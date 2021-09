12 cose da fare quando sei annoiato/a sul Web

Essere produttivi è una buona abitudine ma, di tanto in tanto è bello anche prendersi i propri spazi (soprattutto online). Sotto questo punto di vista, il Web offre innumerevoli opportunità che spaziano dal creativo al divertente, fino semplicemente ai metodi più semplici per far passare una mezzoretta senza particolari pensieri.

Se sai dove cercare, ci sono tante cose divertenti da fare online quando sei annoiato. Scopriamoli insieme!

Annoiato e sul Web? Ecco alcuni consigli preziosi

Premettiamo una cosa: internet offre una serie di opportunità straordinarie per quanto riguarda la formazione e non solo. Chiunque voglia utilizzare la rete per incrementare la produttività, cercare lavoro o quant’altro, può trovare tutto ciò che vuole.

In questo articolo però, lasceremo da parte tutto ciò per optare su qualcosa di decisamente più leggero. Se hai un capo che ti non ti lascia respiro o altro che ti rende particolarmente nervoso, non c’è nulla di male ad evadere per qualche decina di minuti con attività divertenti e, perché no, a volte anche utili!

Passiamo dunque alle attività che puoi fare quando ti annoi sulla rete.

1- Guardare video

I video sono un ottimo modo per ammazzare il tempo. Non devi fare nulla, basta sederti, rilassarti e svegliarti quando il video finisce. Non è detto che questa attività possa essere totalmente inutile a livello pratico: su YouTube, per esempio, ci sono dozzine di canali che sono sia divertenti che educativi.

Questi video sono fantastici quando sei annoiato online perché non sono solo divertenti da guardare, ma possono espandere la tua mente, insegnarti cose nuove e persino aiutarti a essere una persona migliore.

2- Giocare

L’aspetto videoludico della rete, negli ultimi anni, si è notevolmente ampliato. Al giorno d’oggi puoi divertirti sul Web anche senza per forza dover acquistare dei videogiochi.

Accedendo a piattaforme come Steam o Epic Store, puoi individuare alcuni titoli gratuiti da scaricare e godersi in tutta tranquillità. Ma questo non è che la punta dell’iceberg, soprattutto se sei un casual gamer e non badi troppo alla grafica.

D’altronde cosa c’è di male a staccare una ventina di minuti e concedersi una bella partitina?

3- Ascoltare un podcast

I podcast sono una grande fonte di intrattenimento. A seconda delle tue scelte, puoi virare su svariati temi proposti che, al giorno d’oggi, vanno a toccare pressoché qualunque tipo di argomento.

I podcast sono anche ottimi per stimolare la crescita personale. Puoi imparare molto sulla gestione del denaro e uscire dai debiti dai podcast di finanza personale oppure per migliorare la gestione del tempo e della produttività. Poiché la maggior parte delle app di podcast può scaricare gli episodi per l’ascolto offline, questo è un ottimo modo per uccidere la noia durante i lunghi spostamenti, in attesa di un appuntamento o anche durante le faccende domestiche.

Non solo: se stai facendo un lavoro manuale noioso, si tratta di un’alternativa al classico ascolto della musica.

4- Leggi fumetti o ebook

Sapevi che esistono diversi modi per leggere i fumetti online gratuitamente? Non solo webcomic amatoriali resi disponibili gratuitamente, ma puoi persino leggere fumetti di alto livello.

Gli ebook sono un’altra grande fonte di intrattenimento online. Ci sono una manciata di fantastici siti per scaricare ebook gratuiti, con titoli che vanno dai libri classici fino alla narrativa moderna. Puoi ottenere ore di intrattenimento da un singolo eBook e puoi portarne migliaia con te in ogni momento sul tuo telefono o, ancora meglio, sul tuo eBook reader.

5- Impara un hobby

Un altro modo per impiegare in maniera il tuo tempo se sei annoiato ma hai a disposizione una linea internet è trovare un nuovo hobby.

Questa scelta è ideale, non solo come passatempo ma anche perché potrebbe diventare una fonte di reddito extra. Una volta trovata una tematica e approfondita la sua conoscenza infatti, puoi utilizzare i social network e/o YouTube per riunire sotto la tua persona altri appassionati e diventare un vero e proprio influencer.

Se non sei interessato ai tradizionali hobby “creativi”, prendi in considerazione altri hobby più geek. Ci sono quelli incentrati sul software, come lo sviluppo di giochi o di app mobili, e ce ne sono altri incentrati sull’hardware, come la lavorazione del legno e i progetti Arduino.

6- Apri un blog

Scrivere un diario personale è un’attività che, se portata avanti nel tempo, porta a diversi benefici mentali e psicologici. L’unica differenza ora è dove teniamo i nostri diari e come li scriviamo: invece della classica carta, ora usiamo i blog.

