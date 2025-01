Fitbit lancia un programma di compensazione per i dispositivi colpiti da problemi di surriscaldamento della batteria

Fitbit ha recentemente informato i propri utenti riguardo a un'iniziativa che mira a risolvere gravi problemi di surriscaldamento della batteria su alcuni dei suoi dispositivi indossabili. Nello specifico, i modelli interessati sono il Fitbit Sense e il Versa 3, entrambi soggetti a potenziali malfunzionamenti della batteria. L'azienda ha previsto una compensazione di 50 dollari per gli utenti colpiti, notificando che la registrazione per questo beneficio sarà disponibile a partire dal 21 gennaio 2025.

Dettagli sul programma di compensazione

I clienti in possesso di un Fitbit Sense o di un Versa 3 hanno diritto a un credito di 50 dollari se il loro dispositivo è stato influenzato da problematiche legate al surriscaldamento della batteria. Per essere idonei a ricevere questa compensazione, gli utenti devono registrarsi sul sito di Google entro un anno dalla data di lancio dell’aggiornamento, fissata per il 21 gennaio 2025. È fondamentale sottolineare che, trascorso il termine del 21 gennaio 2026, non sarà più possibile richiedere questo beneficio.

In aggiunta, Google ha comunicato che sarà necessario fornire una prova di acquisto, come una ricevuta, al momento della richiesta del beneficio. Le opzioni di compenso potrebbero non essere disponibili in tutte le nazioni, a seconda delle normative locali.

Aggiornamento firmware per i dispositivi colpiti

Fitbit ha pianificato il rilascio di un aggiornamento software per i dispositivi Sense e Versa 3, previsto entro la fine di gennaio 2025. L'aggiornamento si propone di mitigare i rischi legati al surriscaldamento delle batterie e, sebbene l’azienda affermi che non tutti i dispositivi siano colpiti, gli utenti segnalati come interessati riceveranno una notifica sia sul dispositivo che nell'app Fitbit, oltre a un'email da parte dell’azienda quando il firmware sarà pronto per il download.

Secondo Fitbit, questo aggiornamento dovrebbe migliorare la stabilità della batteria, riducendo i rischi di surriscaldamento. Tuttavia, è importante notare che questa miglioria nella sicurezza comporterà una diminuzione dell'autonomia della batteria. Di conseguenza, gli utenti dovranno aspettarsi di ricaricare i propri dispositivi più frequentemente rispetto al passato.

Come è possibile verificare l'idoneità al credito

Gli utenti di Fitbit Sense e Versa 3 che sospettano che il loro dispositivo possa essere stato compromesso dal problema di surriscaldamento possono fare richiesta per una verifica. Tuttavia, è necessario considerare che la risposta alla richiesta può richiedere fino a una settimana. Coloro che utilizzano regolarmente l'app Fitbit possono ricevere informazioni direttamente dall'app stessa riguardo alla disponibilità delle nuove funzionalità e aggiornamenti.

Così, mentre Fitbit si impegna a risolvere queste problematiche di sicurezza e offre assistenza ai propri utenti, i problemi di surriscaldamento battono il campanello d'allarme per tutti i possessori di tecnologia indossabile, sottolineando l’importanza di tenere monitorato lo stato del proprio dispositivo.