esperienza utente sempre più fluida e intuitiva.

In aggiunta, il nuovo aggiornamento integra anche la patch di sicurezza di Android di gennaio 2025, un passo cruciale per garantire la protezione dei dati e della privacy degli utenti. Questi miglioramenti rendono il OnePlus 12R non solo un dispositivo più sicuro, ma anche maggiormente versatile per la condivisione dei contenuti.

Disponibilità dell'aggiornamento

Secondo quanto comunicato ufficialmente da OnePlus, l’aggiornamento a OxygenOS 15 per il modello OnePlus 12R sarà disponibile in modo incrementale. Inizialmente, il rilascio interesserà una ristretta percentuale di utenti, ma è previsto un ampliamento della distribuzione nei prossimi giorni. È importante notare che l'aggiornamento è compatibile con i modelli distribuiti in India, Europa, Global e Nord America, raggiungendo così una vasta platea di utenti.

Questa mossa da parte di OnePlus non solo dimostra un impegno costante verso i propri utenti nel mantenere i dispositivi aggiornati, ma posiziona anche meglio il OnePlus 12R nel panorama competitivo dei smartphone attuali, fornendo funzionalità uniche e miglioramenti di sicurezza che rispondono alle esigenze della vita quotidiana.