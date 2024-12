Ferrari svela il lancio della sua prima auto elettrica per il 2025

Ferrari ha recentemente annunciato che nel 2025 si prepara a debuttare con la sua prima auto completamente elettrica. Questa notizia è stata comunicata dal presidente del marchio, John Elkann, in un messaggio di auguri rivolto ai dipendenti. L'annuncio giunge in un periodo particolarmente florido per la Casa di Maranello, che sta registrando una crescita costante sia dal punto di vista economico che del prestigio del brand.

Un annuncio che segna un cambiamento

A differenza di Lamborghini, Ferrari ha chiarito la propria strategia per il futuro, indicando un chiaro orientamento verso l'elettrificazione e l'innovazione tecnologica. Elkann ha evidenziato come l’introduzione della prima vettura elettrica rappresenti non solo un’espansione della gamma di modelli offerti, ma anche un passo audace verso un futuro più sostenibile. Nel contesto di una crescente attenzione verso le tematiche ambientali, la scelta di offrire un veicolo elettrico testimonia la volontà del marchio di rispondere alle sfide del mercato odierno.

Elkann ha paragonato il debutto della BEV di Ferrari a un “nuovo ed entusiasmante capitolo della nostra storia”. La nuova auto elettrica non andrà a sostituire i modelli tradizionali a combustione interna e ibridi, ma sarà invece un'aggiunta alla gamma, permettendo ad ogni veicolo di conservare le caratteristiche di guida emozionanti che da sempre contraddistinguono le auto Ferrari.

Una crescita continua nel mercato delle supercar

L'impegno di Ferrari nell'elettrificazione si inserisce all'interno di un quadro di successo aziendale. John Elkann ha sottolineato la forza attuale del portafoglio ordini, che è in continua espansione, accompagnato da un aumento significativo delle richieste di personalizzazione. Questi sono segni inequivocabili del crescente apprezzamento nei confronti delle vetture sportive del marchio, un aspetto che non può passare inosservato in un mercato altamente competitivo.

Contemporaneamente, Elkann ha avuto un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron. In questa occasione, ha ribadito l'importanza della Francia per Stellantis e ha confermato l'impegno del gruppo automobilistico verso il rafforzamento della presenza nel Paese. Questo dialogo è indicativo di una strategia più ampia che mira a consolidare le operazioni e a garantire crescita futura.

Discussioni su Stellantis e l’industria automobilistica italiana

Il panorama automobilistico italiano si prepara ad accogliere un importante incontro presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Durante questo incontro, si discuterà del futuro di Stellantis in Italia, coinvolgendo diversi ministri e vertici aziendali di maggior rilievo. La presenza di tali figure di spicco suggerisce che verrà presentato un piano industriale per il Paese, con la possibilità di firmare un accordo con il governo.

Ferrari, quindi, si sta attrezzando per affrontare le sfide future, sempre in bilico tra tradizione e innovazione. Mantenendo la propria posizione di élite nel settore delle automobili di lusso e nelle competizioni motoristiche, il marchio si mostra pronto a navigare le nuove dinamiche del mercato, continuando a rappresentare un simbolo di eccellenza e prestigio.