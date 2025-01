Disparità nei pagamenti agli artisti: il rapporto sullo streaming musicale nel 2025

Il recente rapporto di Duetti ha rivelato una realtà allarmante per gli artisti della musica: non tutti i servizi di streaming compensano in modo equo i propri creatori. Numeri significativi indicano che Apple Music paga più del doppio degli artisti rispetto a Spotify, evidenziando notevoli differenze tra le varie piattaforme.

Analisi dei pagamenti per 1.000 stream nel 2024

La ricerca condotta ha posto l'accento sui pagamenti effettuati nel 2024, rivelando un quadro complesso tra i principali fornitori di servizi. La metrica chiave analizzata è il compenso per ogni 1.000 stream, con i seguenti risultati:

Amazon : $8.80

: $8.80 Apple Music : $6.20

: $6.20 YouTube : $4.80

: $4.80 Spotify: $3.00

Le cifre parlano chiaro: Apple Music ha elargito ai propri artisti più del doppio di quanto fatto da Spotify. Gli elevati pagamenti di Apple Music possono essere attribuiti alla sua struttura, che non prevede un piano gratuito, a differenza di Spotify, dove le entrate generate dalla versione free non garantiscono un significativo supporto economico agli artisti.

Confronto con l'industria: Spotify vs YouTube

Sebbene Spotify possa giustificare i propri bassi pagamenti agli artisti adducendo la presenza di un piano gratuito, è difficile non notare come YouTube, anch'esso supportato da pubblicità, raggiunga pagamenti medi superiori del 50% rispetto a Spotify. Questo suggerisce che la presenza di pubblicità non è l'unico fattore a influenzare le remunerazioni. Apple Music, con una struttura di abbonamento esclusiva, continua a dimostrare che è possibile pagare di più per ogni stream, mantenendo nel contempo una base di utenti fidelizzata.

Tendenze preoccupanti nel settore

Un altro aspetto messo in luce dal rapporto riguarda l'andamento dei pagamenti di Spotify, i quali, nonostante l'aumento dei prezzi, sono rimasti in calo. Questo trend è preoccupante e potrebbe danneggiare ulteriormente la situazione economica degli artisti. Mentre l'investimento di Spotify in podcast e audiolibri sembra aver dato buoni frutti, ci si chiede se questo sia avvenuto a scapito della musica. Gli ascoltatori sono sempre più attratti da contenuti diversificati, ma i musicisti rischiano di rimanere in secondo piano in questo contesto.

Implicazioni per gli artisti ed il futuro dello streaming

Le scoperte del rapporto non solo illuminano le disparità nei pagamenti ma sollevano anche interrogativi sul futuro del modello di business dello streaming musicale. Gli artisti, ormai consapevoli delle sperequazioni, potrebbero cominciare a riconsiderare la loro presenza su queste piattaforme, cercando alternative che garantiscano una giusta remunerazione. È un momento cruciale per il settore, dove la trasparenza nei pagamenti e la valorizzazione della musica devono diventare priorità indiscusse.