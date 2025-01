Il governo britannico avvia indagini sui modelli di App Store di Apple e Google

La recente decisione del governo del Regno Unito di lanciare indagini approfondite sui modelli di App Store di Apple e Google segna un passo significativo nel campo della regolamentazione dei mercati digitali. La Competition and Markets Authority ha avviato un'inchiesta strategica che mira a esaminare il potere di mercato di queste aziende nel contesto degli ecosistemi mobili. Con un focus particolare sulla distribuzione delle app e sui requisiti che gli sviluppatori devono soddisfare per avere visibilità nelle due piattaforme, questa iniziativa si allinea con le recenti azioni della Commissione Europea dedicate alla disciplina dei mercati digitali.

L'oggetto dell'indagine

Le indagini si concentreranno principalmente sulla valutazione della potenza di mercato di Apple e Google. Questo comporta l'esame delle pratiche potenzialmente sfruttatrici adottate dalle due big tech. Uno degli aspetti chiave dell’indagine riguarda la distribuzione delle applicazioni e i termini che gli sviluppatori sono obbligati a firmare per essere presenti negli store di Apple e Google. La CMA cercherà di capire se ci sono condizioni inique che ostacolano una concorrenza leale nel settore delle app.

La concorrenza tra ecosistemi

Un altro obiettivo delle indagini sarà quello di valutare la competizione tra gli ecosistemi di Apple e Google. Si indagherà se esistano barriere all’ingresso per i servizi concorrenti e se le due aziende stiano abusando della loro posizione dominante. L'accento verrà posto anche sulle app precaricate sui dispositivi e sulla scelta del browser alternativo, elementi che potrebbero limitare le opzioni per gli utenti e influenzare il mercato.

Implicazioni per gli sviluppatori

L'indagine analizzerà anche i termini imposti agli sviluppatori di app. Questi requisiti possono influenzare in modo sostanziale il modo in cui le applicazioni vengono distribuite e monetizzate. La CMA intende garantire che non ci siano pratiche commerciali scorrette che possano compromettere il successo delle nuove app o limitare l’innovazione nel settore.

Tempistiche e conseguenze

Le indagini sono previste per concludersi entro il 22 ottobre 2025, quindi ci vorrà ancora del tempo prima di conoscere i risultati finali. Le possibili conseguenze di questa inchiesta potrebbero variare da multe significative a interventi diretti sul comportamento commerciale delle aziende coinvolte. Questa azione rappresenta un approccio serio del governo britannico nel garantire un ambiente competitivo e giusto per tutti gli attori del mercato digitale, aumentando la pressione su Apple e Google per rivedere le loro politiche.