Audio-Technica svela cuffie true wireless ATH-CKS50TW2 al CES 2025 di Las Vegas: autonomia senza pari

Al CES 2025 di Las Vegas, il marchio Audio-Technica ha lanciato un nuovo modello di cuffie true wireless, le ATH-CKS50TW2. Questi auricolari promettono prestazioni elevate e un'autonomia di riproduzione sorprendente, rendendoli una scelta interessante per gli amanti della musica e della tecnologia. Grazie a design innovativo e funzionalità avanzate, le cuffie sono state accolte con entusiasmo dagli utenti e dagli esperti del settore.

Design e tecnologia degli auricolari

Le ATH-CKS50TW2 presentano un design ibrido particolarmente innovativo e pratico, che combina l'uso di silicone duro e morbido. Questo approccio non solo aumenta il comfort durante l'uso prolungato, ma garantisce anche una vestibilità sicura. Gli auricolari sono equipaggiati con driver da 9 millimetri, capaci di offrire un audio nitido e ricco di bassi potenti, migliorando l'esperienza d'ascolto sia per musica che per chiamate.

Particolare attenzione è stata riservata alla funzionalità di cancellazione del rumore, grazie a una tecnologia ibrida avanzata che consente di ridurre significativamente i suoni esterni. Gli utenti potranno scegliere tra diverse modalità, come l'eliminazione completa del rumore o l'ascolto passante, che permette di rimanere consapevoli dell'ambiente circostante. Inoltre, grazie ai microfoni MEMS integrati, la qualità delle chiamate è notevolmente migliorata, garantendo una comunicazione chiara anche in ambienti rumorosi.

Autonomia e ricarica delle cuffie

Uno degli aspetti più innovativi delle ATH-CKS50TW2 è la loro straordinaria autonomia. Audio-Technica ha dichiarato che gli auricolari possono offrire fino a 25 ore di riproduzione continua con una singola carica. Inoltre, grazie alla custodia di ricarica, l'autonomia totale può arrivare a 65 ore, permettendo agli utenti di godere della musica per lunghi periodi senza dover ricaricare. Se la cancellazione attiva del rumore è attivata, l'autonomia si riduce a 40 ore complessive: 15 ore dagli auricolari e 25 ore dalla custodia.

Un'ulteriore caratteristica interessante è il sistema di spegnimento automatico chiamato "Magnetic Switch". Quando gli auricolari vengono riposti nella custodia o semplicemente uniti tra loro grazie a magneti integrati, si spengono automaticamente, evitando così il consumo di batteria quando non sono in uso.

Funzionalità e compatibilità

Le ATH-CKS50TW2 sono dotate di una serie di funzionalità adatte a soddisfare le esigenze degli utenti moderni. Tra queste, si segnala la compatibilità con Bluetooth LE Audio e la tecnologia codec LC3, che migliorano la qualità audio rendendola più fluida e naturale. L'opzione di associazione multipoint consente di collegare simultaneamente due dispositivi Bluetooth, facilitando l'esperienza d'uso.

L'APP AT Connect offre anche un controllo avanzato, permettendo agli utenti di attivare modalità a bassa latenza, regolare l'equalizzazione e attivare il tracciamento per trovare le cuffie smarrite. Ulteriori caratteristiche includono un pulsante multifunzione personalizzabile per gestire facilmente le funzioni musicali e di chiamata, oltre a una funzione che riproduce suoni rilassanti per favorire la meditazione e la concentrazione.

Le cuffie hanno anche un elevato grado di protezione contro polvere e acqua , rendendole adatte per l'uso in diverse condizioni.

Disponibilità e prezzo

Le nuove cuffie di Audio-Technica, le ATH-CKS50TW2, sono già disponibili per l'acquisto tramite lo store ufficiale dell'azienda al prezzo di 149 dollari. Con un design che coniuga comfort, autonomia e qualità audio, queste cuffie rappresentano un'opzione allettante per chi ricerca un prodotto versatile nello ascolto quotidiano e nelle attività sportive.