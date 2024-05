Perché scaricare video da TikTok è così importante?

Negli Stati Uniti, questa piattaforma sta vivendo un momento difficile. La piattaforma è finita sotto la lente d’ingrandimento del governo americano e, di fatto, rischia un clamoroso ban permanente.

Molti utenti oltreoceano, infatti stanno correndo ai ripari scaricando i video dal social network perché, ben presto potrebbero non essere più accessibili. Se in Europa non si parla ancora di azioni così drastiche, il pericolo di politiche simili è tutt’altro che difficile da ipotizzare.

A questo discorso, poi, vanno affiancate poi altre considerazioni pratiche. Innanzitutto, così come per qualunque altro servizio di questo tipo, anche TikTok funziona solo online. Ciò significa che se non hai a disposizione una connessione, sia essa WiFi o traffico dati mobile, non avrai accesso ai contenuti presenti sul social network.

Nel caso tu voglia avere dei filmati con te e non puoi o vuoi accedere a Internet, scaricare video da TikTok può dunque esserti utile. Infine, considera che la piattaforma sta virando verso contenuti più lunghi rispetto al passato, dunque avere a disposizione i video in locale potrebbe essere ancora più utile.

Se sei un creator attivo sulla piattaforma, poi, può esserti molto utile avere dei backup dei contenuti in locale.

Insomma, a prescindere dal tipo di utente che sei, salvare contenuti TikTok in locale può esserti molto utile.

Come scaricare video da TikTok sul tuo telefono

Quando si parla di TikTok, si fa riferimento a una piattaforma che da il meglio di se in ambiente mobile.

Questo social network, di fatto, permette di fruire, creare e pubblicare contenuti il tutto senza abbandonare mai il buon vecchio telefono.

A tal proposito, se sei un creator alla ricerca dei tuoi lavori, sappi che molto probabilmente i video che hai girato sono ancora conservati sul dispositivo. Se hai cambiato il telefono o se hai fatto pulizia per liberare spazio sullo smartphone, potresti aver perso qualunque tipo di contenuto in locale. In tal caso, poco male: anche se i tuoi video sono solo online, ti spiegheremo come scaricarli senza particolari affanni.

Se intendi scaricare un filmato da TikTok da Android o iPhone, agisci in questo modo:

Vai nel video interessato;

Tocca il pulsante Condividi (a forma di freccia, nell’angolo in basso a destra del display);

(a forma di freccia, nell’angolo in basso a destra del display); Nella lista di icone che appaiono, scegli quella denominata Salva video.

Fatto ciò, sullo schermo apparirà un contatore con una percentuale di scaricamento.

Nota bene: oltre al salvataggio locale puoi scegliere la voce Altro ottenendo accesso a diverse opzioni per poter gestire ancora meglio i file. Per esempio, puoi inviare il filmato come un allegato via e-mail o caricarlo su Google Drive. Se stai operando da iPhone, inoltre, potrai anche salvare il file su iCloud.

Scarica filmati da TikTok sul tuo computer

Se non vuoi lavorare attraverso smartphone ma preferisci agire dal computer, hai diverse opzioni a disposizione.

In generale puoi accedere al sito della piattaforma, loggare con il tuo account TikTok e cliccare con pulsante destro del mouse su un video da scaricare. Dovrebbe apparire una voce Scarica video che ti consentirà di ottenere un file MP4 nella cartella dei download.

Nota bene: se non è disponibile la voce Scarica video, con tutta probabilità, l’utente ha impostato un’opzione che impedisce il download del suo contenuto.

Opzioni alternative

In realtà esistono una serie di opzioni alternative per effettuare il download di video da TikTok.

Queste possono essere utili per aggirare alcune limitazioni o, in alcuni casi, per rendere questo tipo di operazione più rapida (soprattutto se devi scaricare un numero elevato di file). Andiamo dunque ad esaminare gli altri metodi.

Registra ciò che appare su schermo

Non è l'opzione più adatta se vuoi fare un lavoro ordinato, ma puoi anche registrare il video di TikTok semplicemente registrandolo a schermo con un’app e salvandolo come un nuovo file.

Considera che, così facendo, per ottenere un lavoro apprezzabile dovrai comunque lavorare un minimo sul file per editarlo.

Se vuoi approfondire questo aspetto tieni presente che abbiamo già proposto un articolo specifico per iPhone. Se invece stai utilizzando un dispositivo Android 11 (o versioni successive) procedi con questi passaggi.

Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per visualizzare la schermata delle notifiche e delle impostazioni. Da lì, potresti dover espandere il menu in alto e scorrere i vari widget disponibili. Cerca Registrazione schermo. Selezionalo e avrai le opzioni per registrare l'audio e video del dispositivo in tempo reale.

Questione filigrana

A prescindere dal modo in cui hai scaricato un video da TikTok, una volta ottenuto il file in locale noterai la presenza di una filigrana.

Questa appare in tutti i video pubblicati sulla piattaforma e, di fatto, non esiste un modo per eliminarla. Gli unici contenuti a salvarsi, sono quelli ancora tra le bozze di TikTok.

In caso contrario, una via percorribile è quella di utilizzare un servizio di video editing esterno. Di seguito proponiamo alcune piattaforme che permettono di scaricare video da TikTok senza dover fare i conti con le filigrane.

SSSTikTok

SSSTikTok è una soluzione gratuita che permette di scaricare contenuti video da TikTok senza dover fare i conti con la filigrana. Di fatto, per sfruttare questo servizio, basta copiare e incollare il link relativo al contenuto e attendere il download.

SSSTikTok è disponibile sia via browser che con app specifiche per Android e iOS. In quest’ultimo caso, però, potrebbe essere necessario ricorrere anche all’installazioni di altre app per poter ottenere il download dei video.

Va detto come, questo servizio, permette oltretutto la conversione del file in MP3. Ciò risulta molto utile per i contenuti interessanti soprattutto per quanto concerne l’audio.

SnapTik

SnapTik funziona in modo simile al precedente servizio, consentendo il download di video da TikTok senza dover far i conti con la filigrana.

Anche in questo caso parliamo di una piattaforma in grado di operare sia tramite app che via browser. Basta un semplice browser e un copia-incolla del link desiderato per effettuare il download.

Downloaderi

Downloaderi non si discosta dal funzionamento dei due precedenti servizi. Questo, però, lavora esclusivamente via browser, con il semplice copia-incolla del link relativo al video da scaricare.