DeepSeek AI: il nuovo strumento cinese solleva preoccupazioni per la privacy degli utenti

Negli ultimi giorni, DeepSeek AI ha fatto il suo ingresso nel panorama tecnologico, destando interesse e preoccupazione. Mentre alcune voci elogiano le sue potenzialità e costi ridotti rispetto ad altri strumenti, esperti e organizzazioni mettono in guardia sugli ingenti rischi che comporta, soprattutto in relazione alla privacy dei dati degli utenti. Indagini recenti hanno rivelato che la piattaforma raccoglie enormi quantità di informazioni personali, suscitando timori nel pubblico.

L’analisi dei dati: keystroke logging al centro delle polemiche

L'analisi approfondita dei dati raccolti da DeepSeek AI ha portato alla luce un aspetto inquietante: la registrazione dei battiti della tastiera. Questo metodo, noto come keystroke logging, consente di monitorare ogni pressione di un tasto da parte dell'utente, rendendo trasparenti le sue azioni compiute al computer. Non si tratta solo di un semplice tracciamento; si rende possibile la ricostruzione dettagliata di tutto ciò che l’utente digita.

Ogni volta che si preme un tasto, il computer interpreta l’input in base alla durata, al tempo e alla velocità della pressione. Ciò significa che DeepSeek ha accesso a una mole di informazioni potenzialmente sensibili. Accettando la loro privacy policy, gli utenti acconsentono a cedere il diritto di monitoraggio e memorizzazione dei loro input.

Oltre ai battiti, DeepSeek raccoglie anche informazioni come l'indirizzo IP, l'indirizzo email, i cookie e le informazioni sui pagamenti. Ogni interazione con il tool di chat è registrata. Inoltre, viene assegnato agli utenti un ID dispositivo e utente, con il quale è possibile seguirli su diversi dispositivi. Questo ampio insieme di informazioni destila un senso di inquietudine, considerando l'assenza di chiarezza su come tali dati possano essere utilizzati.

Cancellazione dei dati: un diritto incerto

Un altro punto critico sollevato dagli esperti è la possibilità di cancellazione dei dati. La privacy policy di DeepSeek afferma che conserverà le informazioni "per tutto il tempo necessario", senza specificare quali siano i termini o le scadenze. Più avanti nel documento, viene citato che i periodi di conservazione variano a seconda del tipo di informazione e degli scopi specifici per cui sono stati raccolti.

In particolare, appare ambigua la dichiarazione che la piattaforma potrebbe mantenere le informazioni necessarie a gestire eventuali violazioni dei termini da parte dell’utente. Questo solleva interrogativi su quali dati specifici vengano eliminati al momento della cancellazione dell'account, e se categorie appunto critiche come l'indirizzo IP o le sequenze di battitura vengano rimosse definitivamente.

DeepSeek riconosce l’esistenza di diritti per gli utenti riguardo alle proprie informazioni personali, ma questi diritti variano a seconda della giurisdizione in cui si trovano. Quindi, per molti potrebbe non esserci garanzia di un’accurata cancellazione dei dati, inclusa la mancanza di indicazioni chiare su ciò che realmente può essere eliminato.

Sicurezza dei dati: una protezione da chiarire

La gestione della sicurezza dei dati da parte di DeepSeek suscita ulteriori preoccupazioni. La piattaforma non fornisce informazioni concrete su come proteggere le informazioni degli utenti. Non vengono citate pratiche come la crittografia, che sono standard di protezione nei servizi online. Ciò che emerge dalla privacy policy è l'impegno a mantenere "misure di sicurezza tecniche, amministrative e fisiche ragionevoli", ma senza alcuna garanzia che queste siano sufficienti a prevenire accessi non autorizzati.

L’assenza di dettagli sulla sicurezza fa riflettere, specialmente in un’epoca in cui gli attacchi informatici sono all’ordine del giorno. Nonostante l'azienda affermi di riesaminare regolarmente le misure di sicurezza, il disclaimer che nessuna trasmissione su internet è completamente sicura solleva interrogativi sul livello di fiducia da riporre in questo servizio.

Legami con il governo cinese: un allerta per la sicurezza nazionale

Infine, i legami di DeepSeek con il governo cinese alimentano le preoccupazioni riguardo alla gestione dei dati. Le informazioni raccolte vengono memorizzate su server situati in Cina, e le condizioni di servizio stabiliscono che sono soggette alle leggi della Repubblica Popolare Cinese. Questo potrebbe rappresentare un problema per la sicurezza nazionale e riaccende il dibattito su questioni analoghe che avevano portato al divieto di TikTok, legato al possibile accesso ai dati di milioni di utenti occidentali.

Il controllo del governo cinese su internet e la sua rigida censura pongono interrogativi sulla trasparenza del servizio. Ci sono testimonianze di utenti che affermano di aver sperimentato censura durante l'uso dell'intelligenza artificiale, in particolare per argomenti sensibili come il Massacro di Tiananmen e la situazione di Taiwan. Questa sovrapposizione tra intelligenza artificiale e propaganda governativa suscita inquietudini sul reale grado di libertà e sicurezza a cui possono aspirare gli utenti di DeepSeek AI.