Cosa fare se il tuo iPhone non riceve chiamate

Se è vero che gli smartphone odierni sono dei veri e propri micro-computer, in grado di svolgere svariate funzioni, non va dimenticata quella che è la loro utilità principale, ovvero fare e ricevere chiamate.

A conti fatti, se un dispositivo ti permette di accedere alla rete, scattare foto e compiere altre azioni avanzate, ma non offre la possibilità di essere contattati telefonicamente, di fatto è inutile.

In questo articolo ci concentreremo su iPhone, cercando di capire cosa fare se un dispositivo Apple di questo tipo smette di ricevere chiamate.

Controlla lo stato del tuo piano mobile

Il primo controllo che dovresti fare se il tuo iPhone non riceve chiamate non è di natura prettamente tecnica.

Dovresti verificare di avere un piano mobile attivo. La tua scheda SIM infatti, potrebbe essere stata sospesa o potresti avere problemi contrattuali. Se il tuo contratto è scaduto o se non hai effettuato ricariche per un lungo periodo, il numero potrebbe non essere più funzionante.

In questo caso, ricarica e riattiva semplicemente il tuo piano mobile e il tuo iPhone squillerà quando riceverai delle chiamate.

Disattiva la modalità aereo e la modalità Focus

La modalità aereo è un’impostazione che disabilita la connettività durante un volo. Ma se non sei effettivamente su un aereo, devi disattivarlo in modo da poter ricevere chiamate senza problemi. In questo caso, accedi al Centro di controllo e, se vedi che l’icona della Modalità aereo è arancione, toccala per disattivarla.

Apple Focus è un’altra funzionalità che influisce sulle chiamate. Ti aiuta a controllare le chiamate in arrivo, i messaggi e le notifiche delle app in modo da evitare distrazioni mentre lavori o riposi. A meno che non ne personalizzi le impostazioni, le modalità Focus come Non disturbare e Sonno disabiliteranno le chiamate in arrivo per impostazione predefinita.

Per verificare se questa è la causa del tuo problema, apri il Centro di controllo e verifica se hai abilitato una delle modalità Focus. Se sì, tocca semplicemente l’icona della modalità per disattivarla. Se tutto ciò non porta a risultati, puoi proseguire con il successivo passaggio.

Collega il tuo iPhone a Internet

Questa correzione si applica se intendi ricevere chiamate tramite app di terze parti come WhatsApp e Messenger. Per queste app, le chiamate non possono arrivare se il tuo iPhone non è connesso a Internet.

Quindi, tutto ciò che devi fare è abilitare i dati mobili o connettere il tuo iPhone a una rete Wi-Fi per ricevere nuovamente chiamate su tali app.

Per attivare i dati mobili, vai su Impostazioni – Cellulare e attiva Dati cellulare. Per connetterti a una rete Wi-Fi, vai su Impostazioni – Wi-Fi e seleziona una rete Wi-Fi dall’elenco.

Disattiva il blocco per le chiamate sconosciute

La funzione Silenzia numeri sconosciuti disattiva l’audio di tutte le chiamate in arrivo da persone non presenti nei tuoi contatti. Di fatto, sarai contattabile solo da chi ha già avuto contatti con te tramite chiamata, SMS o e-mail.

Pertanto, se chiama qualcuno come un lontano parente o un fattorino, potresti non sentire il telefono suonare con questa impostazione abilitata. Per risolvere il problema, vai su Impostazioni – Telefono – Silenzia numeri sconosciuti. Se vedi l’interruttore abilitato accanto, disattivalo.

Controlla se hai bloccato chi ti chiama

Dopo aver bloccato qualcuno sul tuo iPhone, quella persona non potrà chiamarti, usare FaceTime o inviarti messaggi. È possibile che tu abbia bloccato una persona per sbaglio o che non sia più necessario bloccarla, ed è per questo che non puoi sentire quando ti contatta.

In tal senso devi intervenire, andando in Impostazioni – Telefono – Contatti bloccati. Nell’elenco dei contatti bloccati, scorri verso sinistra sulla voce desiderata e tocca Sblocca. In alternativa, tocca Modifica, quindi premi il pulsante rosso meno (–) e tocca Sblocca.

Riavvia il tuo iPhone

Riavviare il dispositivo è un modo semplice ed efficace per risolvere problemi comuni senza troppi problemi.

Se il tuo telefono non squilla anche dopo aver provato le soluzioni di cui sopra, spegni l’iPhone e riaccendilo per vedere se il problema si è risolto.

Disattiva l’inoltro delle chiamate

Quando l’inoltro di chiamata è abilitato, non ricevi alcuna notifica né senti una suoneria quando le persone ti chiamano, poiché le chiamate in arrivo vengono deviate su un altro numero.

Per disattivare l’inoltro delle chiamate e assicurarti di ricevere le chiamate sul tuo iPhone come al solito, vai su Impostazioni – Telefono – Inoltro chiamate. Attendi qualche secondo per caricarlo, quindi tocca per disattivare l’inoltro di chiamata se era abilitato.

Esamina i blocchi delle chiamate di terze parti

Supponiamo che tu stia aspettando una chiamata dalla tua banca. Qualsiasi app di identificazione delle chiamate di terze parti e di blocco dello spam installata potrebbe ritenere che il numero del servizio clienti sia una chiamata automatica o spam, e quindi bloccarlo.

Per risolvere questo problema, apri una di queste app sul tuo iPhone e inserisci nella whitelist tutti i numeri di cui hai necessità. Potresti anche voler disattivare tutti i blocchi delle chiamate dall’interno dell’app o andando su Impostazioni – Telefono – Blocco chiamate e identificazione.

Aggiorna il tuo iPhone e altre app di terze parti

Se non hai ancora trovato una soluzione per il tuo iPhone che non riceve chiamate, dovresti assicurarti che il dispositivo abbia installata l’ultima versione di iOS. Vai su Impostazioni – Generali – Aggiornamento software per vedere se è disponibile un aggiornamento per il tuo dispositivo.

Dovresti anche aggiornare app come WhatsApp, Skype o Zoom se intendi ricevere chiamate tramite loro. Potrebbe trattarsi di un bug che causa problemi di ricezione delle chiamate, quindi l’aggiornamento della rispettiva app per iPhone potrebbe risolvere il problema.

Ripristina le impostazioni di rete

L’ultimo metodo che puoi provare è ripristinare le impostazioni di rete sul tuo iPhone.

Un’altra soluzione comune è invece ripristinare tutte le impostazioni. Questa procedura non cancellerà i dati personali come musica e foto. Ripristina invece tutte le impostazioni, oltre a quelle di rete, ai valori predefiniti di fabbrica. Per farlo, vai su Impostazioni – Generali – Trasferisci o Ripristina iPhone – Ripristina – Ripristina tutte le impostazioni.

Ricevi nuovamente chiamate sul tuo iPhone

Quando non riesci a ricevere chiamate sul tuo iPhone, di solito è dovuto a due motivi principali. Uno può essere il segnale del telefono, l’altro è che c’è un’impostazione sul tuo iPhone che impedisce la ricezione della chiamata.

Applicando le correzioni di cui sopra, dovresti essere in grado di ricevere di nuovo le chiamate normalmente. Tuttavia, se il problema persiste, contatta il tuo operatore di telefonia e, nel caso, anche il supporto Apple per ricevere assistenza adeguata.