Galaxy S25 Ultra e OnePlus 13: La sfida dei flagship del 2025

Il mercato degli smartphone di alta gamma si prepara a una nuova battaglia con l'arrivo del Samsung Galaxy S25 Ultra e del OnePlus 13. Entrambi i dispositivi promettono prestazioni elevate e design all'avanguardia, ma differiscono per il prezzo e alcune caratteristiche chiave. Scopriamo di seguito i dettagli di entrambi i modelli.

Samsung Galaxy S25 Ultra: Design e specifiche

Il Samsung Galaxy S25 Ultra si presenta con un display AMOLED da 6,9 pollici, contraddistinto da bordi leggermente curvi che migliorano l'usabilità. La nuova estetica del dispositivo è accompagnata da un hardware all'avanguardia, tra cui un processore Snapdragon 8 Elite per Galaxy, progettato per offrire prestazioni superiori. Tra le funzioni innovative ci sono gli agenti AI integrati, che amplificano la versatilità d'uso dell'apparecchio.

Il dispositivo monta una batteria da 5.000 mAh, supporta la ricarica rapida e include un S Pen, ma senza funzionalità Bluetooth Low Energy. Inoltre, si notano le mancanze di supporto ufficiale per Qi2, rendendo il prodotto un po' più limitato rispetto alle aspettative del settore. Il prezzo di partenza è fissato a 1.299 dollari per la variante da 256GB, con possibilità di upgrade fino a 1TB. Le colorazioni disponibili sono Titan Black, Titan Gray, Titan Silverblue e Titan Whitesilver, rendendo il Galaxy S25 Ultra esteticamente accattivante e moderno.

OnePlus 13: Prezzo e caratteristiche

Il OnePlus 13 si è affermato come una valida alternativa con un prezzo di partenza di 899,99 dollari, risultando significativamente più economico rispetto al collega Samsung. È dotato di un display AMOLED da 6,82 pollici e di un processore Snapdragon 8 Elite standard, che, sebbene potente, non raggiunge le performance del chip custom del Galaxy S25 Ultra. La batteria del OnePlus 13, con una capacità di 6.000 mAh, offre una durata notevole per gli utenti più esigenti.

Il design del OnePlus 13 segue gli attuali trend di mercato, con linee rettangolari e un corpo più squadrato. È disponibile in diverse colorazioni, tra cui bianco, blu e nero, e offre configurazioni di RAM da 12GB, 16GB e fino a 24GB. Nonostante sia più economico, il OnePlus 13 non include supporto per una penna digitale e presenta un sistema di zoom ottico inferiore, limitato a un massimo di 3x.

Performance e fotocamera: un confronto diretto

Entrambi i dispositivi sono dotati di fotocamere avanzate, ma si differenziano significativamente. Il Galaxy S25 Ultra è equipaggiato con un sensore principale da 200MP, affiancato da un ultrawide da 50MP e due teleobiettivi, uno con zoom ottico 3x e l'altro 5x. Questo setup consente riprese di alta qualità, anche in condizioni di scarsa luminosità.

D'altro canto, il OnePlus 13 monta un sistema fotografico con un sensore principale da 50MP, accompagnato da un ultrawide anche qui da 50MP, ma con un teleobiettivo periscopico da 50MP limitato a un zoom 3x. Nonostante la qualità della fotocamera del OnePlus sia buona, non può competere con la versatilità e le capacità dell'S25 Ultra.

Entrambi i telefoni sfruttano il chip Snapdragon 8 Elite, ma mentre il Galaxy S25 Ultra beneficia di una variante ottimizzata progettata in collaborazione con Qualcomm, il OnePlus 13 utilizza la versione standard del chip, il che potrebbe influenzare le prestazioni in scenari intensivi.

La battaglia del software e il supporto lungo termine

Un altro elemento cruciale nella scelta tra queste due opzioni è il software. Il Galaxy S25 Ultra utilizza One UI 7 basata su Android 15, con una forte integrazione di funzioni AI che promettono di migliorare l'interazione utente con il dispositivo. Samsung offre un sostegno software di sette anni, assicurando agli utenti aggiornamenti prolungati rispetto alla media del settore.

Il OnePlus 13, sebbene anch’esso basato su Android 15, funziona con OxygenOS 15 e prevede solo quattro anni di aggiornamenti, il che rappresenta una limitazione per chi cerca un dispositivo a lungo termine.