Google introduce Ask for Me: la nuova funzione di intelligenza artificiale per le chiamate ai negozi

Google ha recentemente lanciato un'innovazione attraverso la sua piattaforma Search Labs, chiamata "Ask for Me". Questa nuova funzione mira a semplificare il processo di richiesta di informazioni sui servizi da parte degli utenti, permettendo all'IA di effettuare telefonate a negozi locali per ottenere dettagli sui prezzi e sulla disponibilità.

Dettagli sulla nuova funzione di Google

L'innovativa funzione "Ask for Me" consente agli utenti di evitare di effettuare le chiamate direttamente. Invece, l'intelligenza artificiale di Google si occupa di contattare le attività commerciali per raccogliere dati necessari, come prezzi per servizi specifici e disponibilità. Al momento, questa funzionalità è accessibile solo negli Stati Uniti e supporta richieste formulate in lingua inglese, come "olio cambio vicino a me" o "saloni di bellezza nelle vicinanze". Gli utenti possono utilizzare la ricerca su Google, sia da desktop che da dispositivi mobili, per iniziare l'interazione.

Dopo aver fornito i dettagli richiesti, l'IA effettua le chiamate e presenta un riassunto delle informazioni ottenute. Questa opzione è particolarmente utile per chi ha bisogno di verificare rapidamente costi e disponibilità senza dover investire tempo in telefonate.

La tecnologia alla base di Ask for Me

Il vicepresidente di Google, Rose Yao, ha presentato questa funzione in un post su X . "Ask for Me" supporta attualmente una serie limitata di servizi come cambi d'olio, sostituzione di pneumatici e freni, test sui gas di scarico e appuntamenti per manicure/pedicure. Il sistema sfrutta la tecnologia Duplex, già nota per la sua capacità di effettuare prenotazioni nei ristoranti attraverso le piattaforme di ricerca e mappe di Google. Inoltre, l’IA aiuta le aziende a mantenere aggiornati i dettagli online, come gli orari di apertura.

Yao ha sottolineato l'importanza di questo tipo di tecnologia, specialmente in periodi di incertezze come la pandemia, quando i cambiamenti frequenti negli orari di apertura degli esercizi creavano confusione tra i clienti. Per garantire un maggiore controllo, le attività commerciali hanno comunque la possibilità di escludersi dalla ricezione di chiamate effettuate dall'IA, sistema che Google informa chiaramente quando la comunicazione è automatizzata.

Considerazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale per il servizio clienti

Sebbene la nuova funzione prometta di far risparmiare tempo e fatica agli utenti, rimane da verificare quanto l'IA gestirà efficacemente le chiamate in situazioni di scarsa qualità audio, accentuazioni forti o risposte inaspettate. Se ci si trova negli Stati Uniti e si desidera provare questa funzione, è possibile attivarla tramite Search Labs e iniziare a cercare, ad esempio, "olio cambio vicino a me" per vedere in azione l'innovativo servizio.

Questa caratteristica rappresenta un passo importante verso l'automazione nelle comunicazioni di servizio, e col passare del tempo potremmo assistere a un incremento delle sue applicazioni in vari settori commerciali, migliorando ulteriormente la connessione tra clienti e negozi.