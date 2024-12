Crescita vertiginosa di Giorgia Meloni sui social: il report 2024 di DeRev

Nel panorama politico italiano, la comunicazione digitale sta assumendo un ruolo sempre più centrale, con leader come Giorgia Meloni che riescono a raccogliere numeri sorprendentemente elevati sui social network nel 2024. Il report annuale realizzato da DeRev, società milanese specializzata in reputazione online, rivela la strategia e i risultati dei principali politici del Paese nell’arena digitale. In questo scenario, spicca la crescita esponenziale della premier, che si afferma come un influencer di primo piano nonostante un indice di popolarità tradizionale in calo.

Meloni in ascesa: numeri da record

Dal primo gennaio al 15 dicembre 2024, Giorgia Meloni ha accumulato un notevole aumento di follower sui principali social, raggiungendo un totale di 11.280.189 fan. Questo risultato la colloca nettamente al di sopra di Matteo Salvini, che ha totalizzato 9.973.004 follower, frutto di una crescita più modesta di soli 194.597 nuovi seguaci. Ciò che rende la situazione ancora più affascinante è il divario nelle interazioni: Meloni ha generato 62.185.219 interazioni nonostante abbia pubblicato un numero di post inferiore rispetto al leghista, che ha aggiornato il suo account con 5.723 post rispetto ai 1.583 della premier. Questo paradosso dimostra come la qualità dei contenuti e l’engagement possano prevalere sulla mera quantità.

Il notevole successo di Meloni sui social media può essere attribuito a diversi fattori, tra cui l’attenzione internazionale e una strategia di comunicazione efficace. Il CEO di DeRev, Roberto Esposito, sottolinea come la crescente esposizione della premier, soprattutto in contesti globali come il G7, abbia contribuito a far emergere il suo profilo. L’ironico hashtag #melodi, nato da un videoselfie con il primo ministro indiano Narendra Modi, ha conquistato il web, evidenziando la capacità di Meloni di attrarre un pubblico internazionale e di sfruttare i momenti di visibilità.

Il confronto con gli altri leader politici

Il report di DeRev mette in evidenza il clamoroso divario tra Meloni e il resto della classe politica italiana. Il terzo classificato, Giuseppe Conte, rimane ben distante con meno di 20 milioni di interazioni, mentre i coetanei come Elly Schlein e Matteo Renzi si attestano su cifre significativamente inferiori, rispettivamente 5.475.902 e 4.481.466 interazioni. Anche figure di spicco come Antonio Tajani e Carlo Calenda non sono riusciti a emergere, con numeri di interazione che faticano a decollare.

Nella competizione per l'attenzione dei cittadini, il segretario di Azione, Carlo Calenda, ha mostrato una strategia mirata su X , dove ha pubblicato più post rispetto ai suoi avversari. Con 5.940 post, ha ottenuto solo 902.000 interazioni, un dato che mostra come la qualità e la risonanza dei contenuti siano fondamentali per costruire un engagement duraturo. I politici della maggioranza, considerando le interazioni totali, accumulano quasi 129 milioni, un numero significativo che include anche critica e contestazione. Al contrario, il numero complessivo di interazioni generato dai rappresentanti dell’opposizione è solo di 33.294.000, un dato che riflette la difficoltà di emergere nel panorama politico attuale.

La comunicazione come strumento strategico

Il report di DeRev testimonia inoltre l’importanza della comunicazione strategica nel contesto politico attuale. Meloni utilizza i social network non solo per comunicare il suo messaggio politico, ma anche per costruire una comunità attorno alla sua figura. Questa strategia sembra fruttare, poiché l'approccio diretto della premier riesce a coinvolgere gli elettori in un dialogo attivo e proattivo.

In un’epoca in cui i social media possono facilmente amplificare messaggi, il controllo della narrazione si rivela cruciale. Giorgia Meloni, attraverso il suo linguaggio e i suoi temi, è stata capace di ritagliarsi uno spazio significativo, in netto contrasto con le difficoltà degli altri leader. L’analisi dei dati dimostra come la comunicazione politica contemporanea debba necessariamente adattarsi a questi strumenti, abilità che Meloni è sembrata padroneggiare meglio dei suoi concorrenti.

Nel 2024, la comunicazione digitale si conferma come un pilastro fondamentale della strategia politica, e il report di DeRev fornisce uno spaccato chiaro di come i leader italiani stiano affrontando questa sfida, con risultati che delineano un quadro netto di fluidità e dinamismo nel rapporto con gli elettori attraverso le piattaforme social.