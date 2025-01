Negli ultimi tempi, l'attenzione internazionale si è focalizzata su come le tecnologie avanzate possano essere sfruttate per scopi malevoli. Tra queste tecnologie emerge Gemini, la piattaforma di intelligenza artificiale generativa sviluppata da Google. Un recente rapporto del Gruppo di Intelligenza sulle Minacce di Google ha evidenziato i pericoli di questa applicazione, rivelando come diverse nazioni stiano impiegando Gemini per attuare vere e proprie attività criminali, senza scrupoli e a volte capaci di esacerbare le tensioni geopolitiche.

L'analisi del Gruppo di Intelligenza sulle Minacce

Nel white paper recentemente pubblicato, Google ha elencato vari modi in cui Gemini è stato utilizzato per commettere abusi e minacce alla sicurezza. Tra gli attori principali individuati, spuntano nomi noti come Iran, Corea del Nord e Cina. Questo documento fornisce una guida dettagliata su come le tecnologie di AI generativa possono non solo contribuire a iniziative di difesa, ma anche rivelarsi strumenti potenzialmente devastanti nelle mani di chi intende infrangere la legge e compromettere la sicurezza nazionale di stati sovrani.

I rischi associati all'uso di Gemini

Il report ha mostrato che l'utilizzo di Gemini ha facilitato azioni come la raccolta di informazioni riservate sulle organizzazioni occidentali, attività di phishing rivolte a dipendenti di strutture di difesa e lo studio di vulnerabilità delle infrastrutture. Ad esempio, l'Iran ha condotto ricerche sui sistemi di difesa occidentali, mentre la Corea del Nord ha cercato di sviluppare strategie per attacchi informatici e furti di criptovaluta. La Russia, d'altro canto, ha fatto uso della piattaforma per la creazione di malware, contribuendo così all’evoluzione delle minacce informatiche su scala globale.

L'alta accessibilità dell'intelligenza artificiale

Uno dei dati choc emersi dall'analisi è che sono stati individuati oltre 42 gruppi distinti che utilizzano Gemini per compiere attacchi contro paesi occidentali. Ciò implica che, sebbene Google sia riuscita a identificare un numero considerevole di attori malintenzionati, il problema è assai più ampio, con la generativa AI che si è dimostrata uno strumento troppo accessibile per attività illecite. L'intelligenza artificiale presenta caratteristiche che facilitano la codifica, rendendo più semplice sia la creazione di software dannoso, sia l’esecuzione di attacchi informatici, senza la necessità di operazioni sul campo.

La prospettiva futura sull'uso dell'intelligenza artificiale

L'emergenza di queste tecnologie non è una questione che si esaurirà da sola. Al contrario, ci si deve aspettare un'escalation degli usi impropri delle intelligenze artificiali come Gemini. Le opportunità di sfruttare la piattaforma per ricognizione avversaria, attacchi a infrastrutture pubbliche e impersonificazione di soggetti, creano un contesto potenzialmente pericoloso. L'affidabilità di Gemini, infatti, non si limita alla scrittura di semplici codici, ma include la possibilità di completare operazioni complesse, offrendo ai malintenzionati vantaggi ineguagliabili.

Questo scenario sottolinea l'importanza di una regolamentazione più rigorosa e consapevole delle tecnologie emergenti. La crescente interconnessione tra intelligenza artificiale e attività illecite richiede un approccio proattivo da parte degli stati per proteggere le loro infrastrutture e i cittadini, dimostrando che, sebbene le intelligenze artificiali possano essere strumenti di grande valore, nel contesto sbagliato possono trasformarsi in pericoli imminenti.