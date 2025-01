Elon Musk lancia X Money: accordo con Visa per pagamenti diretti su X

Il mercato dei social network si arricchisce di una nuova innovazione thanks to l’imprenditore Elon Musk, che ha recentemente siglato un accordo con Visa per integrare pagamenti e trasferimenti di denaro direttamente nella piattaforma ora chiamata X, precedentemente Twitter. Questo sviluppo rappresenta un passo significativo verso la realizzazione dell'ambizioso obiettivo di Musk di offrire una soluzione multifunzionale simile a WeChat, popolare in Cina, in grado di gestire non solo comunicazioni sociali, ma anche attività finanziarie.

L'accordo tra X e Visa

L’annuncio ufficiale dell'intesa commerciale è stato diffuso da Linda Yaccarino, attuale CEO di X, sottolineando che questo accordo rappresenta solo l'inizio di una serie di importanti sviluppi nel settore dei pagamenti digitali. Attraverso l'integrazione con Visa, il social network permetterà agli utenti di utilizzare gli "X Wallets" per effettuare transazioni sicure e immediate grazie al servizio Visa Direct. Questa novità permette agli utenti di collegare la propria carta di debito alla funzione X Money, favorendo pagamenti peer-to-peer, un sistema simile a quello già utilizzato in app come Venmo, ampiamente diffuso negli Stati Uniti.

I vantaggi di X Money per gli utenti

La piattaforma X Money non si limiterà a permettere semplici scambi di denaro. Tra le funzionalità che Visa offrirà agli utenti ci sarà anche la possibilità di effettuare trasferimenti di denaro istantanei direttamente sul proprio conto corrente. Questo aspetto del servizio rende X Money particolarmente interessante anche per i creatori di contenuti, che potranno gestire i propri pagamenti senza dover ricorrere a servizi bancari esterni, semplificando notevolmente il processo di monetizzazione dei propri contenuti online.

Secondo le informazioni rese disponibili da fonti come CNBC, le nuove funzionalità di pagamento dovrebbero essere accessibili negli Stati Uniti entro il primo trimestre del 2025. Questo rappresenta un’opportunità significativa per gli utenti di iniziare a utilizzare i servizi di pagamento direttamente sulla piattaforma, favorendo una maggiore interazione e facilitando gli scambi economici tra utenti.

Un tuffo nel passato: l'eredità della lettera X

Per Elon Musk, la lettera "X" non è un'inedita scoperta ma una storia con radici profonde. Infatti, X.com è stata una delle prime banche online di pagamento, nata nei primi anni della rete. Successivamente, Musk ha venduto X.com all'azienda che sarebbe poi diventata PayPal, realizzando un notevole profitto. Grazie a quel successo, Musk ha potuto finanziare progetti rivoluzionari come SpaceX e Tesla, cambiando per sempre il panorama tecnologico e commerciale globale.

Questo legame con il passato scuote ancor di più il contesto di X Money, portando l'innovazione nel settore dei pagamenti a un nuovo livello. L'idea di Musk è quella di non limitarsi a una semplice app di social media, ma di trasformare X in un ecosistema completo, in grado di interconnettere socialità e finanza, un obiettivo che potrebbe ridefinire il modo in cui interagiamo online nel prossimo futuro.