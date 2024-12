Honda Prelude: la coupé sportiva ibrida che arriverà in Europa tra il 2025 e il 2026

La Honda Prelude, attesa come una delle novità più interessanti nel panorama delle sportive ibride, farà il suo debutto in Europa tra il 2025 e il 2026. Secondo quanto riportato da diverse fonti giapponesi, è stato testato un modello quasi definitivo, rivelando diverse specifiche tecniche e prestazioni che stanno già catturando l'attenzione degli appassionati. Questo ritorno della Prelude si inserisce nel contesto di un mercato automobilistico dominato da SUV e crossover, conquistando gli automobilisti in cerca di un'auto sportiva tradizionale.

Progettazione e piattaforma

La nuova Honda Prelude si basa sulla piattaforma della Civic, una scelta strategica che permette di condividere componenti e tecnologie tra due modelli di successo. Tra le innovazioni più interessanti vi è l'utilizzo di soluzioni tecniche derivate dalla Civic Type R, un modello conosciuto per le sue prestazioni elevatissime. La Prelude presenta sospensioni anteriori e ammortizzatori a controllo elettronico, garantendo un'ottima tenuta di strada e reattività durante la guida. Inoltre, è importante notare l'introduzione della modalità di guida GT, che si presta come un compromesso perfetto tra le impostazioni Comfort e Sport, permettendo ai conducenti di personalizzare l’esperienza di guida in base alle proprie preferenze.

Sistema ibrido e prestazioni

Sotto il cofano, la Honda Prelude sarà dotata di un sistema ibrido che eroga una potenza totale di 210 CV, abbinato a una configurazione di trazione posteriore. Una delle novità incluse è la modalità S+ Shift, disponibile nel cambio automatico a variazione continua. Questa modalità simula il comportamento di una trasmissione automatica a otto rapporti, permettendo di modulare i giri del motore insieme alla coppia, per un’esperienza di guida più coinvolgente e dinamica. Tale sistema si focalizza sul coniugare prestazioni divertenti con l'efficienza tipica di un propulsore ibrido, rendendo la Prelude una scelta interessante per chi cerca emozione senza compromettere il risparmio di carburante.

Design e dinamiche di guida

Dai test svolti in Giappone emerge che la Honda Prelude avrà un passo più corto rispetto alla Civic, ma con carreggiate più larghe sia all'anteriore che al posteriore. Questa configurazione è stata progettata per migliorare la dinamica di guida e per assicurarle un comportamento stradale più agile e reattivo. Per quanto riguarda l'aspetto interno, la Prelude riprende gran parte dell'abitacolo della Civic, il che consente di mantenere una continuità sia stilistica che funzionale. Gli interni promettono comfort e praticità, rendendo la nuova coupé non solo un’auto sportiva, ma anche un’alternativa valida per l'uso quotidiano.

Prezzo e posizionamento sul mercato

Sebbene i dettagli ufficiali sui prezzi non siano stati ancora rivelati, le aspettative sono che la Honda Prelude si collocará in una fascia di prezzo compresa tra i 48.000 e i 50.000 euro. Questa situazione la posizionerebbe tra le versioni full hybrid della Civic e i modelli più sportivi come la Type R. Analizzando il mercato delle auto sportive ibride di medie dimensioni, la Prelude ha il potenziale per attirare un pubblico vario, dagli appassionati di auto alle persone interessate a soluzioni più ecologiche senza rinunciare al divertimento alla guida.

Con questa nuova proposta, Honda punta a rivitalizzare il suo heritage sportivo, cercando di soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta all’efficienza, ma non disposta a sacrificare le prestazioni. La combinazione di tecnologie ibride avanzate e prestazioni elevate potrebbe rendere la Honda Prelude una scelta decisamente allettante per gli automobilisti europei nel prossimo futuro.