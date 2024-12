Come inviare auguri di Capodanno programmati: le migliori app e metodi per il 2024

Con l'avvicinarsi del Capodanno, la frenesia dei festeggiamenti può rendere difficile trovare il tempo per inviare auguri personalizzati ai propri cari. I brindisi e i fuochi d'artificio potrebbero portarti via, lasciandoti con il desiderio di dedicare un pensiero particolare a chi ami. Fortunatamente, ci sono diverse soluzioni pratiche per chi usa uno smartphone Android, consentendo di programmare in anticipo i messaggi di auguri. Questa guida esplorerà come utilizzare WhatsApp, SMS e Telegram per inviare i tuoi messaggi di Capodanno senza stress.

WhatsApp: limitazioni e suggerimenti per programmare i messaggi

WhatsApp è senza dubbio una delle piattaforme di messaggistica più utilizzate al mondo, ma presenta delle limitazioni nella programmazione dei messaggi. Attualmente, non offre una funzione nativa per pianificare l'invio di messaggi a un orario specifico. Le applicazioni di terze parti che promettono di risolvere questo problema possono sembrare allettanti, ma comportano dei rischi: spesso richiedono permessi eccessivi e possono compromettere la sicurezza del dispositivo.

Il metodo più semplice per "programmare" gli auguri di Capodanno su WhatsApp è preparare i messaggi in anticipo e inviarli manualmente al momento giusto. Utilizzando la funzione delle bozze, puoi scrivere i tuoi messaggi di auguri e salvarli senza inviarli immediatamente. Per farlo, puoi seguire questi passaggi:

Crea una lista broadcast, selezionando "Nuovo Broadcast" dal menu. Componi il messaggio di auguri, facendo attenzione a non premere "Invio". La mezzanotte si avvicina? Torna alla tua lista broadcast e invia il messaggio.

Se desideri che gli auguri siano personalizzati per ciascun contatto, ti basterà ripetere il processo per ogni singola chat, così da regalare un messaggio unico a ciascuno dei tuoi amici e familiari.

SMS programmati: la soluzione con l'app Messaggi di Google

Inviare SMS può rivelarsi una valida alternativa, specialmente se desideri mantenere un tocco personale nei tuoi messaggi di auguri. Gli SMS sono generalmente inclusi nei piani tariffari e, grazie al protocollo RCS, puoi inviare contenuti multimediali senza spese aggiuntive. La scelta dell'app Messaggi di Google rende ancora più semplice programmare gli SMS. Se non l'hai già installata, la puoi scaricare dal Play Store.

Ecco come programmare i tuoi messaggi di auguri con Messaggi di Google:

Apri l'app e seleziona il destinatario. Componi il tuo messaggio di auguri. Tieni premuto il tasto "Invio", quindi seleziona "Programma messaggio". Imposta la data e l'ora desiderate e conferma.

Questo metodo offre la comodità di inviare messaggi personalizzati a più contatti, consentendoti di esprimere i tuoi auguri senza fretta.

Telegram: come pianificare i messaggi in modo semplice e veloce

Se stai cercando un altro strumento per inviare auguri di Capodanno, Telegram è una scelta sempre più popolare anche in Italia. Questo servizio di messaggistica, infatti, offre una funzionalità nativa per la programmazione dei messaggi senza la necessità di ricorrere a strumenti esterni.

Programmando i tuoi messaggi su Telegram, puoi goderti l’atmosfera di festa senza preoccupazioni. Ecco come fare:

Apri Telegram e seleziona la chat del destinatario. Scrivi il messaggio di auguri che desideri inviare. Tieni premuto il pulsante "Invio" e seleziona l'opzione "Programma messaggio". Imposta la data e l'ora dell'invio e conferma.

Con Telegram, l'invio di auguri programmati diventa un processo semplice e immediato, permettendoti di rimanere connesso con precisione e senza stress.

Qualunque sia il metodo di scelta, è fondamentale prepararsi in anticipo per godere della magia della mezzanotte, rendendo omaggio a tutti i tuoi cari con un pensiero speciale. Buon Capodanno!