Epson lancia due nuovi videoproiettori laser 4K per un'esperienza di visione immersive

Epson ha ampliato la sua offerta di videoproiettori con due nuovi modelli laser, EH-QS100W e EH-QS100B, presentati per il mercato domestico. Questa innovazione arriva in concomitanza con il lancio dei modelli lifestyle EH-QB1000W/B, EH-QL3000W/B e EH-QL7000W/B, svelati all'inizio della nuova stagione. Con una forte attenzione alla qualità dell'immagine e alla praticità, i nuovi proiettori promettono di trasformare qualsiasi spazio in un teatro grazie alle loro caratteristiche avanzate.

Specifiche tecniche dei nuovi modelli

I videoproiettori EH-QS100W e EH-QS100B si distinguono per l'adozione della sorgente luminosa laser abbinata a una risoluzione 4K PRO-UHD. Questa combinazione offre risultati visivi che si caratterizzano per luminosità, eccezionale qualità d'immagine e grande versatilità. Entrambi i modelli sono progettati per il posizionamento vicino alla parete, noto come super-short-throw, che consente la proiezione di immagini grandi senza la necessità di ingenti spazi.

Questa tecnologia rende l'installazione e l'utilizzo di questi proiettori ideali per una varietà di contesti, dai bar e ristoranti ai soggiorni. Offrendo la possibilità di creare un'esperienza cinematografica coinvolgente, eliminano le ombre indesiderate e celano i cavi alla vista, mantenendo così un ambiente pulito e ordinato.

Qualità dell'immagine senza compromessi

Epson assicura che i nuovi videoproiettori siano in grado di garantire una qualità delle immagini senza pari, definita "superba". Con dettagli chiari e nitidi, i modelli EH-QS100 sono progettati per riproduzioni fluide e dettagliate, ideali per ogni tipo di contenuto, da pellicole a eventi sportivi. La scalabilità dell'immagine raggiunge dimensioni fino a 160 pollici, mentre un'imponente luminosità di 4.500 lumen accompagna un rapporto di contrasto dinamico che sfiora i 5.000.000:1. Questo significa ombre più scure e neri profondi, caratteristiche perfette per ambienti luminosi come sale multimediali e soggiorni.

Tra le funzioni di miglioramento delle immagini, i modelli presentano un'interpolazione dei fotogrammi 4K, la super risoluzione per preservare i dettagli e una mappatura dinamica dei toni che migliora la qualità visiva scena per scena. L'HDR10 è incluso per garantire colori vividi e realistici, rendendo l'esperienza visiva straordinaria.

Facilità d’uso e integrazione con sistemi moderni

La semplicità di installazione e la compatibilità con numerosi sistemi di controllo IP rendono i videoproiettori EH-QS100 altamente adattabili. Possono facilmente integrarsi in configurazioni esistenti e sono stati progettati per una messa in opera rapida. Anche i tempi di riscaldamento e raffreddamento sono stati ottimizzati, riducendo al minimo le attese e contribuendo all’efficienza energetica. Grazie a una durata del laser di ben 20.000 ore, gli utenti possono godere di prestazioni prolungate senza preoccuparsi della sostituzione frequente.

In aggiunta, il supporto per tecnologie come Crestron e Control4 dimostra quanto i proiettori possano essere collegati a una rete domestica intelligente, ampliando ulteriormente le funzionalità per gli utenti. Inoltre, l'applicazione Epson Setting Assistant consente a chiunque di regolare autonomamente le impostazioni del videoproiettore post-installazione, un vantaggio ulteriore che rende il prodotto ancora più accessibile.

Disponibilità e informazioni sui prezzi

Attualmente, le informazioni relative alla disponibilità e ai prezzi di EH-QS100W e EH-QS100B non sono state rivelate. Tuttavia, l’entusiasmo attorno ai nuovi proiettori laser di Epson è palpabile. Con caratteristiche innovative e prestazioni promettenti, questi modelli sembrano posizionarsi bene nel mercato, rispondendo alle esigenze di coloro che desiderano ottimizzare la loro esperienza di visione in spazi privati o pubblici. Resta da vedere come reagirà il mercato a queste nuove proposte, ma le premesse sono senza dubbio molto incoraggianti.