Endorfy Thock: Tastiera meccanica full-size con discreta qualità per gli utenti esigenti

TEST

L’Endorfy Thock rappresenta una soluzione nel panorama delle tastiere meccaniche full-size, attenta alle esigenze di utenti che prediligono il cablato e un layout completo. Questa tastiera, pur non offrendo la stessa versatilità di modelli wireless compatti, si propone come un’alternativa solida. I suoi dettagli e le sue caratteristiche meritano un’analisi approfondita per comprendere come si posizioni nel mercato.

Design compatto e funzionale

La Endorfy Thock si distingue per il suo design full-size, dotato di tastierino numerico e con un layout italiano. Le dimensioni misurano 44,5 cm di larghezza e 14 cm di profondità. L’altezza può variare da 4,25 a 5,55 cm, a seconda delle inclinazioni impiegate grazie ai piedini regolabili. Questo la rende una tastiera che, pur essendo proposta in formato completo, mantiene una silhouette relativamente contenuta.

Nonostante sia realizzata interamente in plastica, la struttura appare solida e robusta, senza scricchiolii neanche durante sessioni di utilizzo intense. I gommini inferiori garantiscono stabilità, impedendo movimenti indesiderati durante il gioco o la scrittura. Inoltre, l’Endorfy Thock non è dotata di un PCB hot-swap; pertanto, gli utenti dovranno accontentarsi degli switch Kailh Red forniti in fabbrica. In alternativa, è possibile scegliere versioni con switch Brown o Blue, disponibili solo con layout internazionale.

Accessori e comfort

Tra gli accessori forniti con la Endorfy Thock vi è un utile strumento per la rimozione dei keycap, particolarmente pratico per la pulizia della tastiera nel tempo. Inoltre, per un comfort maggiore, è possibile acquistare separatamente un poggiapolsi imbottito, che si attacca magneticamente alla tastiera. I magneti sono inclusi nella confezione e consentono di fissare il poggiapolsi con facilità, mantenendolo saldamente ancorato mentre si utilizza la tastiera.

I keycap sono realizzati in ABS e, sebbene meno pregiati rispetto ai modelli PBT, garantiscono una buona qualità generale. Tuttavia, è possibile che col passare del tempo possano diventare lucidi, ma fortunatamente è semplice sostituirli con set a prezzi accessibili, anche online.

Retroilluminazione e software

La tastiera è dotata di retroilluminazione RGB, una caratteristica che consente di personalizzare l’aspetto della scrittura a proprio piacimento. È possibile registrare macro attraverso il software di Endorfy, scaricabile dal sito ufficiale. Anche se il software non raggiunge ancora gli alti standard di brand più blasonati, permette agli utenti una gestione discreta delle funzioni della tastiera, come l’impostazione del volume tramite un pratico potenziometro.

Prestazioni durante l’utilizzo

L’esperienza di scrittura con la Endorfy Thock risulta soddisfacente, sia per la digitazione che per il gaming. Grazie alla tecnologia N-Key Rollover, ogni pressione dei tasti viene registrata con precisione, un’importante caratteristica per i gamer. Anche durante lunghe sessioni, l’affaticamento si fa sentire meno rispetto ad altre tastiere meccaniche. Tuttavia, il suono dei tasti restituisce feedback che potrebbe sembrare vuoto, specialmente quando si preme la barra spaziatrice, che emette un tintinnio degli stabilizzatori.

Prezzo e competizione

Collocata intorno ai 70 euro, la Endorfy Thock pone un buon rapporto qualità/prezzo per chi cerca una tastiera meccanica affidabile e completa. La mancanza di un PCB hot-swap e l’assenza di un poggiapolsi nella confezione potrebbero deludere alcuni utenti, considerando che alternative di prezzo simile offrono tali caratteristiche.

Il mercato delle tastiere custom è in espansione e sempre più brand competono per proporre modelli eccellenti a prezzi accessibili. La rivalità nel settore richiederà all’azienda polacca di continuare a innovare e garantire prodotti di qualità, mantenendo la competitività di fronte a un’offerta sempre più variegata.