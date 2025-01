Eureka J15 Max Ultra: il robot per le pulizie che desterà l’attenzione al CES di Las Vegas

Al CES 2024, una delle fiere più importanti nel panorama dell'elettronica, è stato presentato il Eureka J15 Max Ultra, un innovativo robot per le pulizie che potrebbe ridefinire gli standard di efficienza e precisione nel settore. Con caratteristiche avanzate, questo modello si propone di offrire una pulizia automatizzata più efficace, capace di affrontare sfide quotidiane come sporco e detriti vari su pavimenti eterogenei. Attraverso il suo design e le tecnologie innovative, Eureka punta a posizionarsi in modo competitivo in un mercato sempre più affollato di soluzioni per la pulizia domestica.

Una tecnologia all'avanguardia per la pulizia

Uno degli elementi distintivi del Eureka J15 Max Ultra è l'intelligenza artificiale avanzata, supportata dalla tecnologia IntelliView AI 2.0. Questa nuova generazione di tecnologia permette al robot di identificare oltre 150 oggetti, consentendo una personalizzazione nella gestione dello sporco presente nei vari ambienti domestici. La capacità di adattamento del dispositivo si estende anche alla pulizia di liquidi: al rilevamento di una sostanza liquida, il robot è in grado di ruotare automaticamente, cotonandosi di priorità alla pulizia tramite panno, sollevando la spazzola principale per evitare l'immissione di liquidi nel contenitore della polvere.

Grazie a sofisticati sensori a infrarossi e una telecamera FHD, il J15 Max Ultra conferisce un notevole grado di precisione nella rilevazione anche di liquidi trasparenti, funzionalità che risulta particolarmente utile in ambienti poco luminosi. L'operazione di rilevamento viene eseguita attraverso immagini ad alta definizione elaborate da sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale, capaci di notare anche minime variazioni nella riflettività delle superfici. Questo si traduce in una pulizia di gran lunga più efficiente e mirata a soddisfare le esigenze di ogni famiglia.

Aspirazione potente e flessibilità di movimento

Sul fronte della potenza di aspirazione, il Eureka J15 Max Ultra non delude, raggiungendo un'aspirazione di ben 22.000 Pa. Si tratta di un incremento significativo rispetto ai modelli precedenti, conferendo al robot un'efficacia superiore nella rimozione di sporco e detriti di varia natura, dai peli degli animali agli avanzi di cibo.

Il sistema a doppia estensione, composto dalle funzioni ScrubExtend e SweepExtend, garantisce un accesso facile e preciso anche agli angoli più difficili. Quest'ultima funzione consente alla spazzola laterale di adattarsi automaticamente agli angoli, assicurando una copertura completa degli spazi. Inoltre, la tecnologia ObstaCross favorisce il superamento di ostacoli di altezza variabile, fino a 4 centimetri, agevolando il passaggio su pavimenti diversi e superando soglie senza difficoltà, rendendo ancora più fluida l’operazione di pulizia.

Autonomia e sostenibilità: una carica di innovazione

Il J15 Max Ultra è alimentato da una batteria da 6400 mAh, componendo un pacchetto di sostenibilità sia in termini di performance che di manutenzione. A ciò si aggiunge una stazione di ricarica che offre anche funzione di autopulizia e svuotamento, semplificando notevolmente la gestione della pulizia domestica. I serbatoi per l'acqua pulita e sporca hanno rispettivamente capacità di 4 litri e 3,4 litri, mentre il contenitore per la polvere ha una capacità di 3 litri, permettendo un’autonomia notevole prima della necessità di intervento umano.

Questa proposta fa leva su una visione a lungo termine della pulizia domestica, rappresentando una soluzione particolarmente adatta per famiglie con ritmi di vita frenetici, dove il risparmio di tempo e la facilità d'uso sono criteri fondamentali.

Disponibilità e prezzo in Italia

Per gli interessati, il Eureka J15 Max Ultra sarà disponibile in Italia, così come in altri paesi europei e negli Stati Uniti, a partire da giugno 2025, con un prezzo di 1.299 euro. Questo modello rappresenta l'apice della serie J15, accostato al J15 Ultra, con potenza di aspirazione di 19.000 Pa e funzionalità simili, in arrivo sul mercato a marzo 2025 al prezzo di 799 euro. Con offerte diversificate, Eureka affronta così la crescente domanda di soluzioni automatizzate nel mondo della pulizia domestica.