CES 2025: I prodotti più controversi di Las Vegas secondo iFixit

Il Consumer Electronics Show di Las Vegas rappresenta un appuntamento fondamentale per il settore dell'elettronica di consumo, dove le aziende rivelano le loro innovazioni più audaci ogni gennaio. Questa fiera, attiva dal 1967, anticipa il lancio di numerosi prodotti destinati a diventare protagonisti nel mercato. Tuttavia, non tutte le novità presentate si rivelano pronte a guadagnarsi l'approvazione del pubblico. iFixit, il noto sito di assistenza e vendita di ricambi, ha recensito i prodotti più criticati e meno utili di quest'edizione del CES.

Il prodotto meno riparabile: l'anello smart di Ultrahuman

Il primato del prodotto meno riparabile va all'anello smart di Ultrahuman, il cui prezzo si aggira sui 2200 dollari. Con una realizzazione che incorpora materiali preziosi come l'oro e il platino a 18 carati, questo accessorio si distingue nel mercato dei dispositivi indossabili, ma presenta un grave difetto: la batteria integrata ha una vita limitata a sole 500 ricariche. Questa caratteristica lo rende non solo costoso, ma anche sostanzialmente inutile dopo il termine della vita della batteria, poiché non è possibile sostituirla senza danneggiare l'intero anello. iFixit consiglia di considerare il modello AIR, decisamente più accessibile con un prezzo inferiore ai 350 euro e sicuramente più pratico e duraturo nel tempo.

Il prodotto che ignora la privacy: la culla intelligente di Bosch

Bosch ha svelato al CES 2025 una culla “intelligente” destinata a semplificare la vita ai neogenitori. Dotata di sensori e telecamere, è in grado di monitorare i segnali vitali del neonato, rilevando pericoli come coperte che ostruiscono la respirazione. Sebbene questa tecnologia possa sembrare utile, iFixit avverte che la sorveglianza che comporta presenta seri rischi per la privacy e la sicurezza. Gli utenti hanno la scelta di archiviare i dati in modo criptato sui server di Bosch o di tenerli offline, ma il dilemma sulla protezione della privacy resta ed è ritenuto un aspetto critico di tale prodotto.

Il prodotto meno sostenibile: il sistema AI per auto di SoundHound

SoundHound ha presentato al CES un ecosistema AI per auto che consente di effettuare ordini e richieste vocali mentre si guida. Tuttavia, secondo iFixit, questo tipo di tecnologia appare superfluo e dannoso. Il sistema rischia di aumentare il consumo di energia e può distrarre i conducenti, non apportando alcun reale vantaggio all’esperienza di guida. Questa presentazione evidenzia quanto le innovazioni tecnologiche possano a volte rivelarsi poco pratiche, soprattutto in un ambito così delicato come la sicurezza stradale.

Il prodotto meno sicuro: il router TP-Link Archer BE900

La questione della sicurezza informatica è diventata di primaria importanza, e il router TP-Link Archer BE900, presentato come una soluzione innovativa, ha sollevato allerta. Infatti, TP-Link è un marchio leader nel mercato dei router negli Stati Uniti, ma iFixit ha sottolineato che i prodotti di questa linea soffrono di vulnerabilità significative. A rendere la situazione ancora più grave, è il requisito legale in Cina secondo cui le aziende devono informare il governo riguardo ad eventuali falle nella sicurezza prima di avvisare gli utenti, creando così un rischio per la sicurezza nazionale.

Il prodotto superfluo: la lavatrice telefonica di Samsung

Samsung ha presentato il proprio progetto di intelligenza artificiale “AI for All”, ma molte delle innovazioni suggerite non sembrano necessarie. Ad esempio, una lavatrice in grado di effettuare telefonate ha lasciato perplessi i visitatori del CES. iFixit ha evidenziato che queste funzionalità non solo aumentano il costo degli elettrodomestici, ma li rendono anche più fragili e difficili da riparare, suggerendo che nessuno avesse realmente bisogno di un simile sviluppo.

La gara alla nullità: il frigorifero smart di LG

LG non è rimasta indietro e ha presentato un frigorifero dotato di intelligenza artificiale e connettività internet. Tuttavia, le lamentele di iFixit non si sono fatte attendere, e il frigorifero è stato giudicato inflazionato e superfluo. Perdiamo la vita utile e creiamo un prodotto costoso, dal supporto software scadente e soggetto a un elevato consumo energetico. Sia Samsung che LG sembrano puntare ad un'integrazione eccessiva della tecnologia nella vita quotidiana senza tenere conto delle reali necessità dei consumatori.

Il CES 2025 ha offerto uno spaccato interessante del panorama tecnologico attuale, ma come evidenziato da iFixit, appare evidente che non tutte le innovazioni sono un valore aggiunto.