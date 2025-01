DAZN su Prime Video chiude in Italia: il servizio terminerà il 28 febbraio 2025

A partire dal 28 febbraio 2025, il canale italiano di DAZN su Prime Video non sarà più accessibile. È quanto ha comunicato Amazon ai propri utenti, informando che eventuali periodi di abbonamento non utilizzati saranno rimborsati. Il motivo dietro questa scelta riguarda principalmente le problematiche legate alla misurazione degli ascolti, tema cruciale per le piattaforme di streaming. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, Amazon ha deciso di interrompere il servizio per non dover integrare gli strumenti di Auditel necessari per la raccolta dei dati sugli ascolti.

La decisione di Amazon e il futuro di DAZN in Italia

L'interruzione del canale DAZN su Prime Video riguarderà esclusivamente il mercato italiano, mentre l'accordo globale tra DAZN e Amazon rimarrà in vigore in altri paesi. Questo passaggio è il frutto di considerazioni sull'andamento del mercato dello streaming e sulla necessità di conformarsi alle normative vigenti. In Italia, gli Over-The-Top , come viene definita la categoria di servizi che includono DAZN, sono soggetti a regole specifiche in merito alla misurazione delle audience, secondo quanto stabilito dall'AGCOM.

La legge Melandri e le sue successive modifiche, incluse quelle apportate dalla riforma Lotti, stabiliscono che almeno l'8% delle risorse relative ai diritti televisivi per la Serie A debba essere distribuito sulla base di dati di audience certificati da Auditel. Questo implica che DAZN, per continuare a operare in regola, debba rendere disponibili i propri dati agli organismi preposti. Tuttavia, poiché l'integrazione di DAZN su Prime Video ha trasformato Amazon in un servizio di trasmissione della Serie A, anche la piattaforma di streaming sarebbe stata obbligata a sottoporsi a tali misurazioni.

Problemi con l'integrazione di Auditel e future alternative

La questione principale che ha spinto Amazon a chiudere DAZN su Prime Video riguarda la resistenza dell'azienda a integrare gli SDK di Auditel, strumenti necessari per fornire all'ente i dati sugli ascolti. Nonostante Amazon stia cercando, insieme ad Audicom e Auditel, una soluzione alternativa all'integrazione degli SDK, la decisione di sospendere il canale sembra essere stata ritenuta inevitabile.

Negli ultimi tempi, la mancanza di un accordo sui dati degli ascolti ha reso difficile per DAZN continuare a operare attraverso il canale di Prime Video. A tal proposito, Amazon ha iniziato a informare i clienti via email riguardo alla prossima chiusura del servizio. Gli utenti sono stati aggiornati sulla situazione e sono stati rassicurati che eventuali rimborsi per periodi di abbonamento non sfruttati saranno automaticamente accreditati sul metodo di pagamento utilizzato per la sottoscrizione.

Messaggio di Amazon agli utenti

Nella comunicazione inviata ai clienti, Amazon ha posto l'accento sul fatto che il canale DAZN Standard non sarà più disponibile dal 28 febbraio 2025. Gli utenti sono stati informati del rimborso automatico, con dettagli chiari riguardo alla gestione delle sottoscrizioni rimaste. Questo passaggio rappresenta un ulteriore tentativo di mantenere la fiducia dei clienti e cercare di ridurre al minimo il disagio derivante dalla chiusura del servizio.

In un contesto di continua evoluzione del mercato delle piattaforme di streaming, la decisione di Amazon di interrompere il canale DAZN in Italia pone interrogativi sul futuro della distribuzione dei contenuti sportivi e sulla necessità di un punto di incontro tra normative, aziende e utenti. A questo punto, resta da vedere quali saranno i prossimi passi sia per DAZN sia per Amazon in un panorama mediatico in rapida trasformazione.