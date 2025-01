Blackmagic Design porta nuove funzionalità avanzate per la sua app di camera su Android

Blackmagic Design ha reso noto che diverse caratteristiche avanzate già disponibili per la versione iOS della sua app gratuita per fotocamera arriveranno finalmente anche su Android. L’aggiornamento Blackmagic Camera per Android 2.0, rilasciato questa settimana, consente il monitoraggio e il controllo di numerosi smartphone tramite un singolo dispositivo, compresi, per la prima volta, alcuni tablet Android.

Nuove funzionalità di controllo remoto multicamera

Le nuove funzionalità di controllo remoto multicamera, introdotte la scorsa estate nelle versioni iOS e iPadOS dell'app, permettono a uno smartphone o tablet Android di connettersi a un massimo di nove ulteriori smartphone che utilizzano l'app per fotocamera tramite una rete Wi-Fi o cablata. Questa funzione consente al dispositivo di controllo di monitorare i feed video in diretta da tutti i telefoni connessi in un layout multivista, oltre a iniziare o fermare le registrazioni e regolare impostazioni come messa a fuoco, zoom, frame rate, bilanciamento del bianco e angolo di apertura, sia singolarmente che su tutti i dispositivi contemporaneamente.

Espansione della compatibilità per i dispositivi Android

Benché l'app Blackmagic Camera sia stata lanciata inizialmente nel settembre 2023 per i dispositivi iOS, il passaggio a Android è avvenuto in maniera più lenta e graduale. Lanciato su Android nel giugno scorso, il software era inizialmente compatibile soltanto con un numero limitato di smartphone Samsung Galaxy e Google Pixel. Blackmagic Design ha avviato un processo per espandere la compatibilità dell'app a ulteriori smartphone Android, e l’aggiornamento di questa settimana ha incluso il supporto per i modelli Samsung Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra. Il supporto per i tablet Android è attualmente limitato ai modelli Xiaomi Pad 6 e Samsung Tab S9.

Nuove opzioni e miglioramenti dell'interfaccia utente

L'aggiornamento alla versione 2.0 della Blackmagic Camera per Android ha portato con sé anche altre funzionalità interessanti, come il supporto per il sistema di controllo delle lenti USB di Tilta. È presente un aggiornamento dell'interfaccia utente che consente di selezionare più clip video trascinandole, offrendo maggiore versatilità e comodità agli utenti. Inoltre, l'app ora supporta la lingua tedesca e consente la registrazione video a 120 e 240 frame al secondo sugli smartphone Sony Xperia che offrono questa opzione.

Con queste innovazioni, Blackmagic Design rappresenta un importante passo avanti nel fornire strumenti professionali di ripresa cinematografica ad un pubblico più ampio. La continua espansione delle funzionalità e della compatibilità indica un chiaro impegno verso l'innovazione nel settore delle applicazioni di camera per dispositivi mobili.