Dischi, unità, partizioni e immagini: quali sono le differenze

Non importa quale sia il tuo sistema operativo principale. Che si tratti di Windows, Linux o macOS, avrai avuto a che fare con termini come unità, partizione, disco o immagine, spesso utilizzati quasi come sinonimi.

Nonostante si tratti di parole che hanno una diretta connessione tra loro, in realtà hanno significati diversi. In questo articolo andremo proprio ad affrontare tali termini, cercando di renderti più facile la distinzione tra ognuno di essi.

Dischi e unità: qual è la differenza?

Due dei termini più facili da confondere in questo contesto sono dischi e unità.

Se fai spesso confusione tra le due parole, devi sapere che tale fraintendimento è molto comune e, per certi versi, giustificabile. Si tratta infatti di una reminiscenza di un vecchio concetto di informatica.

Quando si parla di un disco, infatti, si fa riferimento ai vecchi piatti magnetici fisici che costituiscono gli hard disk di concezione più classica. Dunque, qual è la differenza rispetto all’unità?

Quest’ultima rappresenta un insieme di parti meccaniche utilizzate per leggere e scrivere dati sul suddetto disco. Storicamente, affinché i dischi fossero letti, dovevano essere inseriti nelle unità del computer.

Un classico esempio di tutto ciò sono stati i dischi floppy che venivano inseriti nelle apposite unità per la lettura/scrittura. Anche i dischi rigidi più datati erano fisicamente separati dalle unità, a differenza di oggi.

Con il tempo, i dischi e le unità sono diventati abbastanza piccoli da poter essere integrati in un’apposità singola unità, dando vita così alle unità disco rigido (HDD) ancora molto diffuse.

Le Solid States Drive (SSD) non presentano più alcun tipo di unità ma, per convenzione comune, questo termine viene ancora usato.

Partizione o volume?

Mentre i dischi e le unità sono vere e proprie entità fisiche, le partizioni e i volumi sono concetti che definiscono qualcosa di meno tangibile.

Una partizione è una porzione di un disco con una dimensione specifica. Di fatto, è solo una logica secondo cui è diviso lo spazio di archiviazione disponibile. Sebbene una partizione possa essere rilevata da Windows, ciò non significa che tu possa ancora accedervi. Una partizione non ha necessariamente un file system o deve essere formattata.

Un volume è una partizione che è stata formattata e dispone di un file system e di una lettera di "unità". È la parte logica del disco a cui puoi vedere tramite Esplora file. Ogni volta che colleghi un HDD, SSD, un'unità esterna o un'unità flash e viene visualizzato nel browser dei file, vedi il volume.

Windows assegna lettere di unità ai volumi, ad esempio l'unità "C" o "D" quando li formatti su FAT32, exFAT o NTFS. Qui, però, la denominazione complica le cose.

Tecnicamente, Windows dovrebbe riferirsi a questi come volumi e non come unità. Ma, come accennato prima, alcuni frammenti di terminologia legata al passato sono rimasti ancora di uso comune.

Il tuo disco può avere più partizioni e volumi e puoi ridimensionarli utilizzando gli strumenti di gestione delle partizioni del disco o Gestione disco in Windows.

Disco virtuale e partizione virtuale

Se hai utilizzato macchine virtuali per installare Windows in Linux, potresti aver già avuto a che fare con il termine disco virtuale.

Un disco virtuale è lo spazio di archiviazione utilizzato da una macchina virtuale. Contrariamente a un classico disco fisico, questo non è altro che un semplice un file sul tuo computer, utilizzato per archiviare tutte le informazioni necessarie per eseguire l’emulazione hardware. La macchina virtuale utilizza questo file, fingendo che si tratti di un computer vero e proprio.

Una partizione virtuale è una combinazione di due o più partizioni a cui può accedere un computer, simile a una singola partizione. Le partizioni virtuali non sono fisicamente correlate su un disco; sono semplicemente correlati logicamente e fatti apparire come una partizione reale. Linux utilizza spesso partizioni da uno o più dischi per creare partizioni virtuali.

Immagine

Le immagini sono una sorta di “foto istantanea” di volumi, delle vere e proprie copie esatte degli stessi, ma non hanno alcun hardware fisico correlato.

Puoi facilmente creare un'immagine di qualsiasi volume e archiviarla su qualsiasi altro dispositivo di archiviazione (sempre a patto di avere sufficiente spazio a disposizione).

Windows utilizza immagini per i backup di sistema (ovvero le Immagini di sistema) che possono essere utilizzate per ripristinare il computer, in caso di malfunzionamento critico, ripristinando il sistema operativo a un momento precedente rispetto al danneggiamento dello stesso.

Un'immagine deve essere montata prima di potervi accedere, proprio come un volume. Dovrai utilizzare strumenti specifici per leggere il contenuto di un'immagine.

Contenitori macOS

Se operi in ambiente macOS, però, dobbiamo analizzare anche quello che sono i contenitori.

Il sistema operativo di Apple, infatti, ha introdotto i contenitori con il suo nuovo file system, Apple File System (APFS), nel 2017, in sostituzione del file system HFS Plus.

Un contenitore è una parte logica di un disco che archivia volumi e altri metadati. Per semplificare il tutto, puoi considerare i contenitori APFS come partizioni Windows, anche se questi funzionano in modo leggermente diverso dagli altri elementi in questo elenco.

All'interno di un APFS, i dischi contengono contenitori che, a loro volta, contengono volumi. I volumi all'interno di un determinato contenitore possono condividere lo spazio allocato al contenitore, che ha una dimensione massima impostata.

Ciò significa che i volumi possono essere flessibili, espandendosi per adattarsi ai file o restringendosi per consentire la crescita di altri volumi “fratelli”.