Non importa quello che scrivi, purché tu vada avanti con costanza in questa attività. Continua per 30 giorni e diventerà un’abitudine.

7- Costruisci una lista dei desideri e pianifica i tuoi acquisti

Fai attenzione: questa attività può sfuggirti rapidamente di mano!

Finché hai la disciplina necessaria però, può essere divertente e potrebbe anche aiutarti a risparmiare denaro quando fai acquisti online.

Pensa alle cose che ti interessa acquistare, sfoglia gli elenchi di Amazon o di qualunque altro shop online, dedicando del tempo alla ricerca di ogni potenziale prodotto. Quando ne trovi uno che pensi saresti felice di acquistare, aggiungilo all’elenco.

Nel caso di Amazon, troverai tutti i prodotti che hai salvato nella lista nella tua Lista desideri. Qui potrai tornare rapidamente ai prodotti e acquistarli in un secondo momento.

Ecco un consiglio utile: non comprare nulla a meno che non sia nella tua lista da almeno un mese. Se passa un mese e lo desideri ancora, vai avanti e aggiungilo al carrello. Questa è un’ottima tecnica per frenare le abitudini di acquisto impulsive.

8- Esplora Reddit

Quando tutto il resto fallisce, vai su Reddit, uno dei migliori luoghi per perdere tempo online. Ne hai mai sentito parlare? Reddit è un hub di migliaia di diverse comunità create dagli utenti.

Ogni community (chiamata Subreddit) può concentrarsi su qualsiasi argomento o idea e gli utenti possono creare nuovi Subreddit in qualsiasi momento. Puoi sfogliare forum relativi a finanza, crescita personale, meme, video divertenti e altro ancora.

9- Streaming di film o programmi TV

Uno dei modi più semplici per intrattenersi online è guardare film o programmi TV in streaming. È meglio non rendere questo metodo di intrattenimento un’abitudine regolare, ma tutti sanno quanto può essere bello rilassarsi davanti alla TV.

Ci sono dozzine di servizi di streaming disponibili, tuttavia, la maggior parte di questi avrà un costo di abbonamento mensile associato. Netflix è uno dei più grandi nomi in questo ambito e non offre solo contenuti di qualità ma anche produzioni originali, introvabili altrove.

La concorrenza, va detto, è piuttosto agguerrita: si va da Amazon Prime Video ad Apple TV, passando per Disney+ e tanti altri.

10- Fai test e quiz online

Fare test e quiz online è un ottimo modo per imparare di più su te stesso. È disponibile un’ampia varietà di quiz sulla personalità che possono darti risultati molto interessanti.

Conoscere i risultati di questi test potrebbe potenzialmente aiutarti con l’occupazione futura, poiché le aziende utilizzano spesso i test della personalità nel processo di assunzione.

Ci sono anche tutti i tipi di test divertenti e meno impegnativi, che puoi fare e condividere con i tuoi amici per puro svago.

11- Fai un corso online

Se vuoi davvero sfruttare al massimo la tua noia, prendi in considerazione l’idea di seguire un corso online. Se c’è mai stata un’abilità specifica che volevi imparare, probabilmente esiste un corso online specifico a cui puoi iscriverti.

I tutorial online stanno diventando sempre più comuni e, al giorno d’oggi, coprono praticamente tutte le materie possibili. Online puoi imparare di tutto, da come cucinare a come parlare francese. Le possibilità sono praticamente infinite!

Sebbene la maggior parte dei corsi e dei tutorial online abbiano un costo abbinato, un ottimo modo gratuito per apprendere una nuova abilità è guardare YouTube. Spesso puoi trovare serie di video completamente gratuite che possono aiutarti a padroneggiare tutto, dal suonare il piano al sistemare il bagno.

12- Fai un tour virtuale

Un’esperienza non convenzionale da vivere mentre ci si annoia online è un tour virtuale. È improbabile che anche il più esigente dei viaggiatori, attraverso la rete, può trovare tutto ciò che desidera visitare nella sua vita. Facendo un tour virtuale, puoi sperimentare una frazione di ciò che l’esperienza di vita reale offrirebbe, ma in compenso tutto può avvenire comodamente da casa tua.

Che tu sia interessato a vedere musei o cime montuose, ci sono migliaia di opzioni di tour virtuali da scoprire.

Altre attività online? Non c’è che l’imbarazzo della scelta!

Questo articolo graffia solo la superficie di ciò che può offrirti Internet. C’è molto di più che puoi fare, come lavorare sui social network, scrivere recensioni di prodotti e aziende, guardare streaming di giochi su Twitch, chattare su IRC o Slack e tanto altro.

Uno dei motivi principali per la navigazione in Internet è semplicemente la noia o la procrastinazione: in questo senso, la rete può offrirti molto. Se poi sarai in grado di dare “qualità” al tuo tempo libero, la rete può diventare anche un ottimo modo per renderti una persona migliore.

Fonte makeuseof.com