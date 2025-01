Honor lancia una campagna "giocosa" per sfidare Samsung sul mercato degli smartphone

Honor sta attirando l'attenzione con una campagna pubblicitaria che si propone di mettere in luce le mancanze del Galaxy S25 Ultra di Samsung, definito dall'azienda cinese "privo di aggiornamenti significativi". Con il lancio del suo Magic 7 Pro, Honor punta a stimolare la competizione nel settore degli smartphone, proponendo alternative che potrebbero convincere i consumatori a scegliere il proprio dispositivo.

La campagna "Happy 25th Sam"

Honor ha ideato una campagna promozionale chiamata "Happy 25th Sam", dove utilizza un tono umoristico per criticare il Galaxy S25 Ultra. L'intento è chiaro: offrire un "aiuto" a Samsung per migliorare il proprio dispositivo. Tra le varie iniziative, Honor ha incluso alcuni pacchi regalo che evidenziano le carenze di Samsung in termini di prestazioni e funzionalità. Uno di questi pacchetti offre una power bank, suggerendo in modo simpatico che il Galaxy S25 Ultra necessiti di un supporto energetico più robusto.

Nel comunicato, Honor mette in risalto le capacità di ricarica del suo Magic 7 Pro, che vanta una ricarica cablata SuperCharge da 100W e una ricarica wireless da 80W, il tutto alimentato da una batteria in silicio-carbonio da 5.850mAh, disponibile attualmente in Cina.

Funzionalità fotografiche avanzate del Magic 7 Pro

Un altro pacco regalo dei vari proposti nella campagna è dedicato alle prestazioni fotografiche. Honor ha messo a confronto la capacità di zoom della fotocamera del Galaxy S25 Ultra con quelle del suo Magic 7 Pro, dotato di un obiettivo di notevole lunghezza focale. Questo confronto include l'uso della funzione AI Super Zoom, che promette di mantenere un'alta qualità delle immagini anche a lunghe distanze, superando i 30x di zoom.

In aggiunta, Honor ha sottolineato l'introduzione di un nuovo modello di ritratto supportato dall'intelligenza artificiale, denominato AI Enhanced Portrait e Harcourt Portrait, progettato per catturare dettagli eccezionali nei ritratti.

Accessibilità e facilità d'uso

Honor non si è fermato all'analisi delle prestazioni delle fotocamere. La compagnia ha anche evidenziato ciò che considera carenze nelle modalità di accesso alle applicazioni da parte degli utenti del Galaxy S25 Ultra. In questo contesto, viene proposto il "Magic Portal" presente sul Magic 7 Pro, che offre l'accesso a oltre 150 app di terze parti con un semplice gesto circolare, rendendo l'esperienza utente più fluida e immediata.

Un confronto diretto con Samsung

Honor si propone di posizionarsi come un competitor di rilievo nel mercato, presentando il suo Magic 7 Pro come un'alternativa valida e performante al Galaxy S25 Ultra di Samsung. La recente introduzione sul mercato europeo del Magic 7 Pro, avvenuta poco prima dell'evento Galaxy Unpacked, ha generato attesa per un possibile scontro tra i due modelli di punta.

Samsung, dal canto suo, ha apportato miglioramenti significativi anche al Galaxy S25 Ultra, specialmente nella durata della batteria e nella velocità di ricarica. Con una batteria da 5.000mAh e una capacità di ricarica di 45W, il dispositivo è in grado di passare dal 0% al 70% di carica in soli 30 minuti, un miglioramento notevole rispetto alla generazione precedente.

Honor, con la sua campagna pubblicitaria giocosa, non solo desidera attrarre l'attenzione dei consumatori, ma è anche determinata a creare uno spazio competitivo nel settore degli smartphone, stimolando un confronto diretto con colossi come Samsung.