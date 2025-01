Google blocca milioni di app Android potenzialmente pericolose nel 2024: ecco i dettagli

Nel 2024, Google ha fatto sapere di aver bloccato oltre 2,3 milioni di applicazioni Android considerate a rischio, principalmente a causa di violazioni delle politiche che avrebbero potuto renderle pericolose per gli utenti Android. Questo intervento fa parte di un impegno costante della compagnia per garantire la sicurezza degli utenti nel vasto panorama delle app disponibili sul Play Store.

Interventi contro sviluppatori e app dannose

In un post sul blog dedicato alla sicurezza, il team di Google ha rivelato che nel 2024 sono stati banditi circa 158.000 account di sviluppatori che hanno tentato di pubblicare applicazioni dannose, prevalentemente malware o spyware. Questo è un'azione significativa che evidenzia l'impegno di Google per un ambiente più sicuro. Sebbene il numero totale di app bloccate sia leggermente inferiore rispetto ai 2,8 milioni del 2023, il numero di sviluppatori espulsi è quasi raddoppiato rispetto agli 333.000 dell'anno precedente.

L'aumento delle app bloccate rispetto all'anno precedente è attribuibile all'introduzione di una nuova tecnologia di rilevamento delle minacce basata sull'intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato, l'AI ha assistito gli esami umani nel 92% dei casi di violazioni, facilitando l'identificazione di malware e spyware. Questo approccio integra l'intelligenza artificiale nel processo di revisione e rende l'intervento rapido e più preciso.

Misure di sicurezza e protezione delle informazioni degli utenti

Oltre a bandire le applicazioni e gli sviluppatori ritenuti a rischio, Google ha comunicato di aver impedito a 1,3 milioni di app già esistenti di ottenere permessi eccessivi, che avrebbero potuto concedere agli sviluppatori l'accesso a dati sensibili degli utenti. Questo è un passo cruciale per tutelare la privacy degli utenti e garantire che le app non possano accedere a informazioni riservate.

Google ha ricordato agli utenti l'importanza di mantenere una certa vigilanza sui software installati nei propri dispositivi. È consigliabile fidarsi solo di editori affidabili, mantenere il numero di app installate al minimo necessario e controllare attentamente i permessi richiesti dalle app, revocandoli quando possibile. Queste misure sono vitali per salvaguardare i dati e per evitare possibili minacce.

Potenziamenti della sicurezza tramite Play Protect

Una delle principali novità dell'anno è stata l'evoluzione dell'app antivirus gratuita Play Protect, che ha ricevuto importanti aggiornamenti nel corso del 2024. Questa applicazione, preinstallata su molti dei migliori dispositivi Android, effettua scansioni sia delle app già presenti che di quelle nuove scaricate per identificare malware. Nel mese di ottobre, Google ha anche lanciato un significativo upgrade della sicurezza per Android, offrendo agli utenti maggiore controllo sui foto e video a cui le app possono accedere, rappresentando un avanzamento nell'attenzione per la privacy.

Il team di Google ha segnalato che Play Protect esegue oltre 200 miliardi di scansioni di app al giorno e offre scansioni in tempo reale a livello di codice per le applicazioni nuove. Le migliorie apportate non solo aumentano la protezione contro le minacce, ma forniscono anche agli sviluppatori strumenti utili per tutelarsi contro kit di sviluppo software e abusi.

Vigilanza da parte degli utenti: un tema fondamentale

Nonostante l'apparente robustezza del sistema di sicurezza di Google, è preciso menzionare che lo scorso anno si sono registrate molte vulnerabilità e trojan che sono riusciti a eludere i controlli. Questo richiede da parte degli utenti un atteggiamento di cautela in fase di download e installazione delle nuove app. È fondamentale pertanto esaminare attentamente i permessi richiesti e rifiutarli quando non sono strettamente necessari.

In aggiunta, leggere le recensioni presenti nel Play Store risulta essere una pratica utile; benché siano presenti bot e recensioni false, è vero che app non valide tendono a emergere a fronte di una maggiore quantità di commenti negativi. Questo approccio consapevole all’installazione delle app può contribuire significativamente a mantenere al sicuro le informazioni personali e a vivere un’esperienza utente positiva su Android.