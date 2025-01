Galaxy S25: Le novità interessanti per gli appassionati di fotografia e videomaking

Samsung ha annunciato una serie di funzionalità interessanti con il nuovo Galaxy S25, pensate per elevare l'esperienza degli utenti, specialmente nel campo della fotografia e della registrazione video. La compagnia ha indicato che alcuni dei miglioramenti della fotocamera non solo saranno disponibili sui nuovi dispositivi, ma verranno integrati anche in modelli più datati, permettendo così a più utenti di beneficiare delle ultime innovazioni, creando un’atmosfera di rinnovo e modernizzazione nel settore.

Nuovi filtri personalizzabili in arrivo

Una delle innovazioni di maggiore impatto riguarda l'aggiunta di dieci nuovi filtri alla app della fotocamera, sei dei quali sono ispirati a stili cinematografici che conferiscono un aspetto retro alle fotografie. Sebbene i filtri non siano una novità nel panorama fotografico, la grande differenza con questo aggiornamento è la possibilità di personalizzarli. Gli utenti potranno regolare parametri come la temperatura del colore e il contrasto, offrendo così maggiore libertà creativa. A questo si affianca una funzionalità basata sull'intelligenza artificiale che promette di trasformare le immagini scattate in scatti dall'aspetto professionale, adattandosi a diverse situazioni di illuminazione e composizione.

Questa evoluzione nel panorama dei filtri consente di avvicinarsi alla qualità di immagini tradizionali, integrando tecnologie che un tempo erano accessibili solo a chi utilizzava apparecchi professionali. La versatilità dei nuovi filtri potrebbe rivelarsi un’ottima risorsa per chi desidera esprimere la propria creatività attraverso la fotografia, migliorando notevolmente l'impatto visivo delle immagini.

Registrazione video avanzata con formato log

Passando al videomaking, Samsung introduce un nuovo formato di registrazione chiamato "Log Video", il quale offre agli utenti un controllo maggiore sulla gestione dei colori. Questo formato risulta particolarmente gradito ai videomaker professionisti, in quanto consente di ottimizzare l'aspetto visivo dei filmati registrati. Attualmente, la modalità LOG è accessibile solo nella modalità video Pro, ma sarà possibile personalizzare le impostazioni per utilizzarla anche in modalità video standard.

L’introduzione della registrazione in 10-bit HDR arricchisce ulteriormente le possibilità, permettendo ai video di presentare colori più vivaci e realistici. Grazie a queste innovazioni, anche gli utenti meno esperti potranno produrre contenuti di alta qualità che possono competere con quelli creati da chi utilizza strumenti professionali. I filmati possono essere facilmente convertiti in standard Rec. 709 direttamente dal dispositivo, o per chi preferisce utilizzare software di editing come DaVinci Resolve o Adobe Premiere Pro, Samsung fornisce un LUT dedicato per facilitare ulteriormente il processo di post-produzione.

Apertura virtuale: maggiore controllo sulla profondità di campo

Un'altra novità cattura l'attenzione: l'implementazione della funzionalità di "apertura virtuale" sulla serie Galaxy S25. Questa innovazione consente di modificare la sfocatura dello sfondo nelle fotografie, simile a quanto avviene con le macchine fotografiche professionali. Tale opzione è disponibile esclusivamente nella modalità RAW esperta e permette un controllo più dettagliato rispetto alla modalità ritratto tradizionale.

Questa opzione è particolarmente utile per i fotografi che desiderano un effetto bokeh personalizzato nelle loro immagini, creando scatti più d'impatto visivamente. La funzione di apertura virtuale offre un'opzione di controllo della profondità di campo, che è fondamentale per ottenere risultati fotografici di livello superiore.

Con queste novità, Samsung si posiziona come un marchio attento alle esigenze degli utenti, combinando innovazioni tecnologiche e facilità d'uso, rendendo le proprie fotocamere sempre più adattabili a diverse situazioni e preferenze personali.