5 segnali che ti devono spingere a formattare il tuo PC Windows

Per alcuni è un’operazione noiosa, forse anche dolorosa, mentre per altri è un po’ come fare le pulizie di primavera.

Di fatto, però, con l’utilizzo prolungato computer Windows possono riscontrare vari problemi che ne influenzano le prestazioni e la stabilità. In molti casi è possibile intervenire manualmente, limitando i danni o ripristinando il corretto funzionamento del dispositivo.

In altre occasioni, invece, non resta far altro che formattare il PC e ripartire da zero. In questo breve articolo abbiamo voluto raccogliere i 5 segnali chiave che il tuo computer ti sta lanciando in tal senso.

Quando ti trovi in casi simili, infatti, un format (o un ripristino del sistema) possono essere l’unico modo per tornare a sfruttare al meglio la macchina che hai a disposizione.

Prestazioni inadeguate e blocchi frequenti

Il tuo computer impiega minuti per avviarsi e presenta dei blocchi tutt’altro che occasionalmente, una semplice pulizia può non essere sufficiente per risolvere la situazione.

Nel corso del tempo, software e file si accumulano nel sistema operativo, rendendo lo stesso molto meno reattivo rispetto al passato. Se anche i trucchi per avviare Windows più velocemente non sembrano dare risultati, forse è giusto il momento di un bel reset.

Infezioni da malware o simili

Malware e virus sono minacce costanti per i nostri dispositivi e, anche con un ottimo antivirus, non è detto che il PC sia del tutto immune da potenziali attacchi.

Alcuni programmi dannosi si integrano profondamente nel sistema operativo, rendendo difficile la rimozione completa. Un ripristino delle impostazioni di fabbrica o un format elimina in maniera drastica ma efficace qualunque problema di questo tipo.

Problemi con software e driver

Problemi di compatibilità o corruzione dei driver sono tutt’altro che rari. Questo tipo di fenomeno, ha come effetto ben visibile problemi di prestazioni e blocchi, rendendo l’utilizzo di Windows una vera e propria tortura.

Allo stesso modo, anche alcuni software possono andare in contrasto con altri (anche all’avvio) rendendo la sessione di Windows poco fruibile per l’utente. Al di là di qualche disinstallazione e/o aggiornamento, in alcuni casi formattare Windows può risolvere in maniera definitiva tali fenomeni.

File danneggiati e problemi ai registri di Windows

Infine, anche file danneggiati e errori nei registri di Windows possono portare a una situazione di generale instabilità. L’accumulo di più errori nei file di sistema o in altri contesti, può avere un impatto devastate sul sistema operativo di Microsoft.

Che si tratti di voci nei file di registro mancanti o di DLL problematici, dove non arriva un aggiornamento può essere necessario un format o un ripristino del sistema operativo.

Format o ripristino del sistema?

Le differenze, in tal senso, sono semplici. Nel primo caso, riportiamo il computer allo stato iniziale, con un sistema operativo pulito del tutto.

Il ripristino del sistema, invece, consente di ottenere lo status del PC esattamente riportandolo a una data precisa. Dunque, in molti casi, puoi ricorrere a questa seconda soluzione per “tornare indietro nel tempo” a un momento in cui il computer funzionava a dovere.

Se la situazione è particolarmente grave o se, anche utilizzando un ripristino, si presenta una complessiva lentezza e altri problemi, il format rappresenta la soluzione definitiva.