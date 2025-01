Google Maps rinomina luoghi iconici su indicazione del governo statunitense

Un'importante modifica è stata recentemente introdotta su Google Maps, con ridenominazioni che stanno sollevando polemiche e discussioni. Il governo statunitense ha diretto il cambiamento del nome del "Golfo del Messico", ora classificato come "Golfo d'America", e la famosa montagna "Denali", che ritornerà al suo nome storico "Mount McKinley". Queste modifiche sono state comunicate da Google, che conferma di seguire le indicazioni ufficiali riguardanti i nomi geografi.

Il cambio del "Golfo del Messico"

Da oggi, gli utenti di Google Maps negli Stati Uniti vedranno il "Golfo del Messico" rinominato come "Golfo d'America". Questo cambiamento, voluto dal governo statunitense, è stato annunciato lo scorso 20 gennaio come parte di un'iniziativa per "ripristinare nomi che omaggiano la grandezza americana". Per gli utenti al di fuori degli Stati Uniti e del Messico, entrambi i nomi rimarranno visibili sulla piattaforma, riflettendo così le diverse percezioni geografiche.

La modifica del nome ha suscitato entusiasmo e critiche, con alcuni che vedono il provvedimento come un tentativo di ridefinire identità e territori attraverso il linguaggio. Discutendo delle scelte di Google, l'azienda ha sottolineato che eseguirà le ridenominazioni quando queste saranno ufficialmente aggiornate nel Geographic Names Information System . Questa politica di adeguamento ai nomi ufficiali è parte della strategia di Google per mantenere coerenza e formalità nelle sue rappresentazioni geografiche.

La questione di "Denali" e "Mount McKinley"

Un altro cambiamento controverso riguarda la montagna conosciuta come "Denali", che ora tornerà a essere "Mount McKinley". Questa modifica rappresenta un ritorno a un nome utilizzato in precedenza, in onore del 25° presidente degli Stati Uniti, William McKinley. La decisione ha riacceso il dibattito sui nomi storici e sulla loro rilevanza nell'era moderna. Molti sostenitori del nome "Denali" vedono la ridenominazione come una mancanza di rispetto per la cultura native americana e i loro legami storici con la montagna.

Il governo statunitense ha giustificato il ripristino del nome "Mount McKinley" come parte di un'iniziativa più ampia per rivedere i nomi geografici nel rispetto della narrativa storica americana. Google, dal canto suo, ha spiegato che seguirà scrupolosamente le direttive ufficiali, garantendo che gli utenti vedano i nomi riconosciuti a livello locale. In questo modo, l’azienda cerca di rispettare le diversità geografiche, mantenendo visibili entrambi i nomi.

Critiche e reazioni globali

La reazione a queste modifiche non si è fatta attendere. Critiche hanno afflitto Google da più parti, compresa la presidenza messicana, dove la presidente Claudia Sheinbaum ha ironizzato affermando che gli Stati Uniti dovrebbero essere chiamati "America Messicana", richiamando una terminologia utilizzata in alcune mappe storiche del Nord America. Queste affermazioni mettono in evidenza le tensioni attuali su questioni di nomenclatura e identità culturale, che possono influenzare la relazione tra i paesi.

Le controversie non si fermano qui: anche la modifica del nome "Golfo Persico", con l'accento sul lasciare senza nome una delle vie d'acqua più strategiche della regione, ha attirato l'ira dell'Iran, che nel 2012 ha minacciato azioni legali contro Google. Questi sviluppi dimostrano quanto i nomi e le etichette geografiche possano influenzare le nazioni, la loro identità e le interazioni internazionali. I cambiamenti su Google Maps non sono semplici modifiche di nomenclatura, ma simboli di identità nazionale, storie non raccontate e tensioni geopoliche.

Per il momento, apparirà evidente che le mappe sono più di semplici strade e territori. Esse rappresentano le storie e le lotte di chi le abita, rendendo ogni ridenominazione una questione di grande rilevanza sociale e storica.