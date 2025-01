Cresce la minaccia dei phishing: le principali marche imitate nel 2024

Nel contesto attuale, la sicurezza informatica rimane una questione fondamentale, soprattutto in un periodo in cui le truffe online si moltiplicano. Secondo un report della società di cybersicurezza Check Point, le marche più imitate nelle campagne di phishing nel quarto trimestre del 2024 includono nomi noti come Microsoft, Apple e Google. Questi attacchi mirano a ottenere le credenziali degli utenti creando ad hoc falsi domini che imitano le vere piattaforme.

Microsoft e le marche in cima alla lista delle imitazioni

Il report di Check Point rivela che Microsoft continua a dominare il panorama dei phishing, rappresentando circa il 32% di tutti i tentativi di truffa. Questa scelta da parte degli hacker è spesso legata al loro obiettivo di colpire specificamente le credenziali Microsoft, considerate tra le più utilizzate. Al secondo e terzo posto troviamo Apple e Google, ciascuna con il 12% degli attacchi, seguite da LinkedIn, che ha totalizzato l'11%. Le altre marche frequenti nel mirino dei truffatori includono Alibaba, WhatsApp, Amazon, Twitter, Facebook e Adobe, tutte con un'incidenza del 4% o meno.

Questi dati evidenziano non solo l'attrattiva di grandi brand per i truffatori, ma anche la necessità di un’educazione continua in materia di sicurezza informatica per gli utenti. La familiarità con i marchi più famosi rende più facile per i malintenzionati creare truffe credibili, sfruttando la fiducia già stabilita nei marchi.

I rischi dei domini fraudolenti

Durante il periodo festivo del 2024, la situazione è ulteriormente aggravata dalla comparsa di numerosi domini ingannevoli, progettati per confondere gli acquirenti. Esempi di tali truffe includono siti web come nike-blazers[.]fr e adidasyeezy[.]ro, che replicano con precisione le pagine ufficiali, complete di loghi, e offrono prezzi irrealisticamente bassi per indurre le vittime a inserire informazioni personali. Questa strategia sfrutta la pressione temporale sugli utenti, che spesso temono di perdere un “affare” imperdibile.

Al fine di rendere più credibili i loro attacchi, i truffatori utilizzano domini specifici per nazione, come ralphlaurenmexico[.]com[.]mx, giocando così sull’appartenenza locale delle loro vittime. Altri esempi includono siti che imitano le pagine di accesso di PayPal e Facebook, aumentando ulteriormente il rischio per gli utenti ignari.

Come proteggersi dai phishing

In risposta a queste minacce crescenti, Check Point offre raccomandazioni chiave per migliorare la sicurezza degli utenti. È fondamentale verificare sempre l’origine delle email, evitando i link non familiari e cliccando solo quando si è certi della loro provenienza. Attivare l’autenticazione a due fattori è un altro passo importante per proteggersi da attacchi di questo tipo.

In aggiunta, si suggerisce di mantenere sempre aggiornato il software di sicurezza e di prestare attenzione ai segnali di avvertimento in comunicazioni inaspettate. Ignorare i link sospetti o le pagine web poco chiare può ridurre significativamente il rischio di cadere in trappole preparate da hacker.

Per garantire una buona protezione, è utile utilizzare software antivirus riconosciuti, spesso accompagnati da una VPN o un gestore di password. Per farlo in modo efficace, è naturale controllare personalmente gli indirizzi dei siti internet digitandoli nel browser anziché cliccando sui link. Chiedere conferma agli mittenti delle comunicazioni se ci si è effettivamente sentiti è un'altra attitudine prudente da adottare, così come evitare in assoluto di riutilizzare password tra differenti piattaforme online.