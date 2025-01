Confronto tra Legion Go S e ROG Ally X: Prestazioni e Prezzo sul Mercato delle Console Portatili

Il mondo delle console portatili continua a evolversi e il canale YouTube FPS Vn ha recentemente pubblicato un video che mette a confronto due prodotti molto attesi nel campo dei giochi portatili. Stiamo parlando della nuova Legion Go S, dotata di un chip AMD Ryzen Z2 Go, e la ROG Ally X, la quale è equipaggiata con una versione precedente, il Ryzen Z1 Extreme. Il video analizza come si comportano queste due console in alcuni dei titoli più popolari sul mercato, generando un’interessante discussione sulle prestazioni e i prezzi che accompagna la recente aspirazione di Lenovo nel settore.

Prestazioni a confronto: Legion Go S vs ROG Ally X

Nella prova condotta dal canale, sono stati selezionati tre giochi di successo: Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima e Black Myth: Wukong. I risultati indicano che la Legion Go S si attesta a circa il 10% più lenta rispetto alla ROG Ally X durante i test. Questo confronto è particolarmente importante dato che la Legion Go S si basa su un processore Ryzen Z2 Go, il quale è costruito su un’architettura Zen 4 con 4 core e 8 thread. La frequenza massima raggiungibile è di 4,3GHz, che rimane inferiore ai 5,1GHz della ROG Ally X. Nonostante queste differenze nelle specifiche tecniche, entrambi i dispositivi riescono a gestire i titoli testati mantenendo un'esperienza di gioco soddisfacente.

I risultati mostrano che, anche con impostazioni di potenza variabili, comprese le configurazioni a 15, 20 e 30 watt, tutti e tre i giochi risultano giocabili. Questo è particolarmente rilevante per i giocatori che cercano un dispositivo che permetta di divertirsi senza dover puntare necessariamente al modello più costoso sul mercato. Con una base di players sempre più attenta al prezzo, la Legion Go S potrebbe rappresentare un punto di svolta.

Il prezzo e l'offerta di Legion Go S

La questione del prezzo gioca un ruolo fondamentale nella decisione di acquisto per qualsiasi console. La Legion Go S sarà disponibile sul mercato con un prezzo previsto di circa 629 euro per la versione con Windows 11, che è significativamente inferiore rispetto ai 899 euro richiesti per la ROG Ally X. Questo posizionamento di prezzo la rende un’opzione accessibile per i consumatori, permettendo loro di accedere a un prodotto di qualità senza compromettere il proprio budget.

È interessante notare che la Legion Go S non intende competere con le console di fascia alta, come la Legion Go 2, che utilizzerà il chip Z2 Extreme basato su architettura Zen 5. Invece, la proposta di Lenovo sembra puntare a un pubblico diverso: giocatori attenti al budget che desiderano delle prestazioni adeguate senza la necessità di investire somme elevate. Questo potrebbe attirare l’attenzione di molti appassionati e allargare il pubblico di giocatori.

Competitività del chip Ryzen Z2 Go

Un altro aspetto da considerare è che il chip Ryzen Z2 Go si è rivelato essere più veloce dell'APU AMD utilizzata nello Steam Deck. Questa osservazione è importante, dato che il dispositivo di Valve ha una solida reputazione e una base di utenti fedeli. Le prestazioni superiori del chip della Legion Go S potrebbero rappresentare un vantaggio competitivo significativo, soprattutto in un contesto in cui i consumatori cercano alternative valide a dispositivi consolidati, senza però voler rinunciare alla qualità delle prestazioni.

Con l'arrivo imminente della Legion Go S sul mercato, il suo posizionamento competitivo dovrebbe suscitare un notevole interesse. La combinazione di prestazioni adeguate e un prezzo accessibile la rende un’opzione appetibile per chi desidera unirsi al panorama delle console portatili economiche. Sarà interessante monitorare come risponderà il mercato e quali reazioni susciterà questa nuova proposta.