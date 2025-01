Aumento delle vendite di iPhone usati con TikTok preinstallato dopo il divieto negli Stati Uniti

La recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di confermare il divieto di TikTok ha portato a situazioni impreviste nel mercato degli smartphone usati. In particolare, sono emerse numerose inserzioni su eBay di iPhone e dispositivi Android dotati dell'app TikTok, a prezzi esorbitanti. Questo fenomeno riflette la corsa alla monetizzazione di un'applicazione che, ora più che mai, suscita interesse e curiosità tra gli utenti.

La situazione attuale di TikTok negli Stati Uniti

Il 19 gennaio 2025, TikTok è diventato inaccessibile negli Stati Uniti dopo l'entrata in vigore del divieto stabilito dalla Corte Suprema. Da quel momento, la popolare applicazione è stata rimossa dalle store di Apple e Google e gli utenti non possono più scaricarla sui dispositivi già esistenti. In risposta, l'ex presidente Donald Trump ha promesso di sospendere tale divieto il giorno seguente, provocando confusione e dibattiti legali sulle eventuali responsabilità delle aziende nel rispettare o ignorare questa normativa.

Mentre Trump ha emesso un ordine esecutivo che suggerisce che nessuna azienda avrà responsabilità legali per la violazione del divieto nell'intervallo di tempo successivo, esperti legali hanno subito avvertito che questa dichiarazione potrebbe non essere sufficiente a proteggere completamente le aziende da sanzioni potenzialmente enormi. Le multe per coloro che contravverranno alla legge potrebbero arrivare fino a 850 miliardi di dollari, creando così un clima di incertezza nel settore tecnologico.

Vendite sconsiderate su eBay: iPhone con TikTok a prezzi alle stelle

In questa nuova realtà, alcuni venditori su eBay hanno tentato di capitalizzare la situazione attuale, offrendo telefoni usati con TikTok preinstallato a prezzi ridicoli. Le ricerche online mostrano oltre 9.000 annunci di smartphone, tra cui modelli Apple e Samsung, tutti con l'applicazione TikTok già presente. I prezzi di questi telefoni variano enormemente, con alcune inserzioni che raggiungono cifre sorprendenti, come 50.000 dollari per un iPhone 12 Pro Max.

Tuttavia, nonostante l'evidente tentativo di sfruttare l'interesse generato dal divieto, la maggior parte di queste vendite sembra non avere successo. Infatti, secondo alcune fonti, molti di questi dispositivi rimangono invenduti. Alcuni venditori sono stati in grado di completare la vendita grazie alla funzione "miglior offerta" di eBay, permettendo agli acquirenti di proporre un prezzo più in linea con il valore di mercato reale dei dispositivi.

Come funziona l'installazione dell'app TikTok su iPhone

Un aspetto interessante del sistema iCloud di Apple consente a utenti diversi di accedere agli stessi dispositivi con installazioni di app già esistenti. Se l'utente A scarica TikTok utilizzando il proprio Apple ID e successivamente l'utente B accede con il proprio Apple ID, l'app rimarrà installata sul dispositivo. Tuttavia, è da notare che se l'utente B decide di ripristinare il proprio dispositivo utilizzando un backup di iCloud, perderà l'accesso a tutte le app installate da altri utenti.

Questo meccanismo permette agli utenti di utilizzare iPhone usati con TikTok preinstallato, pur generando dubbi riguardo la legittimità di tali dispositivi sul mercato. La situazione resta quindi fluida e in continua evoluzione, con l'attenzione degli utenti rivolta sia al riemergere di TikTok che alle opportunità di vendita nel settore degli smartphone usati.