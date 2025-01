Dacia lancia la Bigster: il nuovo SUV di segmento C disponibile dal 2025

Con l'apertura degli ordini per la nuova Bigster, Dacia intraprende un significativo passo nella sua offerta di SUV. Questo modello, il primo di segmento C della casa automobilistica romena, sarà disponibile in Italia a partire da marzo 2025. La Bigster, lunga quasi 4,6 metri, si propone di attrarre una clientela sempre più ampia, proponendo quattro allestimenti distinti e motorizzazioni elettrificate a partire da un prezzo base di 24.800 euro.

Un passo importante nel segmento dei SUV di medie dimensioni

La Bigster rappresenta una novità per Dacia, un marchio noto per le sue vetture economiche e pratiche. Con il lancio di questo SUV, l'azienda mira a diversificare ulteriormente la sua gamma, cercando di conquistare nuovi spazi nel mercato sempre più competitivo dei mezzi a ruote alte. La decisione di entrare in un segmento così ambito riflette la volontà di Dacia di attrarre un numero crescente di acquirenti, mantenendo al contempo la sua proposta di auto accessibili ma dotate di un buon livello di equipaggiamento.

La strategia di Dacia non è solo quella di offrire un SUV, ma creare un veicolo che possa competere con le offerte di marchi più affermati, senza sacrificare il valore economico che ha sempre contraddistinto il brand. La Bigster, quindi, non è solo un'aggiunta alla gamma, ma un tentativo tangibile di conquistare una rinnovata credibilità nel mercato dei SUV.

Dettagli tecnici e motorizzazioni elettrificate

Con una gamma di motorizzazioni completamente elettrificate, la Bigster offre versatilità e opzioni per vari stili di guida. Tra le diverse opzioni disponibili troviamo:

TCe 140 : motore 1.2 turbobenzina mild hybrid 48V, caratterizzato da consumi dichiarati di 18,2 km/l .

: motore 1.2 turbobenzina mild hybrid 48V, caratterizzato da consumi dichiarati di . Eco-G 140 : versione bifuel benzina/GPL, anch'essa con sistema di elettrificazione.

: versione bifuel benzina/GPL, anch'essa con sistema di elettrificazione. Full Hybrid 155 CV : powertrain ibrido composto da due motori elettrici abbinati a un cambio automatico Multimode , con consumi di 21,3 km/l .

: powertrain ibrido composto da due motori elettrici abbinati a un cambio automatico , con consumi di . TCe 130 4x4: versione a trazione integrale mild hybrid 48V con un cambio manuale a sei rapporti.

Questa varietà di motorizzazioni consente ai clienti di scegliere una versione che meglio si adatti alle loro esigenze, sia in termini di prestazioni che di efficienza.

Allestimenti e dotazioni di serie

La nuova Bigster sarà disponibile in quattro distinti allestimenti, ciascuno con caratteristiche specifiche per attrarre diverse tipologie di clienti:

Essential : versione base, dotata di cerchi in lega da 17" , luci LED , climatizzatore manuale e infotainment da 10" con connettività wireless. Include anche i principali sistemi di assistenza alla guida.

: versione base, dotata di cerchi in lega da , luci , climatizzatore manuale e infotainment da con connettività wireless. Include anche i principali sistemi di assistenza alla guida. Expression : arricchita con climatizzatore automatico bizona, fendinebbia, freno di stazionamento elettrico e rivestimenti interni in denim.

: arricchita con climatizzatore automatico bizona, fendinebbia, freno di stazionamento elettrico e rivestimenti interni in denim. Journey e Extreme: modelli top di gamma, equipaggiati con cerchi da 18", vetri oscurati, strumentazione digitale da 10", navigatore connesso e ricarica wireless per smartphone. La versione Extreme offre ulteriori elementi come rivestimenti lavabili e tetto panoramico apribile.

Questa varietà di allestimenti rende la Bigster un'opzione interessante per chi cerca un SUV personalizzabile e ben equipaggiato.

Attività promozionali per il lancio

In vista del lancio imminente della Bigster, Dacia ha programmato un evento promozionale noto come "Bigster Experience Tour". Questo tour, previsto per la fine di gennaio, si svolgerà in diverse città italiane e darà a potenziali clienti l'opportunità di vedere e testare l'auto prima della sua disponibilità nei concessionari. L'iniziativa mira a generare entusiasmo attorno al nuovo SUV e a favorire un contatto diretto tra i rappresentanti del marchio e il pubblico.

Con la Bigster, Dacia punta a solidificare la sua presenza nel segmento dei SUV, offrendo un veicolo spazioso e ben equipaggiato a un prezzo competitivo, in perfetta sintonia con la filosofia aziendale di proporre automobili accessibili e pratiche.