WhatsApp, come bloccare i messaggi indesiderati su iOS e Android

WhatsApp è senza dubbio la piattaforma di messaggistica maggiormente utilizzata dagli utenti di tutto il mondo. In questi ultimi anni la popolarità di WhatsApp è ulteriormente aumentata, anche perché lo strumento si è rivelato fondamentale durante il periodo più duro della pandemia di Covid-19.

Proprio il fatto che la platea di utilizzatori abituali tende ad estendersi sempre di più, il team di sviluppo di WhatsApp sa bene che la piattaforma di messaggistica ha bisogno di rinnovarsi continuamente con nuove funzionalità che rispondano al meglio alle esigenze degli utenti.

Ad esempio, sono in molti a chiedere delle soluzioni per bloccare i messaggi indesiderati. La buona notizia è che la funzionalità messa a disposizione nei giorni scorsi per i telefoni Android sta sbarcando anche sui dispositivi iOS, anche se in entrambi i casi solo come beta. Per farla breve, si tratta di scorciatoie per mettere un blocco agli utenti fastidiosi.

Il blocco dei contatti su iOS può avvenire in tre modi: tramite una scorciatoia sotto l'anteprima della chat (anche se questa soluzione non vale per le chat di gruppo) oppure sfruttando le opzioni di ciascuna chat; in alternativa, si può utilizzare la scorciatoia che appare quando si riceve un messaggio da un contatto che non è presente in rubrica.

Quando si decide di bloccare il contatto (a prescindere dalla modalità preferita) WhatsApp chiederà all'utente se vuole condividere con i moderatori gli ultimi cinque messaggi ricevuti, in modo da prendere in considerazione la possibilità di compiere qualche ulteriore azione che aumenti il livello di sicurezza della piattaforma. Non è da escludere che la verifica approfondita sull'utente bloccato porti fino al ban dello stesso.

Come detto questa possibilità è stata messa a disposizione nei giorni scorsi anche su Android, sempre in beta. Le possibili opzioni di blocco per gli utenti sono due, ovvero quella tramite le opzioni di chat e l'altra all'interno delle notifiche. Tuttavia alcuni utenti hanno segnalato anche una terza strada, la stessa vista con iOS, vale a dire la possibilità di bloccare un contatto non sconosciuto.