Come collegare le cuffie Bluetooth al tuo Apple Watch

Sebbene Apple Watch sia noto per le sue funzionalità di monitoraggio degli allenamenti e i bellissimi quadranti, propone anche alcune caratteristiche nascoste e meno commercializzate ai fan di Apple.

Tra le varie opportunità in tal senso, quest’oggi vogliamo soffermarci sulla possibilità di collegare delle cuffie Bluetooth al tuo Apple Watch. Gli smartwatch proposti da Apple adottano un sistema operativo simile a iOS, quindi collegare le cuffie Bluetooth a questi accessori è abbastanza semplice. Di seguito, ti sveleremo anche come riprodurre e gestire l’audio al meglio utilizzando Apple Watch.

Cuffie Bluetooth e Apple Watch: come puoi gestirle al meglio?

Sebbene gli altoparlanti dell’Apple Watch possano emettere notifiche sonore, a seconda dell’occasione, non possono di certo essere utilizzate per ascoltare una riproduzione multimediale in modo soddisfacente. Pertanto, Apple ti consente di collegare delle cuffie Bluetooth al dispositivo, sfruttando al meglio le sue potenzialità senza rinunce lato audio.

Se utilizzi i tuoi AirPods, è ancora meglio poiché queste si collegheranno senza difficoltà e si sincronizzeranno automaticamente al tuo orologio.

Puoi utilizzare la periferica Bluetooth per ascoltare audio da Siri, messaggi vocali, telefonate e app che ti consentono di riprodurre musica sul tuo Apple Watch.

Questione compatibilità

Come potrebbe esserti logico, non tutte le cuffie wireless sono in grado di collegarsi con un Apple Watch.

Il tuo dispositivo deve funzionare almeno con Bluetooth 4.0 ed essere compatibile con watchOS. Detto questo, non dovresti avere grosse difficoltà a trovare un prodotto che rientri in questi canoni.

Ora passiamo al processo.

Come abbinare cuffie Bluetooth all’Apple Watch

Ecco come puoi connettere il tuo dispositivo Bluetooth all’Apple Watch.

premi sulla Corona Digitale per aprire la schermata principale e tocca l’app Impostazioni ;

per aprire la schermata principale e tocca l’app ; Tocca Bluetooth ;

; Attiva l’interruttore per Bluetooth e metti il tuo dispositivo Bluetooth in modalità di accoppiamento ;

; Attendi finché le cuffie non vengono rilevate sull’orologio;

Seleziona la periferica per connettere i due device.

Una volta connesso il dispositivo, puoi ascoltare l’audio dal tuo Apple Watch.

A questo punto, però, potresti aver bisogno di scegliere le cuffie Bluetooth come periferica principale dedicata all’output audio. Nel caso, segui questa procedura:

Tocca e tieni premuta la parte inferiore del display e scorri verso l’alto per aprire il Centro di controllo ;

e scorri verso l’alto per aprire il ; Seleziona l’ icona dell’uscita audio ;

; Scegli il dispositivo per l’uscita audio, scegliendo le cuffie.

Ora puoi ascoltare l’uscita audio dal tuo Apple Watch utilizzando il dispositivo audio selezionato.

Come gestire il volume delle cuffie

Una volta connesso, ecco come puoi modificare il volume dell’uscita audio sul tuo dispositivo Bluetooth.

Scorri verso l’alto dal quadrante per aprire il Centro di controllo ;

; Tocca l’ icona a forma di orecchio ;

; Utilizza il cursore, scegliendo di aumentare o diminuire il volume.

Nota bene: Apple ha aggiunto una funzione per ridurre i suoni forti provenienti da un’uscita audio. Questa introduzione è una misura protettiva per l’orecchio umano. Ecco come puoi abilitare la funzione sul tuo Apple Watch:

Apri l’app Impostazioni sul tuo Apple Watch;

sul tuo Apple Watch; Tocca Suoni e feedback aptico ;

; Seleziona Sicurezza cuffie ;

; Scorri verso il basso e tocca Riduci suoni forti e attiva tale voce.

Inoltre, puoi anche scorrere verso il basso e regolare il limite di decibel. Ottieni anche un’analogia per aiutarti a impostare il limite desiderato.

Come disconnettere le cuffie da Apple Watch

Se desideri disconnettere il dispositivo Bluetooth dal tuo Apple Watch, ecco come puoi farlo:

Apri l’app Impostazioni sul tuo Apple Watch;

sul tuo Apple Watch; Tocca Bluetooth ;

; Seleziona il dispositivo connesso;

Tocca Disconnetti dispositivo.

Come dimenticare il dispositivo Bluetooth

Tuttavia, se desideri rimuovere completamente il dispositivo Bluetooth dal tuo Apple Watch, ecco come farlo:

Apri l’app Impostazioni sul tuo Apple Watch.

sul tuo Apple Watch. Tocca Bluetooth ;

; Seleziona il dispositivo connesso;

Tocca Dimentica dispositivo.

Nota bene: In questo modo ripristinerai tutte le configurazioni del dispositivo Bluetooth sul tuo Apple Watch e la prossima volta dovrai accoppiarlo manualmente.

Domande frequenti

Terminiamo questa guida con alcune domande che potresti esserti fatto durante l’accoppiamento e l’utilizzo di cuffie wireless con il tuo Apple Watch: