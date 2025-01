Google lavora a un'importante modifica delle impostazioni rapide in Android 16

In questi giorni, Google è al lavoro su alcuni cambiamenti significativi riguardanti il pannello delle impostazioni rapide di Android 16. Tra le varie novità, si prevede un adeguamento nel modo in cui si espandono i riquadri dedicati a Internet e Bluetooth, con potenziali effetti sulle abitudini degli utenti. Rufus, l'analista di settore, ha condiviso dettagli interessanti su cosa aspettarsi da questo aggiornamento imminente.

Cambiamenti nel funzionamento dei riquadri

Attualmente, i riquadri per Internet e Bluetooth si espandono in pannelli fluttuanti che si sovrappongono al pannello delle impostazioni rapide. Tuttavia, si sta valutando la possibilità di ripristinare un comportamento più simile a quello delle versioni precedenti di Android, dove tali riquadri si estendevano direttamente all'interno del pannello senza sovrapporsi. Questo approccio era presente nelle versioni da Android 5.1 a 8.1, ed ora Google sembra intenzionata a riportarlo in auge.

Recentemente, è stata rilasciata la prima beta di Android 16, ma a prima vista le novità sembrano minime. Nonostante ciò, investigando ulteriormente, emergono dettagli su una significativa revisione della visualizzazione delle notifiche e delle impostazioni rapide. Questi cambiamenti, però, non sono affatto visibili nelle versioni beta pubbliche, suggerendo che Google sta mantenendo riservate molte delle innovazioni su cui sta lavorando.

Separazione delle notifiche e delle impostazioni rapide

Tra i progetti in cantiere, Google sta considerando una separazione tra il pannello delle notifiche e quello delle impostazioni rapide, il che potrebbe portare a una migliore esperienza utente. Tuttavia, questa modifica potrebbe disorientare gli utenti abituali, poiché richiederebbe un cambiamento nel comportamento di interazione. Nonostante questo, il gigante della tecnologia ha assicurato che gli utenti non dovranno utilizzare due dita per accedere al nuovo pannello delle impostazioni rapide.

Questa strategia di separazione permetterebbe una visualizzazione più chiara e organizzata delle notifiche, consentendo di vedere più informazioni contemporaneamente. I partner OEM di Google hanno già adottato strategie simili, il che rende questa modifica un passo importante per uniformare l’esperienza su Android.

Funzionalità in fase di sviluppo

Uno degli aspetti più interessanti emersi dalla beta di Android 16 è una nuova funzionalità per i riquadri delle impostazioni rapide, nota come “detailed view”. Questo strumento, attualmente in fase di sviluppo, presenta già segni di cambiamento, con riquadri che ora potrebbero espandersi per riempire completamente l'area all'interno del pannello delle impostazioni rapide, in modo da rimanere in linea con le pratiche precedenti.

Nonostante i miglioramenti visibili in questa fase, è importante notare che la funzionalità presenta ancora errori e dati mancanti. Attualmente non è chiaro quando sarà rilasciata ufficialmente, poiché Google di solito compie le rifiniture necessarie diverse settimane prima del lancio finale di una nuova versione di Android. È plausibile supporre che il lancio di queste modifiche avverrà in una versione futura, piuttosto che in Android 16, soprattutto considerando che ci sono anche problemi di navigazione tra i pannelli e questioni legate alla modalità chiara.

Prossimi passi e aspettative future

Con l’avvicinarsi di ulteriori versioni beta, sarà certo interessante vedere come Google intende proseguire con queste modifiche. La compagnia non solo mira a ripristinare alcune funzionalità passate, ma sta anche esplorando nuovi design e categorie per i riquadri, che potrebbero richiedere una revisione complessiva di come gli utenti interagiscono con Android.

Le aspettative sono alte, e gli utenti dovranno rimanere aggiornati su eventuali novità in arrivo. Con il ritmo di sviluppo attuale, è probabile che vedremo ulteriori progressi mirati non solo per Android 16, ma anche sviluppi in Android 17. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su queste intriganti evoluzioni!